Bajnokok Ligája ritmusban játszott az Alba Fehérvár KC az FTC ellen

A női kézilabda bajnokság előrehozott, 16. fordulójában az Alba Fehérvár KC játéka nyomokban sem emlékeztetett a múlt heti, Siófok ellen betliző csapatéra. A fehérváriak nem érdemeltek vereséget, a gárda igazi ki-ki meccset játszott a Fradival, amely csak a szünet után tudott felülkerekedni

Különleges hangulata van annak, amikor Fehérvárra látogat a Fradi női kézi csapata. Egyrészt nosztalgiázni hívja azokat a szurkolókat, akikben még mindig él a két gárda 2005-ös EHF Kupabeli párharca, amelyből összesítésben az akkor Cornexi-Alcoa HSB Holding néven szerepelő fehérváriak kerültek ki győztesen, majd a döntőben a Győrt legyőzve végeztek az élen. Másrészt pedig a jelenlegi FTC lényegében a magyar válogatott gerincét adja, annak ellenére, hogy a tavalyi garnitúrából többen – Szucsánszki Zita, Szekeres Klára, Hornyák Dóra – ideiglenesen hiányoznak, de a franciaországi decemberi Eb-n ott volt a keretben Bíró Blanka, Lukács Viktória, Mészáros Rea, Háfra Noémi, és Schatzl Nadine is.

Mindent egybevetve nem várt sétagalopp a fehérvári lányokra, akiket ez alkalommal is nagy létszámban buzdított az RBD szurkolói csoport, és voltak időszakok, amikor túlharsogták a mintegy kétszektornyi fővárosi drukkert. Jobban kezdett a Fradi, de a 7. perctől mintegy varázsütésre, 1-4 után beindult a fehérvári henger, és ezzel alaposan meglepték ellenfelüket Deli Rita tanítványai. Nemcsak, hogy kiegyenlítettek, hanem két-háromgólos előnyt kovácsoltak Alexandra Nascimento, és Claudine Mendy vezérletével, amelyet egészen a félidő végéig tartottak is. A 30. percben vezettek újra a zöld-fehérek Nerea Pena találatával, igaz ezt nyomban, még a szünet előtt egalizálta Mendy.

A pihenőt követően hiába védekezett jól, és keményen az Alba, támadásban nem tudtak eléggé hatékonyak lenni, hat percig a csereként beállt egykori FKC-s Szikora Melindában haltak el lövéseik. A 40. percben még feljöttek egy gólra Olga Gorsenyina bombájával, de utána a közelmúltban a Dunaújvárosi Kohásztól leigazolt Klujber Katrin percei következtek, aki zsinórban háromszor vette be Mistina Kitti kapuját (23-27). Ezzel ugyan megpecsételődni látszott a hazaiak sorsa, de vitte előre a lányokat a szívük, és Jana Zsilinszkajtye is begyújtotta a rakétákat, ő is egymás után három góllal örvendeztette meg a szurkolókat. Az utolsó tíz percre Boldizsár Bianka fújt riadót, hatalmas gólt ragasztva Szikora hálójába. Ekkor kettő lett a különbség, ám a vége a vendégeknek sikerült, Klujber, és Pena révén. Nagyot küzdött az AFKC, minden dicséretet megérdemel a gárda!

Hasonlóképpen vélekedett Deli Rita is a meccs után, bár némi keserűség is érezhető volt a hangjában – igaz ez nem a csapatának szólt.

– Egy nagyon fegyelmezett, és nagy célokért küzdő csapatot láttam, sebességben, tempóban is fel tudtuk venni a BL-ritmushoz szokott Ferencvárossal a versenyt. Egyben nem, a nevében… Szeretnék minden játékosomnak gratulálni, mert azok után, ahogy játszottunk a Siófok ellen, óriási becsvágy volt bennük, hogy bizonyítsák, tudunk mi így is játszani, mind taktikailag, mind akaratban – nyilatkozta a vezetőedző.

Jegyzőkönyv

Alba Fehérvár KC – FTC-Rail Cargo Hungária 30-33 (18-18)

Székesfehérvár, 870 néző

Vezette: Bócz, Wiedemann

Alba FKC: Györkös – Rózsás, Nascimento 7 (2), Zsilinszkajtye 3, Mendy 8 Gorsenyina 6, Pelczéder 3. Csere: Mistina (kapus), Boldizsár 3, Sztankovics, Szarka A., Májer. Vezetőedző: Deli Rita

FTC: Bíró B. – Lukács 3, Háfra N. 4, Kovacsics 3 (1), Mészáros R. 2, Pena 6, Schatzl Nadine 7 (2). Csere: Szemerey, Szikora (kapusok), Horváth D. 1, Klivinyi 1, Klujber 6. Vezetőedző: Elek Gábor

Kiállítások: 2 illetve 4 perc

Hétméteresek: 3/2 illetve 5/3