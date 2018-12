Az új seprű és az ismerős esete

Két olyan csapat találkozik az OTP Bank Liga labdarúgó NB I idei utolsó, 18. fordulójában, amelyekben nem csak a szakvezetők, de a játékosok sem ismeretlenek egymás számára. A tabellán kilencedik felcsútiak szombaton 17 órakor a hetedik helyen tanyázó Mezőkövesd alakulatát látják vendégül.

A Paks elleni 1-1-es döntetlennel véget ért egy éra a Pancho Arénában a múlt szombaton: a vál-völgyi kispadot második alkalommal elfoglaló Benczés Miklósnak röviddel Bacsana Arabuli a ráadás utolsó perceiben szerzett egyenlítő gólja után megköszönték a munkát. A tisztelet megmaradt kölcsönösnek az elváló felek között, a döntés végrehajtását azonban az a Komjáti András klubigazgató vállalta magára, aki a Mezőkövesd elleni szezonzárón már megbízott vezetőedzői pozícióban lesz jelen.

A vendég matyóföldiek szakvezetőjét, Kuttor Attilát senkinek nem kell bemutatni felénk, mint ahogy a szakmai stábban helyet kapó egykori Parmalat-játékost, Tóth Mihályt sem. Ifjabb Horváth Gábor, a Videoton volt csapatkapitánya is a borsodi alakulat edzői gárdáját erősíti, tehát elmondhatjuk, a szombati derbi az ismerősök csatájáról szól majd. Annál is inkább, mert a vendégeknél olyan játékosok futballoznak, mint az Akadémiától kölcsönben szereplő – ezáltal a PAFC ellen nem nevezhető – gólkirályjelölt Molnár Gábor, vagy a tavaly még felcsúti Patrick Mevoungou, de említhetnénk az egykoron Fehérváron pallérozódó Szakály Dénest és Varjas Zoltánt, vagy a Puskás utánpótlás bázisát megjárt Földi Botondot is. Sztefan Drazsics személyében igazi vérbeli csatárral rendelkeznek a látogatók: a szerb támadó 31 magyarországi fellépésén 11 alkalommal volt eredményes. A Zsóry kombinatív játékát jól jellemzi, hogy a Ferencváros otthonában elszenvedett 3-2-es vereség alkalmával 22 passzot követően talált be Cseri Gergő.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A két társaság a 7. fordulóban már ölre ment egymással, akkor Pillár Róbert és a már említett Drazsics góljával a kövesdiek nyertek 2-0-ra.

– Lassan egy hete Bandi bá’ vezeti az edzéseket, akivel új játékszituációkat is begyakoroltunk – mondta Szolnoki Roland csapatkapitány. – Cseri, Koszta és Molnár Gabi valószínűleg nem lép majd pályára ellenünk, ettől függetlenül úgy gondolom, a Mezőkövesdnek nagyon jó kerete van, bárki is helyettesíti őket, biztos dolgozik bennük a bizonyítási vágy. Főleg Molnár hiányzása kedvez nekünk, aki mostanában rugdossa a gólokat, de nem egy játékosra, hanem az egész csapatra kell felkészülni. Hazai pályán azonban a saját játékunkkal kell foglalkozni, mivel győzelemmel szeretnénk zárni ezt az évet.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS