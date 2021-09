Baltazár lett az MVP

Az Olaszországban rendezett minifutball Bajnokok Ligáját a budapesti Mad Dogs nyerte, a legjobb játékos pedig a székesfehérvári Büki Baltazár lett.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: a Gyurcsány-korszak akar visszatérni

Édesapja, Büki Géza is futballozott, ismert játékosnak számított Fejérben az alacsonyabb osztályokban, jobbára a megyei I-ben játszott, de szerepelt a Lajoskomárom NB III-as gárdájában is. Természetesen fia, Baltazár is futballozni kezdett, öt évesen, a Videotonban. Menetelt is előre, 17 évesen úgy tűnt, kupameccsen bemutatkozhat a Dunaújváros ellen, ám a mecscset megelőző tréningen térdszalagszakadást szenvedett.

– José Gomes volt a vezetőedző, előzőleg az NB III-as csapatban jól ment a játék, a felnőttekkel tréningeztem, úgy gondolom, ha nem sérülök meg, bemutatkoztam volna a nagyoknál. Irányító középpályást játszottam, akkoriban Sándor György mellett Kovács István, azaz Kiskokó, valamint Vitor Gomes játszott ezen a poszton, igaz, utóbbi gyakran kapott másutt szerepet. Szerintem képes lettem volna megragadni a piros-kékeknél, de a sérülésem mindent keresztülhúzott. Amikor viszszatértem, elszakadt a combizmom, újabb nyolc hónapos kihagyás következett, közben a szerződésem lejárt, amit nem hosszabbítottak meg. Velem együtt távozott Bognár Bence és Sejben Viktor, Paudits Patrik, abból a korosztályból a jelenleg Felcsúton szereplő Géresi Krisztián lett élvonalbeli labdarúgó.

Büki útja Veszprémbe vezetett, az NB III-ba, ahol nem érezte magát különösen jól, ellenben Iváncsán igen, ahol két évet töltött.

– A nyártól Siófokon, az NB II-ben dolgozó Domján Attila volt a vezetőedző, családias volt a légkör, ami a szakmai stáb mellett Baki Imre klubtulajdonosnak is köszönhető volt. Jól szerepeltünk, az első évben bronzérmesek voltunk, a folytatásban is voltunk az a mezőny elején. Marasztaltak, azonban a Fradi futsalcsapatába invitáltak, a zöld-fehéreknél nem engedték a nagypályás szerepvállalást, a kispályás foci mellett döntöttem. Két év következett a Ferencvárosban, az első, pandémia miatt csonka szezont követően bronzérmesek lettünk, legutóbb a hatodik helyen végeztünk, majd a csapat megszűnt. Barátommal, Bognár Bencével az Aramisban folytatjuk Budaörsön, futsalban ez a nevelőegyesületem, tinédzserként már játszottam náluk. Elkezdődött a bajnokság, két meccsen vagyunk túl, négy gólt lőttem. A Debrecentől 8-2-re kikaptunk, egyszer találtam be, a TF gárdáját 7-4-re vertük, háromszor voltam eredményes. A cél a felsőházi rájátszás, jól érzem magam a brigádban, azonban a Ferencváros hiányzik. Ha lesz újra futsalcsapat, szeretnék visszatérni.

A közelmúltban, a Rimini melletti Misano Adriaticóban rendezett Bajnokok Ligája fináléban három magyar kispályás együttes volt érdekelt, a Mad Dogs mellett a Todor Pet Bau és a Szilasi és barátai. Utóbbi két gárda is helytállt, a nyolc között búcsúzott, a Mad Dogs meg sem állt az aranyéremig. Büki Baltazár mellett a szintén fehérvári védő, Bognár Bence és a kapus, Wittner Máté jutott szóhoz.

– Nagy fegyvertény, hogy megnyertük a Bajnokok Ligáját. A minifoci amatőr sportág, de egy torna megnyerésének mindig rangja van. Nem volt könnyű dolgunk, az első csoportmeccsen a bolgár bajnokot 10-5-re vertük, majd a cseh aranyérmessel végeztünk 2-2-es döntetlenre. A nyolcaddöntőben a lengyel Ankiert 8-4-re vertük, majd ismét összecsaptunk a csehekkel, 3-1-re nyertünk. Az elődöntőben a bosnyák bajnokot gyűrtük le 4-3-ra, a döntőben a román bajnok AEK Oradea ellen 3-3-ra végeztünk, a büntetőpárbajt 9-8-ra nyertük. Centerként vetettek be, ezúttal ugyan lőttem öt gólt, de inkább az el őkészítésben jeleskedtem.