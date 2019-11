Az utolsó nekifutás következik

A 14., hivatalosan az első, előre hozott tavaszi fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2019. november 16.,

szombat 13.00

Sárosd Kronos Sport (7.)– Móri SE (2.) – ősszel 1-5

Arany Tibor, a Sárosd Kronos Sport megbízott edzője: – Szombaton a Bodajk ellen nekünk állt a zászló. Akadtak olyan helyzetek, amelyeket be kellett volna rúgni, és akkor teljesen máshogy alakult volna a végeredmény. Több pontrúgásból nem sikerült gólt szerezni, ellenfelünk pedig egy kavarodás után talált be a tizenhatoson belülről. Onnantól kezdve az eredmény után kellett futni, és aztán már örülnünk kellett a döntetlennek is. Viszont ha azt nézem, hogy a kezdőcsapatunkban két 16 éves játékossal álltunk fel, és az egyik 16 évest egy újabb 16 éves váltotta, ennek tudatában nem annyira rossz ez a döntetlen sem. Hétvégi ellenfelünkre, a Mórra évek óta a sokat passzoló, gyors játék a jellemző, bár nem vagyok abban teljesen biztos, hogy a mi pályánk alkalmas erre a focira. Abban bízom, hogy ez a gépezet nem fog annyira jól működni, és a mi akaratunk fog érvényesülni. Több mint másfél éve nem kaptunk ki hazai pályán, ezért remélem, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit szeretnénk. Bízom abban, hogy a közelében sem leszünk az őszi eredménynek, vissza szeretnénk vágni a nagy gólkülönbségű vereségért, de egy 1-0-s győzelemmel is tökéletesen elégedettek lennénk. A pályánk talaja alapjában véve mindig mély, ennyi eső után pedig minden pálya mély. Nyilván meghatározza a következő napok időjárása, hogy mi várható, amennyiben sok eső fog esni, akkor nagyon mély lesz, nem lesz könnyű rajta játszani.

2019. november 17.,

vasárnap 13.00

Ercsi Kinizsi SE (10.)–Sárbogárd SE (6.) – ősszel 1-4

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi SE vezetőedzője: – Igazság szerint nem nagyon tudok már receptet, ezer sebből vérzünk, és újabb sérültjeink vannak. Úgy vagyunk, mint a veszett róka a sarokban… Megpróbálunk harcosan, bátran focizni. Többször mondom a játékosaimnak, hogy ne túl legyünk a mérkőzésen, hanem éljük meg a találkozót. Sajnos nagyon keveset kapok ebből vissza, szomorú is vagyok miatta, nem tudom, hogy mi a probléma, de jó lenne, ha már befejeződne. Három elkerülhető gólt kaptunk a Tordas ellen, három pontrúgásból, kettőt szögletből, egyet pedig szabadrúgásból. Annak ellenére szenvedtünk vereséget, hogy vezettünk, sőt mi is domináltunk. Kiegyenlített, ikszes meccs volt, de a Tordason úgy éreztem, hogy jobban akarnak győzni, nekik fontosabb a győzelem. Pedig pont a fordítottjának kellett volna történnie. Sokkal szenvedélyesebb, agresszívabb, keményebb játékot várok, vissza kell vágnunk az őszi vereségért a Sárbo­gárdnak. Én hiszek abban, hogy itthon tudunk egy jó szezonzárást csinálni, és úgy elmenni a pihenőre. A pá­lyánk nincs ideális állapotban, egy kicsit meggyötört, valamint az időjárás sem javított rajta.



Ikarus-Maroshegy (12.)–Flavus Velence (5.) – ősszel 2-3

Borsányi István, az Ikarus-Maroshegy edzője: – A Velence ellen szeretnénk nyerni, legutóbb a Mór ellen maximális teljesítményt nyújtott a csapat, mindenki azt játszotta, ami elvárható, ami a csapat potenciálját jellemzi. Lehet ugyan ennél jobban is küzdeni, de akkor már mindenki a csúcson járatja magát. Összeszedettek, koncentráltak voltunk, amennyiben ezt sikerül felvinni a pályára vasárnap, akkor lehet keresnivalónk. Augusztusban is csak a kisebb méretű pálya miatt szenvedtünk vereséget, reméljük azonban, hogy most van reális esély arra, hogy nyerjünk. Vadászi Bence sérült, valamint Horváth Zsoltra nagy valószínűséggel nem számíthatok.

Főnix FC-Baracska (4.)–Bodajk SE (9.) – ősszel 3-1

Pavlik József, a Főnix FC-­Baracska vezetőedzője: – Most iszonyatosan nehéz időszak következik minden játékos szempontjából, az utánpótláscsapatainkat is beleértve, hiszen jóformán öt hónapig nem lesz tétmérkőzés egyik gárdánknak sem. Szerintem ez az igazán nagy probléma, az időjárás pedig megengedné, hogy több tavaszi fordulót is lejátszunk. A Bodajk elleni találkozó volt az első megyei egyes mérkőzésünk nyáron az új garnitúrával. Nagyon nehezen tudtunk nyerni náluk. Minden mérkőzés egy újabb fejezet az életünkben, úgy tekintünk rájuk, mint a soron következő ellenfélre, akitől el kell vennünk a három pontot. Az Enying elleni találkozón főleg a csereként beküldött fiatalokkal nem voltam elégedett, kivéve Tölgyesi Pétert, de a probléma okát nem tudom. Az nem lehet gond, hogy az U19-es csapatban is játszanak, hiszen egy focistának három félidőt egy hétvégén meg kell tudnia oldani, főleg, ha valaki a magasabb osztályba vágyik.

Kisláng-Telmex SE (13.)–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – ősszel 1-11

Rehák Viktor, a Kisláng-­Telmex SE vezetőedzője: – Legutóbb a Velence ellen nem volt különösebb probléma, nagyjából partiban voltunk ellenfelünkkel, a helyzeteink megvoltak, ugyan a gólszerzés elmaradt. Sajnálom, hogy nem sikerült legalább egy pontot itthon tartani. A mérkőzés egyáltalán nem volt egyoldalúnak mondható, jól helytálltak a fiúk. Foggal-körömmel kell küzdenünk a Gárdony ellen, majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A hazai pálya előnyét ki kell használnunk, ellenfelünknek a sokpasszos, kombinatív játék fekszik, erre a mi pályánk kevésbé alkalmas. Majd kiderül, hogy a birkózásból mennyire fogunk tudni jól kijönni. Igazság szerint a pályánk rettenetes állapotban van, ez nekünk elméletileg könnyíti a játékunkat, a védekező csapatnak kedvez. A legfontosabb az, hogy egyénenként olyan küzdőszellemben tudjunk játszani, hogy megnehezítsük a Gárdony dolgát.

Lajoskomárom (11.)–Enying (14.) – ősszel 4-1

Mosberger Mátyás, a Lajoskomárom ügyvezetője: – Hosszú, négymeccses rossz sorozat után vasárnap sikerült a jó erőkből álló Martonvásár ellen, kitűnő mérkőzésen, némi szerencsével megszerezni a három pontot. Ezt szeretnénk folytatni hétvégén az Enying és a következő héten a Sárbogárd elleni halasztott mérkőzésünkön is. Az Enying elleni mezőföldi derbi mindig különleges jelentőségű mindkét csapat életében. A 2019-es évben Enyingen két alkalommal (0-2, illetve 1-4 – a szerk.) sima lajosi siker született, most is a hazai csapat tűnik esélyesebbnek, és jó lehetőséget kínál számunkra a középmezőnyhöz való további felzárkózásra. Természetesen a két együttes jól ismeri egymást, többen is szerepeltek már mindkét csapatban, keretünkből várhatóan mindenki bevethető lesz, sérültünk, eltiltottunk nincs. ​A gyenge őszi teljesítményt egy győzelemmel tovább lehet kozmetikázni, és ez mindenképpen elvárás.

Tordas FÉSZ ZRT. (3.)–Martonvásár SK (8.) – ősszel 1-0

Korolovszky Gábor, a Tordas FÉSZ ZRT. vezetőedzője: – Kétségtelenül pikáns szomszédvári rangadó következik. A Martonvásár ellen mindig odateszi magát a csapat, és ez így van rendjén. Szeretnénk a szenzációs őszünk utolsó mérkőzésén is hasonlóan jó eredményt elérni, mint korábban, és szépen akarjuk zárni a szezont. Az eredmény szempontjából nincs elvárás, minden meccsen azt mondom a játékosoknak, hogy szeretném látni a megfelelő hozzáállást. Ercsiben éppen ezért voltam nagyon boldog, mert a játékosaim tényleg olyan hozzá­állással küzdöttek, hogy igencsak elégedett voltam velük. Az akaratuk példaértékű, ha a Martonvásár ellen is ebben a szellemben játszunk, akkor nem lehet probléma. A pályánkat ugyan annak ellenére, hogy nem volt hazai meccsünk, és kíméljük, a megye hármas, illetve az utánpótláscsapataink rendszeresen használják. Tudomásul kell venni, hogy ez a megyei labdarúgás, és nem a Nou Campban vagy a Bernabéuban lépünk pályára, ezen kell futballozni.