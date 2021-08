Az új összetételű AFKC győzelemmel mutatkozott be

Lejátszotta első felkészülési mérkőzését az Alba Fehérvár KC csapata, ellenfelük az NB I-be visszatérő Moyra Budaörs KC együttese volt, melyet magabiztosan győztek le.

Alba Fehérvár KC-Moyra Budaörs KC 30-23 (17-8)

Alba FKC: Pijevic – Töpfner 5 (1), Snbaztian 3, Boldizsár, Gerhát K. 2 (1), Triscsuk 3 (1), Takó 1. Csere: Tóth N. (kapus), Bardi 5, Hudák, Besszer 3, Domokos 2, Varga E. 1, Háfra L. 4, Utasi, Bojtos 1. Vezetőedző: Boris Dvoršek

Budaörs: Bölg – Szabó-Májer 1, Schneider 3 (2), Nagy L. 1, Palotás 1,Zsigmond, Tóth M. 4. Csere: Sipeki, Vártok (kapus), Horváth L. 2, Kiss M., Jovovity 1, J. Agbaba 4, Mlinkó, Hajduch 2, Pálos-Bognár, Smid, Szalai-Szita 1, Szabadfi 3. Vezetőedző: Buday Dániel.

Kiállítások: 4, ill 4 perc

Hétméteresek: 6/3, ill. 4/2

Van valami, amiben az állandóságot képviseli nyaranként a Köfém Sportcsarnok. Jelesül a létesítményen belül hatványozottan érvényesül a kinti forróság, így az előző évekhez hasonlóan ismét szauna-közeli állapot fogadta a csapatokat, és azokat, akik kilátogattak a 2021/22-es idény első edzőmérkőzésére.

A vendégek hibátlan teljesítménnyel nyerték meg az NB I/B Nyugati csoportját, így az első adandó alkalommal visszajutottak az első vonalba. Ahogy végignéztünk az idei szezonra készülő állományukban több régi ismerősön, korábban a Fehérvárban megfordult játékosokat találtunk. Elég csupán Sipeki Flóra, Hajduch Csenge, Zsigmond Vivien, valamint a 19 év után a csapattól éppen nyáron távozó Szabó-Májer Krisztina nevét megemlíteni.

Az Alba Fehérvár KC már a felkészülés második hetét kezdte meg az új szakvezető, Boris Dvoršek dirigálásával. Az első héten főként a diagnosztikai- és fizikai felméréseké volt a főszerep, a második héten már az erősítések, futóedzések kerültek a előtérbe, emellett természetesen már a labdával is találkoztak a lányok. A napi két edzés mellett már a heti két edzőmérkőzés egészíti ki a munkát, így a Budaörs elleni összecsapás után pénteken 16 órakor a tavalyi pontvadászat meglepetés csapata, a Motherson Mosonmagyaróvár lesz az ellenfelük Móron a Wekerle Sándor Szabadidő Központban.

Mindenesetre ott voltak az Albában az új nyári szerzemények, a 23 éves, szlovák válogatottban is már bemutatkozó Hudák Emma, a 21. életévében járó Domokos Dalma, és a 20 éves Takó Viktória a Boglári Akadémia-SZISE együttesétől igazolt Fehérvárra. Rajtuk kívül próbajátékon van a csapatnál, és játszott az ukrán átlövő Tamara Snbaztian.

Kiegyenlített játékkal indult a mérkőzés, 2-1-re is vezettek a szürke mezesek, ám a 12. percben elsősorban a rendkívül eredményesen játszó Töpfner Alexandra, és Bardi Fruzsina jóvoltából már 9-2-t mutatott a villanyújság. Mindez azonban nem jelentette azt, hogy hátradőlhetett volna a kispadon Boris Dvoršek. Pontosan az ellenkezője történt, a horvát mesteren látszott, hogy együtt él a játékkal, folyamatosan konzultált segítőjével, Józsa Krisztiánnal. Nem lehetett panasz tehát az AFKC játékára, harcosan, sokat ütközve védekeztek, és több lendületes akciót láthattunk tőlük. Csupán azt hiányoltuk, hogy a szélen Takó Viktóriát nem igazán keresték a társak, pedig több alkalommal is üresen várta a labdát. Igaz, a 25. percben Töpfner önzetlen passza után „hideg kézzel” ziccert hibázott a fiatal játékos. Majd bejött a junior Eb-győztes Besszer Borbála, és irdatlan nagy gólt ragasztott a léc alá. A félidő hajrájára némileg fogyott a figyelem és az erő, de így is még egyszer annyit dobott az Alba, mint riválisa.

A pihenőt követően kis túlzással sort cserélt a Fehérvár, de ez igazán nem látszott, mert a frissen beálltak is olyan igyekezettel játszottak, mint előtte társaik. Így aztán a 36. percben 21-9-nél nem véletlenül kértek időt a vendégek. Ezután némileg felpörgött a játék, bár ehhez az is hozzájárult, hogy a védekezés is puhább lett. A 43. percben Tóth Melinda tízgólosra (25-15) csökkentette csapata hátrányát, ez érezhetően nem tetszett Dvoršeknek, aki időkérése alatt vemehensen magyarázott játékosainak. A hajrában próbált ugyan kozmetikázni az eredményen a Budaörs, de csupán annyira tellett tőlük, hogy tízen belülre kerüljenek, Összeségében az Alba nem teljesített rosszul, a felkészülés ezen időszakában dicséretes volt, amit láttunk tőlük.