Bakos Károly, az olimpiai bronzérmes visszatért a sikerek helyszínére

A szokásoknak megfelelően – az 1960-as római olimpiától kezdve – minden, az ötkarikás játékokon érmet szerző magyar sportoló elutazik pontosan ötven évvel a sikerei után oda, ahol dicsőséget szerzett az országnak. Ezúttal az 1968- as mexikóvárosi verseny hősein volt a sor, köztük Bakos Károllyal, a Fehérvár Rugby Club súlyemelő szakosztályának vezetőedzőjével.

– Akkoriban nem nagyon volt lehetőségünk arra, hogy kimenjünk az olimpiai faluból – kezdte Bakos Károly. Ezt most igazán bepótolták a küldöttség tagjai, hiszen egy tíznapos utazás keretein belül megismerhették Mexikót teljes valójában. – Minden nap volt valami program, egy perc nyugtunk sem volt – ecsetelte a hetvenöt éves olimpikon. A menetrend is elég zsúfolt volt, de nem annyira, mint az olimpiának egykor helyszínt adó főváros, amelynek a lakossága az elmúlt ötven esztendőben a duplájára nőtt, és a magyar különítmény tagjai alig akarták elhinni, hogy ugyanabba a városba érkeztek vissza, ahol őket valaha a sikereik miatt ünnepelte ország-világ. Az olimpiai stadionban újra eljátszották az akkori megnyitó ünnepséget, ismét meggyújtották a stadionban lévő olimpiai lángot – a Fejér megyei sportoló elmondása alapján ez az esemény volt leginkább köthető a sportmúltjukhoz.

Az olimpiai stadionban újra eljátszották a megnyitó ünnepséget

Ezt leszámítva a mexikói utazás csak amolyan turistaút volt, hogy jobban összehozza az akkori sztárokat, akik egy pár napra kiléphettek a mexikóvárosi miliőből. Többek között a maja kultúrát is megismerhették. Ezt a kiruccanást már kevésbé bírta a majd hatvantagú csoport, amely négy napot eltölthetett a lélegzetelállító Cancúnban is. A szoros időbeosztás sem kedvezett az átlagosan hetven év fölötti brigádnak, de ahogy Bakos Károly is mondta: „a sportmúlt miatt illett kibírni ezt a kis megpróbáltatást”. – Csatári Józsi birkózó barátommal laktam együtt, és hát természetesen a birkózásról beszélgettünk – világított rá arra, hogy mivel ütötték el az időt a résztvevők, ha nem akadt elfoglaltságuk. – Egy-két vívót még ismertem a tatai edzőtáborból, mert ők is ott készültek anno – folytatta ezt az okfejtést a világbajnok súlyemelő, aki hozzáfűzte azt is, hogy a legvégére azért jobban feloldódtak az emberek, aminek hatására talán barátságok is kialakultak az egykori élsportolók között.

– Ez egy nagyon szép emlék számomra, igazán hálás vagyok azoknak, akik az egészet lehetővé tették – zárta szavait a fehérvári „erős ember”. Azt is megtudtuk, hogy ez a kaland fizikailag igencsak embert próbáló volt, hiszen az idei barcelonai versenyt követően két nappal már edzésbe állt Bakos, akinek a majd’ két hét sem volt még elég ahhoz, hogy akklimatizálódjon. Nem sok idő van viszont a pihenésre, ugyanis nemsokára Szombathelyen rendezik a felnőtt férfi súlyemelő országos bajnokságot, amire a mesternek még fel kell készítenie a Fehérvár Rugby Club versenyzőit.