Bajnokok közül kell választani

A Magyar Sportújságírók Szövetsége és a Magyar Paralimpiai Bizottság 11 kategóriában állította fel azt a tízes listát, amelyből a legjobbak átvehetik majd az Év Sportolója díjat.

Hatvanegyedik alkalommal adhatják le voksaikat az általuk legjobbnak látott sportolókra, csapatokra, edzőkre a magyar sportújságírók, a listán szereplők között pedig bőven találni Fejér megyei vonatkozású jelölteket.

A labdarúgók kategóriájában a MOL Vidi FC tagjai közül helyet kapott a csapatkapitány Juhász Roland, valamint az Európa-liga-menetelés másik nagy letéteményese, Loic Nego is. A Puskás Akadémia neveltje, jelenleg az APEOL Nicosia csapatában futballozó Sallai Roland szintén ott van a tízes listán, csakúgy, mint a Videotonban is játszó Sallói István fia, a Kansas Cityt erősítő Sallói Dániel.

Hagyományos csapatsportok között a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabdacsapata képviseli Fejér megyét, akik hatalmas bravúrt értek el a múlt évben, és győzelemmel zárták a második számú európai kupasorozatot, a LEN-kupát. A számos válogatott játékost is adó együttes ezután sem állt meg a nemzetközi menetelésben. Novemberben a kétszeres Euro liga-győztes, orosz Kinef Kirishi ellen már az Európai Szuperkupa döntőjébe ugrottak medencébe Mihók Attila tanítványai, és ha már arra jártak, ötméteresek után el is hódították az újabb trófeát. Szintén a legjobb csapatok között szerepel a MOL Vidi FC is, akik bajnoki címmel és Európa-liga-csoportkörbe kerüléssel érték el a jelölést.

Nem lesz egyszerű dolga a Kovács Sarolta és Alekszejev Tamara fémjelezte női öttusacsapatnak az egyéni sportágak csapatversenyében, hiszen többek között a történelmi aranyérmet szerző férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltóval is meg kell küzdenie a szavazatokért. Kovács tavaly egyéniben is jelölt volt, idén a csapat hozhatja meg számára a sikert.

Az edzők között újabb labdarúgással foglalkozó személy, Marko Nikolic hozhatja haza a legjobbnak járó trófeát, azonban az ő győzelme sem borítékolható. Csakúgy, mint a Dunaújvárosnak csapat szinten, úgy Nikolicnak az edzők versenyében kéne megelőznie a Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC edzőjét, Ambros Martínt. A beérkező szavazatok alapján az első háromba kerültek listáját február 4-én hozzák nyilvánosságra, míg a végső győztesek február 14-én, a Nemzeti Színházban tartott Év Sportolója Gálán vehetik át az elismerést.

