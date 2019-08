Bajnok fehérvári hölgyek

Finnországban a FIMBA világbajnokságán, a női 60+ kategóriában, a Turbó Csigák elnevezésű együttes révén fényes magyar siker született, a két fehérvári játékossal felálló kosaras hölgykoszorú világbajnok lett.

2017-ben rendezték Új Zélandon a World Masters Game Senior világtornát, amely lényegében egy olimpiának felel meg, hiszen négyévenként rengeteg sportágban több ezer versenyző gyűlik össze ilyenkor a játékokon. Itt a magyar női kosárlabda-válogatott első helyet ért el plusz 60-as korosztályban. A csapatban szerepelt Szabolcsné Koncsag Éva és Szűcs Mária, akik Fehérvárt képviselték, valamint Szabolcs Ferenc a Videoton SC egykori 21-szeres válogatott kosarasa is, aki az edzőjük volt ezen a tornán. Időközben annyit változott a csapat összetétele, hogy Szabolcs Ferenc átadta az edzői posztot a 267-szeres válogatott Winter Ilonának.

Többek között tagja az együttesnek Kiss Lenke, ő 328 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, és 1983-ban az Európa Bajnokság harmadik helyén záró válogatott oszlopos tagjaként lehet ismerős a kosárlabdabarátok számára. Szintén itt szerepel dr. Tarkovács Andrea, aki 76-szoros válogatott, a BSE csapatával magyar bajnoknak vallhatja magát.

A hölgyek folyamatosan edzenek a fővárosban, minden héten szombaton összejönnek a Testnevelési Egyetem csarnokában. Tavaly Mariborban szerepeltek az Európa Bajnokságon, ott a negyedik helyen végeztek. A csapat természetesen benevezett az idei finnországi Espoo-ban megrendezett Masters kosárlabda vb-re is, melyre július 25-augusztus 4-e között került sor.

– A 60 év feletti kategóriában tíz csapat közül öt mérkőzést megnyerve végeztünk az első helyen, a két fehérvári hölggyel megerősítve. A tizenötödik alkalommal megrendezett világversenyen először indult magyar csapat, és egyedüliként képviselte az országot a Turbó Csigák együttese. Az eseményre öt földrész 44 országából érkeztek kosárlabdázók, 30 év felettiektől egészen 80 év felettiekig, mindkét nemben. A hölgyeknél 74, míg a férfiaknál 159 csapat szerepelt közel 2600 sportolóval. A csoportküzdelmekben sorrendben először Ecuador, majd a német és egy mexikói csapat ellen sikerült győzni. Számunkra a németek elleni győzelem rendkívül fontos és jelentős volt, hiszen a maribori EB-n ők lettek az elsők. Az elődöntőben a lett válogatotton kellett túljutni, ez sikerült is a 48-31-es győzelemmel, a döntőben aztán ismét a német válogatottal a kerültünk szembe, akik nagyon készültek ellenünk. Nem véletlenül, hiszen vissza szerettek volna vágni. A találkozó nagy csatát és színvonalas mérkőzést hozott, melyen végül 60-49-re a magyar csapat bizonyult jobbnak – tájékoztatott Szabolcs Ferenc edző.

Történelmet írtak azzal, hogy elsőként indulva a világbajnokságon rögtön az élen végeztek. A csapat továbbra is együtt készül a jövő évi Európa-bajnokságra, amelyet Malagában rendeznek, és hasonlóan jó eredményt szeretnének elérni, a fő céljuk pedig a 2021-ben Japánban megrendezésre kerülő World Masters Games, amelyre címvédőként utazhatnak.

A világbajnok csapat tagjai: Bogdán Márta, G. Hideg Edit, Hegyi Marianna, Hörömpő Gabriella, Szűcs Mária, Miskolci Katalin, Szabolcsné Koncsag Éva, Reigl Mariann, Lámala Ágnes, Simon Zsuzsanna, Kiss Lenke, dr. Tarkovács Andrea. Edző: Winter Ilona, segítői: Szabolcs Ferenc, Vízy Péter.