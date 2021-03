Bajnoki medálok, meglepő kisiklással

Három bajnoki arannyal, öt ezüsttel és két bronzéremmel zártak az ARAK Up. Akadémia atlétái az U18-as és U20-as korosztály fedett pályás országos bajnokságán. Azonban egy-egy kizárással is szembesülniük kellett.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A budapesti BOK csarnok minden hétvégén fogadja az atléták ilyen-olyan korosztályú honi mezőnyét. Legutóbb a téli szezon legnépesebb via­dalán versengtek az U20-as és U18-as atléták, az ARAK eredményessége most sem fakult. Bajnoki címet nyert Mohai Regina 400 méteren, Blaumann Marcell 200 méteren, a lányok 4×200 méteres váltója Grubits Liliána, Mészáros Luca, Bodnár Lili és Ritter Lola összeállításban.

A már a felnőttek között is meg-megvillanó Mohai Regina esélyesként rajtolt az U20-asoknál 400 méteren. Varga Tamás válogatott sprintere hozta is a papírformát, azonban meglepő idővel: 55.75 másodperces futása nagy egyéni rekord. Blaumann Marcell 200 méteren nyargalt olyan gyorsan, mint még soha életében. 22,54-es idejével – egyetlen századdal – megvédte bajnoki címét. Nem volt ilyen szoros a lányok ­4×200-as váltóversenye. Az ARAK stafétáját meg sem tudták közelíteni a riválisok. Grubits Liliána már elsőnek adta tovább a botot, majd az előnyt folyamatosan növelte először Mészáros Luca, utána Bodnár Lili, végül Ritter Lola.

Mohai Regina egy másodperccel verte a mezőnyt 200 méteren, azonban célba érése után mégsem örülhetett, mert kizárták. A versenybírók szerint vonalra lépett. Azonban a 60 méteres gátfutásban másodikként ért célba a szabadtéren 400 gáton nemzetközi babérokra is törő ifjú hölgy. Aubermann Olívia is két medált hozott haza az országos bajnokságról. Hármasugrásban 11,68 méterre repült, egyéni csúcsával ezüstérmet szerzett. Ugyancsak a második helyen végzett távolugrásban, ahol 537 centis egyéni rekordját állította be Tölgyesi Előd tanítványa. Gimesi Kata a 60 méteres síkfutás döntőjébe 7,87 mp-es egyéni csúccsal, futamgyőzelemmel került be. A fináléban többen is egyszerre estek a célba, csak a célfotó tudott dönteni, Gimesi javára, ezüstöt nyert. A fiúk 4×200 méteres váltója (Csornai János, Lakatos András, Kovács Bence és Bolla Gergő) is második helyen végzett. Bolla Gergő távolugrásban is dobogóra állhatott. Előbb 60 méteren egyéni csúccsal lett harmadik a B döntőben. Ezért nem járt érem, viszont a távolugrásban élete első bronzérmére mosolyoghatott. Mészáros Balázs 200 méteren futotta élete legjobbját, 23,01-es idővel lett harmadik.

Lakatos András távolugrásban és a 60 méteres gátfutásban is ötödik lett. A nők távolugrásában Gimesi Kata, a fiataloknál pedig az egyéni csúcsot elért Bodnár Lili is ötödik helyen zárt. Mészáros Luca a 60 sprint döntőjében lett ötödik, Ritter Lola pedig hatodik. Az egykörös sprintben Kovács Bence is az előkelő hatodik helyet csípte el. Csornai János azonban bosszús lehetett, mert eredményét vonalra lépés miatt törölték. Csornai 60 méteren szoros befutóban lett hetedik. Magasugrásban Bodnár Lili is hetedikként zárt, akárcsak Gombolai Nóra a 60 gát döntőjében, valamint Blaumann Marcell 400 méteren. Egyéni csúcsokat ugrott Grabecz Hanna is, amivel a hármasugrásban a hetedik, távolugrásban a kilencedik lett. 200 méteren kilencedik az idősebbeknél Gombolai Nóra, a fiataloknál Ritter Lola is, mögötte a társai, Grubits Liliá­na és Mészáros Luca végeztek. Dobák Panna 400 méteren szintén a kizárás sorsára jutott, de 800 méteren tizedikként zárt. Gombolai Nóra és Mészáros Balázs is tizenkettedik lett 400, valamint Grubits Liliána is a 60 méteren.