Az utolsó másodpercben egyenlítettek a fővárosiak

Hatalmas csatában, 29-29-es döntetlenre végzett az Alba FKC és az MTK Budapest a női kézilabda bajnokságban.

A fehérvári szurkolói klub tagjai a kezdés előtt köszöntötték november hónap legjobb játékosát, Mistina Kittyt. A fiatal kapus a világbajnokság miatti szünetet megelőzően remek formába lendült, a csapat húzóembere volt. A hálóőr a megszokott csomagot vehette át, díszes virágcsokrot, valamint parfümöt. Az első gólt a vendégek szerezték, Dakos beállóból volt eredményes, Mendy átlövés nyomán egalizált, Gjorgjijevska révén pedig már a házigazdák vezettek. Az öröm nem tartott sokáig, hiába került emberelőnybe a vendéglátó, két labdát a saját térfelükön elszórtak, Tóth Eszter és Kovács Gréta volt eredményes gyors egymásutánban, 2-3. Újabb fővárosi gólok következtek, a hazaiaknak semmi nem sikerült, Pelczéder a szélről hibázott, majd a korábbi derbiken rendre biztos kezű Gorshenina hétméteresből sem tudott betalálni, majd a kipattanót sem tudta értékesíteni, Terenyi kapus bravúrral mentett. Az FKC trénere, Deli Rita időt kért (2-5), Májer beállóból végre beköszönt. Mistina védte Karnik büntetőjét, de a lecsorgó labdát az MTK balkezes kulcsembere a hálóba küldte. Gorshenina távolról betalált, a folytatásban a budapestiek őrizték kétgólos előnyüket. Gjorgjijevska bombáját Terenyi nem tudta hatástalanítani, aztán a szélső, Szádvári pillanatai következtek. Rendre egy gólra zárkózott a házigazda, ám egyenlíteni nem tudott, mert Tóth azonnal reagált a túloldalon, ha ő nem zörgette meg a hálót, megtette Karnik. Mendy bombáival tartotta a lépést az Alba, egyenlített is, Golovin Vladimir, a vendégek trénere időt kért, 10-10. Terenyi jól védett, Szádvári a szélen villogott, ismét meglépett az MTK. Termány kapott kétperces kiállítást, Gjorgjijevska a hetest a kapusba lőtte, a kipattanót pedig mellé. Az újabb büntetőt már Temes végezte el, ez sem sikerült jobban, a kapufát találta telibe. Terenyi a hazai akciókat rövidre zárta, a hazai kapuban Gabina jutott szóhoz, bravúrral jelentkezett, a túloldalon Mendy egalizált a szaggatott vonalról. Nem potyogtak a gólok, néha találtak be a felek. Lavko révén már a hazaiak vezettek, de nem mehettek előnnyel pihenőre, Termány bevágta az időn túli hétméterest, 14-14.

Fordulás után villámrajtot vett a házigazda, két góllal ellépett, Karnik hozta közelebb a vendégeket, Tóth pedig egyenlített. Sőt, olyannyira lendületbe jött, hogy vezetés is szerzett (17-18), az ezúttal nem pusztán a büntetők ürügyén pályára lépő, hanem folyamatosan szereplő Nascimento egalizált. Emberhátrányban is gólokat lőtt az MTK, nem találta a ritmust a Fehérvár. Karnik bombája után Deli időt kért (18-20), a vezetőedző a mezőnyjátékosokat, a kapusedző, Sugár Tímea a portásokat próbálta feltüzelni. „Szedjétek már össze magatokat!” – szóltak az intelmek. Dakos lőtt bravúros gólt, aztán Gorshenina mutatott szép dolgokat. Nem tudott egyenlíteni az FKC, ráadásul a túl keményen szerelő Gjorgjijevskát két percre kiszórták, igaz, a túloldaliak sem voltak teljes létszámban, hasonló okokból. Deli Rita lépéshibát jelzett, a kispad kétperces büntetést kapott, túlzott szigorral, Gjorgjijevska ült a büntetőpadra. Karnik lőtt a léc alá, Mendy a léc fölé, 21-23. A vendégek domináltak, három góllal vezettek, a vége előtt negyedórával. Nascimento nem tudott a szélről betalálni, de az őt váltó Májer sem. Mendy lőtt gólt, majd kapott kiállítást, Mistina büntetőt védett. Karnik nem rontotta el átlövéseit, emberhátrányban egyenlítettek az albások, 26-26. Mistina bravúrokat mutatott be, Mayer pedig fontos gólokat lőtt. Mendy elfutás után vezetést szerzett, a vége előtt másfél perccel, úgy tűnt, a fehérváriak itthon tartják a pontokat, ám a vendégek Termány pontos átlövésével, az utolsó másodpercben egyenlítettek, 29-29.