Baráti gólzápor a vébéért

A világ legjobbjának választott Robert Lewandowskival felálló Lengyelország ellen kezdte a katari világbajnokságra kvalifikáló selejtezősorozatot a magyar labdarúgó-válogatott.

„Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát.” – szól a lengyel köznemesek 16. század óta emlegetett közmondása. A két nemzet valóban barát, több futballklub szurkolótábora is ápolja nemzetközi kapcsolataikat, nem csoda hát, hogy a Puskás Aréna is a jó viszonyt hirdette. „100 éves futballmúlt, 1000 éves barátság” – állt a nézőtérre kifeszített hatalmas transzparensen, míg a kapu mögött a magyar és lengyel nemzeti színek karoltak egymásba.

Azonban korántsem a bratyizás jegyében találkozott a két válogatott. Erőltetett menetre indult a magyar és a lengyel csapat is csütörtök este a Puskás Arénában, hiszen a sorozat tétje nem más, mint a világbajnoki részvétel.

Az utóbbi időben oly sok szép pillanatot megélő és a drukkereknek átadó Rossi-csapat most is nagy dobásra készült. S mindennek nagyon hamar jelét is adta. A lengyelek mély indításokkal próbáltak a magyar védők mögé kerülni sikertelenül, ám ugyanez a mieinknek elsőre összejött. A Mol Fehérvár FC biztos pillére, Fiola Attila szerzett labdát, megindult előre, majd álompasszal futtatta Sallai Rolandot. A Freiburg légiósa két lengyel védőt is maga mögött hagyott, majd 14 méterről jobbal, laposan lőtt Szczesny mellett a bal sarokba, 1-0. A vezető gól nem csupán kósza legyintés volt a FIFA-világranglista 19. helyén álló lengyelek orcájára, mert eztán sem vette át az irányítást a Vidit korábban Európa-liga csoportkörbe kormányzó Paulo Sousa vezette Lengyelország. Egy frappáns támadás végén Lovrencsics kacérkodott az előny hízlalásával, Szczesny védte lövését. A 25. perctől kezdtek a magyar tizenhatoson belül sertepeltélni Lewandowskiék. Egy kapufa mellé szállt fejesre azonban Fiola válaszolt távoli lökettel – jócskán célt tévesztett. A vendégek nem találtak fogást a szervezetten védekező magyarokon, sőt, egy kontra nyomán Lovrencsics centerezett, Szalai Ádám becsúszva sodorta a labdát a kapu mellé. Sousa próbálta pörgetni csapatát, azonban a magyarok mindenhova odaértek, s rengeteg labdát blokkoltak.

Fordulás után beszorította ellenfelét Lengyelország, de csak öt percig bírta. Ahogy kiszabadultak a magyarok, újra odacsaptak. S megint hamar, hét perc elteltével. Kleinheislerék nem engedték kiszabadulni a lengyeleket térfelük közepéről, s ha már rendre labdát szereztek, akciót is rajzoltak. Hangya játszott a tizenhatoson belülre, Sallai és egy védő lábáról került a labda Szalai Ádámhoz, aki kissé kisordródva emelt a kapu túlsó, jobb oldalába, 2-0. Paulo Sousa hármat is cserélt az 58. percben, s a 61. percre ki is egyenlítettek a lengyelek. Ráadásul a csereemberek találtak be. Előbb egy centerezés után Piatek a bal, majd néhány másodperccel később Józwiak a jobb sarokba helyezett, 2-2. Marco Rossi a széleken frissített, Nego Loic is szerepet kapott. Volt is lehetősége a válogatottnak, de a beadásokat rendre lefülelték a vendégek. A 78. percben azonban eljött az igazság pillanata Orbán Willi pecsételte meg a két nemzet barátságát egy kicsi, de csodás góllal, 3-2! De hogy igazán baráti maradhasson ez a történelmi viszony, végül a Bundesligában 25 meccsen 35 gólt hintő Robert Lewandowski dörgölte tisztára a labdával a bal felső sarkot, 3-3.

Jegyzőkönyv Magyarország–Lengyelország 3-3 (1-0) Budapest, Puskás Aréna, nézők nélkül. V.: Felix Brych (német)

Magyarország: Gulácsi – Fiola, Orbán, Szalai A. – Lovrencsics (Nego, 66.), Kleinheisler, Nagy Á., Kalmár (Sigér, 81.), Hangya (Lang, 66.) – Sallai (Varga K., 62.), Szalai Á. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Lengyelország: Szczesny – Bereszynski, Bednarek, Helik (Glik, 58.), Reca (Rybus, 79.) – Szimanski (Józwiak, 59.), Krychowiak, Moder (Piatek, 59.), Zielinski – Lewandowski, Milik (Grosicki, 84.). Szövetségi kapitány: Paulo Sousa

Gól: Sallai (6.), Szalai Á. (52.), Orbán (78.) ill. Piatek (61.), Józwiak (61.), Lewandowski (83.)

Sárga lap: Fiola (8.), Lang (73.), Nagy Á. (80.), Szalai A. (87.) ill. Helik (33.), Breszynski (49.)