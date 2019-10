Bakonyi Lili Benigna kétszeres világbajnok

Két arany- és egy ezüstérem boldog tulajdonosaként tért haza Bakonyi Lili Benigna a 2019. évi Tánc Világbajnokságról.

– Összesen három számban indultam a felnőttek között: akrobatikus, open és modern kategóriákban – kezdte mondandóját Bakonyi Lili.

– Bevallom őszintén, hogy akrobatikában számítottam a jó eredményre, így akár az aranyéremre is, hiszen kiskoromban is ezzel kezdtem, régóta csinálom már és most úgy látszik, jó úton járok. A modern szakág más, ezzel a műfajjal viszont csak 2 éve foglalkozom, nincs benne sok rutinom, így nagyon meglepődtem, hogy ezt is sikerült megnyernem. Az Open versenyem volt talán a legnehezebb, borzasztóan erős mezőny gyűlt össze, éppen ezért úgy éreztük, bárki világbajnok lehet – végül innen egy második helyet elhoztam.

A 19 éves lány hozzátette: az elkövetkezendőkben a felkészülésre koncentrál, hiszen jövőre a tervei között szerepel az esetleges címvédés is.