Bajnokaspiránsok összecsapása

A 8. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2021. október 9., szombat, 15.00

Sárbogárd SE (2.) – Sárosd (12.)

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – Fiatal, hajtós és jó csapat a Mány, és a körülmények sem voltak a legideálisabbak, de azzal kerekedtünk felül, hogy a mezőnyben egyenrangúak voltunk. Sokkal több helyzetet dolgoztunk ki, igaz sokat ki is hagytunk, ám egyet sikerült értékesíteni. Hátul masszívak voltunk, és ott nem nagyon volt esélyük a vendéglátóknak. Az előző évben kétszer találkoztunk a Sárosddal, mindkétszer győztek ellenünk, bár partiban voltunk velük. Arra kell figyelnünk most, hogy az apró részleteket is ugyanolyan jól oldjuk meg mint, ahogy eddig. Ki-ki mérkőzés lesz, a jelenlegi helyezésektől független. A Sárosd kevesebb meccset játszott, egy kicsit beragadt a rajtnál. Játszottak a kupában, de nagyon erős keretük van, ők azok, akik játékban és majd pontszámban is folyamatosan fejlődni fognak a szezon során. Remélem, hogy nem ellenünk teszik mindezt. Arra készülünk, hogy itthon tartjuk a pontokat, az elvárás ez a hazai mérkőzéseken. Koncentráltnak kell lennünk végig, ez nagyon fontos lesz, mert egyénileg nagyon jó játékosok alkotják a Sárosdot, akik bármikor képesek megvillanni.

Tóvill Kápolnásnyék (13.) – Tordas R-KORD (7.)

Höltzl Richárd, a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: – Borzasztóan nagy gödörben vagyunk, rossz ránézni a tabellára. Elsősorban a mentális gondok vannak a csapaton belül, arra kell törekednünk, hogy azt a bizonyos szekeret egy irányba húzzuk, anélkül, hogy széthúzás lenne a csapatban. Máskülönben nehéz lesz begyűjteni a három pontot a Tordas ellen. Ellenfelünk számunkra nagy mumus. Nagyon remélem, hogy meg fog törni az átok ellenük. Ez az lesz első olyan mérkőzés idén, amikor a rendelkezésemre áll mindenki, kivéve a műtétre várókat. Könnyebbséget jelent viszont, hogy a bajnokság legjobb kapusa fogja védeni a kapunkat, Kalmár Adrián. Bízom abban, hogy az ő jelenléte elég erőt ad a csapatnak, hogy megnyerjük a mérkőzést.

2021. október 10., vasárnap, 15.00

Móri SE (3.) – Főnix FC (1.)

Berndt András, a Móri SE vezetőedzője: – Az Ercsi ellen nem találtuk a saját játékunkat és a ritmusunkat. Ebben a pálya talaja, valamint ellenfelünk kezdeményező felfogása is közrejátszott, mert megpróbáltak labdákat szerezni a mi térfelünkön. Ilyen szituáció után kaptuk a gólt, melyet követően rendeztük a sorokat, és picit direktebb játékot játszottunk. A második félidő elején teljesen megváltozott a játék képe, és a mi akaratunk érvényesült, talán erővel is jobban bírtuk. Nem telt még el annyi forduló, hogy végleges következtetéseket vonjunk le a Főnix FC elleni mérkőzésről, ez is olyan találkozó lesz, mint a többi a sok közül. Reálisan kezeljük az eredményeket tudjuk, hogy sokkal jobb teljesítményre vagyunk képesek, mint amit az eredményeink mutatnak. Az idő nekünk dolgozik és bizakodó vagyok.

Ercsi Kinizsi SE (11.) – Bodajk SE (5.)

Zsigmond László, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: – A Mór elleni találkozón az első félidővel semmi gond nem volt, jól játszottunk. Fent védekeztünk, de azt hozzá kell tenni, hogy sok hibával játszott Mór. Mindez addig tartott, amíg nagyon rajtuk voltunk, és gólt rúgtunk. Akadt még két-három nagy helyzetünk, ha azokat berúgjuk, teljesen más az eredmény. A szünet után azonban teljesen érthetetlen módon a csapat megmutatta a rosszabbik arcát, és a játék teljes mértékben a vendéglátóké volt. Most már hazai pályán jó lenne nyerni, mert egyedül a Kislángot tudtuk megverni. Nem vagyunk jó helyzetben, sok a hiányzónk, de nem lehet mást elfogadni, csak a három pontot, mert látja mindenki, hogy nagyon lent vagyunk a tabellán. Ez a csapat többre képes, és remélhetőleg elkezdjük most már gyűjtögetni a pontokat. A Bodajkkal, amely jól védekező csapat, tavaly két jó mérkőzést játszottunk, szerintem, aki berúgja az első gólt az fogja nyerni a mérkőzést.

Kisláng (14.) – Enying (11.)

Erdei István, a Kisláng vezetőedzője: – Bodajkon pontot szerezhettünk volna, de ismét kiállítás sorsára került az egyik legjobb játékosunk, Dudar Ervin. Ebben a mérkőzésben nem volt benne a kiállítás… A 42. percig semmi gond nem volt a mérkőzéssel, a Bodajk vezetett, de nekünk volt több lehetőségünk, még a kapus szájából is kirúgtuk a labdát. Amíg tizenegy a tizenegy ellen játszott, ikszes mérkőzés volt. Nem talált rajtunk a fogást a Bodajk, a félidőben próbáltam a csapatba lelket verni, de a folytatásban kaptunk egy eléggé véleményes tizenegyest. Nem értem azt, hogy egy olyan csapatot, mint a Kisláng miért kell folyamatosan játékvezetői ítéletekkel büntetni. Általában minden évben várom az E­nying elleni rangadókat, hiszen szomszédvárak csatája, most ellenben felemás érzéseim vannak, és egyáltalán nem vagyok így. Fő oka, hogy nyáron két meghatározó játékosom, a két Kassai ment oda futballozni, rájuk pedig hosszabb távon számítottam volna… Nem fogunk feltartott kézzel kimenni a pályára, az egész csapat úgy gondolja, hogyha sikerülne megszerezni az első győzelmet, akkor ki tudnánk magunkat rángatni ebből a gödörből, amiben benne vagyunk.

Lajoskomáromi SE (9.) – Mányi TK (6.)

Szili Balázs, a Lajoskomáromi SE vezetőedzője: – Enyingen elrontottuk azt a munkát, amit eddig felépítettünk. Egyszerűen jobban akart az ellenfelünk, mint mi, és ez elég volt ahhoz, hogy pont nélkül jöjjünk haza. Ezt többet nem engedhetjük meg magunknak! Szerencsére nem egy mérkőzésből áll bajnokság, így azon fogunk szorgoskodni, hogy kijavítsuk ezt a hibát! Mi a megye déli határán helyezkedünk el, így évről évre igazolások tekintetében hátrányban vagyunk a Székesfehérvárhoz, vagy éppen a Budapesthez közelebb lévő csapatokkal szemben. A mányiak ki tudták használni azt az előnyüket, hogy fővároshoz közelebb helyezkednek el, és több fiatal, akadémián nevelkedett játékost tudott igazolni. Az azonban minket nem fog érdekelni, hogy ki fog ellenünk játszani. Bizonyítási vágy van bennünk az Enying elleni vereség miatt, így meg fogunk tenni mindent a győzelemért! Nem szeretnénk lemaradni a középmezőnytől.

Ikarus-Maroshegy (4.) – Martonvásár SK (8.)

Szarka Martin, az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: – Szerettünk volna már az egypontos mérkőzésektől szabadulni, és három pontokat szerezni. Az eléggé megfiatalított csapatunkkal talán még a szezon elején aláírtuk volna ezt a veretlenségi szériát, de sikerült az utolsó két mérkőzésünket megnyerni. Nagyon értékes győzelmeket szereztünk, melyeknek a kulcsra az volt, hogy egy picivel jobban akartuk a sikert az ellenfelünknél, ebben fejlődtünk az utóbbi mérkőzésekhez képest. A Kápolnásnyék ellen volt három fontos hiányzónk eltiltás, illetve elfoglaltság miatt. Ez érzékenyen érintette a csapatot, emellett már a 6. percben cserére kényszerültünk, Kókány Pétert vesztettük el, így az ötödik 17 éves játékost tudtam a pályára küldeni helyette. Ő jó játékkal hálálta meg a bizalmat, ez is bizonyítja azt, hogy bátran lehet nyúlni a fiatalokhoz, valamint a csapat rutinosabb fele megfelelően tudta őket segíteni a mérkőzés folyamán. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy el tudtuk hozni mindhárom pontot. A Martonvásár ellen ki-ki mérkőzést várok, a Főnix és a Sárosd elleni vereségek után érkeznek, bizonyára szeretnének javítani. Mi pedig továbbra is a győzelem ösvényen maradnánk, de az biztos, hogy nagyon nehéz kilencven perc vár ránk, ahol talán egy gól dönthet ismét. Farkas Dániel visszatér eltiltása után, Kókány játéka erősen kétséges, de a többiek szerencsére egészségesek.