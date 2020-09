Bajnokaspiránssá lépett elő a motoros

A H-Moto Team motorversenyzője, Kovács Bálint első idényét tölti az Alpok-Adria Bajnokság Superbike kategóriájában, de máris a bajnoki cím elsőszámú esélyesévé lépett elő.

A H-Moto Team fehérvári versenyzője a NEW2Project pilótájaként a horvátországi Rijekában versenyzett legutóbb, s kétszer is dobogós helyen intették le. A 19 éves Kovács Bálint ezzel átvette a vezetést összetettben, és a királykategóriás első évében azonnal a bajnoki cím legfőbb esélyesévé vált.

Fiatal kora ellenére higgadtan fogadta és dolgozta fel, hogy önhibáján kívül nem indulhatott el a Le Mans-i 24 órás endurance vb-futamon. Cseh csapata, a New2Project ezt követően egy extra kétnapos teszttel kárpótolta Bálintot, aki élt a lehetőséggel, és egészen jó motorozással rukkolt elő az Alpok-Adria Bajnokság rijekai futamain.

Kovács a Superbike-ban előbb megnyerte a szabadedzéseket a Yamaha R1-es nyergében – egyedül ő volt képes egész hétvégén 1:26-os köridőre –, majd az időmérőn egy taktikai hiba miatt végül az 5. rajtkockát tudta megszerezni. A fiatal motoros azonban mindkét versenyen harcban volt a győzelemért, vezetett is a futamokon, ám az elsőn 24 ezreddel kikapott osztrák vetélytársától, így a második helyen végzett, míg a másodikon végül nagy csatában harmadik lett, mindössze 1,3 másodperccel lemaradva a győztestől.

Ezzel összetettben átvette a vezetést a magyar versenyző, 77 pontja van, míg az őt követő két osztráknak, Gerold Gesslbauernek 72, Hannes Schafzahlnak 69 pontja van. Amennyiben a következő, egy hét múlva esedékes olaszországi futamon megőrzi előnyét, bajnoki címet szerez.

– A kétnapos teszten remek alapbeállítást találtunk a Yamahának, így abszolút nem volt véletlen, hogy a szabadedzéseken, ahol estem is egyet, ilyen jól szerepeltem. Utólag már mindenki sajnálta, hogy kipróbáltuk a kvalifikációs abroncsot, amivel maximum két, de inkább egy gyors kört lehet menni. Sose mentem még ilyen gumival, rosszkor, forgalomba engedtek vissza a pályára, ráadásul csak egy időmérőt rendeztek, azaz nem volt lehetőségem javítani. Ez azért is jelentett gondot, mert a Yamahával a pálya sok pontján egyáltalán nem, vagy csak hatalmas kockázatvállalással tudtam volna előzni. Ettől függetlenül mindkét futamot vezettem, ám amíg az elsőben hatalmas csatát követően minimális különbséggel a második helyre szorultam, addig a második viadalon a hibámon ment el a győzelem. Lementem a pályáról, és az ötödik pozícióban tértem vissza. Nagy hajrát nyitottam, de ez csak arra volt elég, hogy feljöjjek a harmadik helyre. Összetettben most én állok az élen, de egyelőre bele sem merek gondolni abba, hogy esetleg első Superbike kategóriás évemben megnyerjek egy ilyen szintű bajnokságot. Természetesen mindent meg fogok tenni ennek érdekében – mondta Kovács Bálint.