Azerbajdzsán ellen a magyarok, jövő kedden a walesiek az esélyesek

Négy nap leforgása alatt két Európa-bajnoki selejtező mérkőzést vív meg a magyar labdarúgó-válogatott. Szombaton Bakuban Azerbejdzsán vendége lesz Marko Rossi csapata, majd kedden 20.45-kor Wales látogat a Groupama Arénába.

A négy MOL Vidi-játékost is keretben tudó magyar labdarúgó-válogatott hamarosan Azerbajdzsán felé veszi az irányt. A két mérkőzés után három ponttal álló magyar együttes most fejelheti meg a horvátok felett aratott bravúrgyőzelmet, a szombaton 18 órakor kezdődő összecsapáson nyerni kell a papíron gyengébbnek vélt azeriek ellen. Miután Fiola Attila még nem teljesen épült fel korábbi sérüléséből, elköszönt a kerettől, így a Vidit a kapus Kovácsik Ádám, a védő Paulo Vinícius és a középpályások, Kovács István és Pátkai Máté képviselik. Utóbbi a vb-ezüstérmes Horvátország ellen győztes gólt szerzett.

– Továbbra is be-bevillan a horvátok elleni gól, de gyorsan elmúlik a siker íze, és egyébként is azt vallom, hogy abból nem lehet megélni, hogy mi volt a múltban – fogalmazott Telkiben, a válogatott összetartásán Pátkai Máté, aki jövő kedden, Wales ellen is győztes csapat tagja lenne. – Célunk nem lehet más, mint a két mérkőzésen a hat pont begyűjtése. Az első, azerbajdzsáni mérkőzés olyan szempontból nehezebb lesz, hogy nálunk alacsonyabban rangsorolt ellenfélről van szó, akikre a szurkolók többsége legyint, hogy kötelező a siker, de ez messze nem lesz rutinfeladat. A Wales elleni találkozóra könnyebb készülni, hiszen ők az esélyesek, jobb, értékesebb labdarúgóik vannak – nemcsak Gareth Bale –, így mindenki feldobódott hangulatban lesz aznap. A nemzetközi futballban gyakran felborul a papírforma, nekünk most arra kell törekednünk, hogy az első meccsen ez ne történjen meg, a másodikon pedig igen.

Amint véget ért a szezon, a Magyar Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes Vidi játékosainak nagy része pihenőre vonult, azonban a válogatott játékosok Telkiben jelentkeztek. Így most jóval több idejük volt együtt gyakorolni a nemzeti együttes tagjaival és az olasz kapitánnyal, Marco Rossival.

– Bízom benne, hogy a megszokottnál hosszabb, kéthetes felkészülési idő pluszt fog jelenteni számunkra, még akkor is, ha az első időszakban nem teljes kerettel dolgozhattunk. Tudtuk gyakorolni azokat a dolgokat, amelyeket a kapitány látni szeretne, és nemcsak az első, hanem a Wales elleni meccsen is, hiszen a kettő között valójában csak egy edzésünk lesz – engedett bepillantást a kulisszák mögé Pátkai Máté. – Ami az azerbajdzsáni találkozót illeti, ahogy hírlik, meglehetősen meleg lesz és magas páratartalom, azaz teljesen más körülmények, mint az elmúlt napokban itthon. Erre igazából csak annyit tudok mondani, hogy Ecuadorban minden alkalommal ilyen állapotok fogadják az együtteseket, mégis sokszor sikerül nyerni a vendégeknek… A legfontosabb a mai európai futballban a szervezettség, ez jellemző volt ránk a horvátok elleni sikernél is, de mondhatnám klubcsapatomat, a Vidit is, hiszen többnyire ott sem egyéni teljesítményekkel értük el a bravúrokat, hanem kompakt játékkal. Az igaz, hogy hosszú idényen vagyok túl, de ez abszolút édes teher, hiszen a bajnokság mellett a Magyar Kupában és a nemzetközi kupában is remekül meneteltünk, illetve számításba vettek a nemzeti csapatnál is. Azonban a legutóbbi gólom ellenére sincs bérelt helyem a csapatban, azért meg kell küzdeni. A legutóbbi meccsből mindenki hurráoptimizmussal jött ki, ezt most újabb jó eredményekkel kell megtámogatnunk.