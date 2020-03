Az utolsó percekben esett ki a Puskás

Egy perccel a rendes játékidő vége előtt kapott gólt a Puskás Akadémia FC a Mezőkövesd Zsóry FC vendégeként, ezzel pedig kiesett a labdarúgó magyar kupa további küzdelmeiből.

Mezőkövesd Zsóry FC–Puskás Akadémia FC

1-1 (0-0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, V.: Andó-Szabó Sándor.

Mezőkövesd: Szappanos – Farkas, Pillár, Karnyicki, Vadnai, Cseri, Berecz, Besirovic, Meszhi, Nagy (Jurina, 80.), Zivzivadze (Takács T., 90.).

PAFC: Hegedüs – Radics M., Meissner, Hadzsiev, Nagy, Van Nieff (Favorov, 46.), Slagveer, Plsek, Knezevic (Urblík, 87.), Gyurcsó, Vanecek (Golgol, 76.).

Gól: Pillár (89.), ill. Gyurcsó (47.)

Sárga lap: Farkas (11.), ill. Radics (3.), Hadzsiev (29.), Van Nieff (31.), Gyurcsó (57.), Meissner (76.).

Két gól kellett a továbbjutáshoz a felcsútiaknak, ráadásul kapott gól nélkül, s ennek szellemében vette elő aktívabb játékát a Puskás Akadémia, amely Radics révén már a 3. percben fel tudott mutatni valamit: egy sárga lapot. Az odavágó egyetlen találatát szerző Budu Zivzivadze ugrott ki a beszorult váli védők mögül, ám Hegedüs Lajos jó ütemben érkezett, s vetődve hárított.

A félidő derekán aztán több életveszélyes kövesdi helyzetből nem született gól, előbb Ziv­zi­vadze ezúttal el is helyezte Hegedüs mellett, de kivágták a gólvonal elől a labdát. Közben Van Nieff is besárgult. Ezt követően már a vendégháló is megzörrent – ismét a grúz parádézott, átejtette Hegedűst, majd védőjével együtt a kapuba bólintott, ám a gól körülményeit a spori szabálytalannak ítélte, érvénytelen. Két perccel a lefújás előtt Gyurcsó Slaagver fejét találja meg beívelésével, de a holland a léc fölé fejelt. Szünet.

Megfordultak az erőviszonyok, a folytatás álomszerűen indult a PAFC számára: egy szép összjátékot követően Gyurcsó Ádám elé fejelték le a tizenhatos bal sarkánál a labdát, aki a elgurított Szappanos mellett, 0-1.

A kapott gól után Cseri Tamás jött elő egyre többször egyéni megoldásokkal a kígyó tér környékéről, egy ilyennél Slaagver méterekről csúszott rá, ám a jogosnak tűnő lap elmaradt. A hazaiak legnagyobb helyzeténél ismét Zivzivadze volt a főszereplő, ezúttal teljesen tisztára játszotta magát 13 méterre a váli kaputól, ám Hegedűs mellett a jobb sarok mellé gurított. A végére maradt a csattanó: Pillár Róbert egy remek beadás után végül az utolsó percben szerezte meg a hazaiak egyenlítő gólját (1-1), mely egyben továbbjutást is ért a kék mezeseknek, a PAFC búcsúzik a kupától.