Bardi remekel

Bardi Fruzsina remek formában várja a bajnokság folytatását. Tavaly nyáron érkezett Mosonmagyaróvárról az Alba FKC-hoz.

Bardi Fruzsina Kisvárdán született és kezdett kézilabdázni, szerepelt Debrecenben, majd négy idényt a nyugati határszélen töltött.

Tavaly nyáron döntött a váltás mellett, ugyanis a mosoniak jórészt védekezésben számítottak rá, de a 25 éves játékos – minden pályatársához hasonlóan – gólokat is szeretne lőni. Erre meg is van az esélye Fehérváron, kezdőként számolt vele Deli Rita, majd az őt váltó tréner, Józsa Krisztián is. Bardi alighanem élete szezonját futja, a legutóbbi, végül az utolsó másodpercben, Szöllősi-Zácsik góljával elvesztett, MTK elleni fehérvári bajnokin a hazaiak legjobbjának bizonyult, hétszer volt eredményes. Dunaújvárosban, a szomszédvárak rangadóján négy alkalommal zörgette meg az acélvárosiak hálóját.

– Jól megy a játék, egyértelműen pályafutásom legjobb időszaka ez, nagyon jó döntést hoztam, amikor tavaly nyáron Fejérbe szerződtem – mondja Bardi Fruzsina.

– Meg tudom mutatni magam, érzem a bizalmat, ami nekem sokat jelent. Mosonban ugyanúgy dolgoztam, mint itt, a szorgalmammal nem volt baj, mindig azt mondták, többet fogok játszani, támadásban is ott lehetek a pályán, de ez nem következett be. Most általában negyven percet töltök a parketten, Varga Emőkével szerepelünk a beálló posztján, nekem kezdőként szavaznak bizalmat. Örülök, hogy Emőnek is jól megy a játék, kiegészítjük egymást ebben a pozícióban. Persze az igazi az lenne, ha ismét jönnének a győzelmek, az utolsó három bajnokit sajnos elveszítettük az Érd, az MTK és a Dunaújváros ellen. Az érdiektől és a fővárosiaktól hazai pályán kaptunk ki 27-22-re, valamint 30-29-re, Dunaújvárosban is szoros meccset vívtunk, ami a házigazdák 27-24-es sikerével zárult.

Mindhárom összecsapást ugyanúgy megnyerhettük volna, ahogy elveszítettük, sokáig vezettünk. Különösen az MTK elleni eredmény bosszantó, utolsó másodperces góllal kikapni mindig demoralizáló. Fiatal csapatunk van, kell a rutin, valamint az odafigyelés. Úgy gondolom, a játékunk rendben van, sok helyzetet dolgozunk ki, azonban nem mindig értékesítjük azokat.

A beálló szerint mindössze a Győr elleni idegenbeli és a Siófok elleni hazai összecsapás volt sima, nagyarányú vereség lett a vége, a többi meccset megnyerték, illetve kis különbséggel bukták el.

– Úgy gondolom, számunkra jól jött a bajnoki szünet, legközelebb a hónap végén lépünk pályára, Vácon. Nem lesz könnyű meccs, de a magyar bajnokságban egyik derbi sem az. Kis szerencsével 6-8 ponttal többel rendelkezhetnénk, nem hátrafelé, hanem kizárólag előrefelé nézelődhetnénk a tabellán. A 14 csapatos mezőnyben a 11. helyen tanyázunk, nagyon remélem, hogy rövidesen elindulunk felfelé, a középmezőny elején a helyünk.