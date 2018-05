Bajnoki címet ünnepelt Mátó Sára

Az ARAK 18 éves atlétája, Mátó Sára élete első felnőtt hétpróba-bajnokságán aranyérmet szerzett.

A fehérvári sportoló kiemelkedő, 5584 pontos eredménnyel zsebelte be az elsőséget a felnőttek között. Az összetett országos bajnokságot remekül kezdte a tavalyi szezonban betegsége miatt visszafogottan teljesítő tehetség. Tölgyesi Előd tanítványa 100 méter gáton 14,60 mp-es egyéni csúcsot repesztett. A 172 cm-es magasugró-eredménnyel már az összetettben is az élre ugrott. Súlylökésben (9,87 m) és a 200 méteren is új rekorddal rukkolt elő (24,70 mp).

A második napon a távolugrást (5,67 m) és a szintén nagy egyéni csúcsot hozó gerelyhajítást (39,40 m) követően már nem volt kérdés, hogy a sérült Zsivótzky-Farkas Györgyi és az IAAF challenge viadalon rajthoz álló Krizsán Xénia távollétében ki lesz a bajnok. Az év ifjúsági atlétanője 800 méteren ellenfél nélkül is bravúrosat futott (2:09,79). Mátó Sára 5584 pontja a junior vb-szintnél 384 egységgel jobb, jelenleg a világ ötödik legjobb eredménye.

Az ifi Eb-re készülő tíz­próbázónak, Tímár Gergőnek 6500 pontot kellett teljesítenie a kvalifikációhoz. Skoumal Péter atlétája nyolc számban is egyéni csúcsot ért el, az 1500 méteres futás fináléjában pedig sikerült az Eb-szint fölé tornáznia magát.