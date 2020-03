Azonnal büntették a hibákat a Körmendiek

Magabiztosan nyerte a szerdai zárt kapus rangadót az Egis Körmend az Alba Regia Sportcsarnokban. A vasiak 98-85-re nyertek.

Jól kezdtek a fehérvári kék-fehérek, aztán a nyugati határszéliek átvették az irányítást, az első negyedben nem volt jelentős különbség, mindöszsze egy ponttal vezettek a látogatók. A második etapban viszont gyorsan elléptek, mindent beszórtak, a hazaiak védekezése jócskán hagyott kívánnivalót. A félidőben 5545-re vezettek a magabiztos piros-feketék, támadásaikat sikerrel fejezték be, a fehérváriak viszont kapkodtak, elnagyoltan támadtak. A második negyedet 9, a harmadikat 13 pontos különbséggel nyerték a látogatók, állandósult a húszpontos különbség, sőt, nőtt is, a végén zárkóztak ugyan a házigazdák, de a vereséget nem tudták elkerülni, az Egis megérdemelten nyert 98-85re.

A mérkőzés lefújása után hangosan ünnepelték a diadalt a vasiak, a fehérváriak szakvezetője, Arie Shivek szerint túl hangosan. „Ez nem lesz mindig így” – közölte az izraeli szakvezető a vendégek tréneréhez, a boldog és elégedett Matthias Zollnerhez fordulva. – Az ellenfél megérdemelte a győzelmet – értékelt fél órával később Shivek. – Nem régóta dolgozom Magyarországon, de azt érzékelem, hogy a Körmend az egyik olyan csapat a bajnokságban, amelyik agresszivitással és intenzitással játszik, folyamatos nyomás alá helyezve, hibára kényszerítve az ellenfelet. Ezért ha ilyen csapat ellen lépünk pályára, nem engedhetünk meg semmilyen hibát, hiszen a rivális pillanatok alatt megbünteti azt. Láttam a csapaton, hogy az eredmény ellenére sem adta fel, a fi úk hajtottak, küzdöttek becsülettel, próbálták a tetemes hátrányt ledolgozni.

A vereség fáj, de láttam jó jeleket, különösen tetszett Takács Milán és Lukács Norbert játéka, számukra minél több lehetőséget kell adni, hogy rutint szerezzenek. Ebből feltétlenül profi tálhatnak a folytatásban. – Végig nagy energiával kosárlabdáztunk, megérdemelten győztünk, jár a gratuláció a játékosaimnak – vette át a szót Zollner. – Erre készültünk, ez volt az, amit a mérkőzés kapcsán elképzeltem, ráadásul a csapat meg is tudta valósítani. Nagyon jó meccs volt, és nem csak abból a szempontból, hogy azt a játékot játszottuk, amit szerettünk volna. Az Alba jó úton jár, azon hazai együttesek közé tartozik, amelyek bátran bevetik a fiatal, saját nevelésű játékosokat, az edző figyel rájuk, lehetőséget ad számukra a fejlődésre. Erre mi is figyelünk, ez nálunk is hasonlóan működik, rendkívül fontosnak tartom a jövőre nézve.

A válogatott bedobó, a sokadvirágzását élő Ferencz Csaba ezúttal is vezéregyéniség volt, 17 pontot dobott, öt hármast a gyűrűbe süllyesztett. – Elég furcsa volt nézők nélkül pályára lépni tétmeccsen, pályafutásom alatt ez nem volt jellemző. Jól játszottunk, támadásban és védekezésben is magabiztosak voltunk. A hazaiak fiatalja, Takács Milán csereként lépett pályára, jól játszott, hat pontot szerzett az összecsapáson. – A Körmend megérdemelten nyert, ugyanis túl sok labdát adtunk el, a vendégek gyors indításokból fontos pontokat szereztek. Ki nem kényszerített hibákat vétettünk, emiatt szenvedtünk vereséget. A folytatásban természetesen javítani szeretnénk, lehetőleg már szombaton Debrecenben.