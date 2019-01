Az új év első napján rögtön egy Fejér megyei rangadóval folytatódott a jégkorong Erste Liga

Az Acélbikák és a Titánok meccséből a december 26-i találkozóhoz hasonlóan ismét utóbbiak kerültek ki győztesként.

A Fehérvári Titánok elleni vereség után egy Ferencváros elleni bravúrral, majd egy Vasas elleni fölényes sikerrel zárták a 2018-as évet az Acélbikák, azonban a mérkőzéseken kívül is zajlottak az események Dunaújvárosban. A 30 mecscsen 28 pontot jegyző Jaakko Turtiainen közös megegyezés után távozott, míg szintén az óévben a kanadai Yianni Liarakos érkezett az együtteshez. A Titánok két vereséggel „hangoltak”, az Újpest elleni hosszabbításban elszenvedett vereség után egy Debrecen elleni fiaskó is becsúszott Kiss Dávid együttesének. Az újévi mérkőzésen a frissen igazolt dunaújvárosi csatár még nem, Sándor Flórián viszont jégre lépett, és öt perc elteltével meg is szerezte a vezetést a Titánoknak.

Az újvárosi születésű, mindössze 19 éves védő Bennett passza után egy távoli lövéssel vette be a hazaiak kapuját, megszerezve idei második gólját, 0-1. A következő gólra egészen a második harmad közepéig kellett várni, amikor Császár Hunor villant, és egy remek helyzetfelismerés után a kaput megkerülve szerzett egy rendkívül pimasz gólt, 0-2. Egy perccel a harmad vége előtt Azari Zsolt korcsolyázott keresztbe, majd lőtt veszélyesen kapura, Gyenes viszont hárítani tudott. Egy kisebb csetepaté is jutott még a végére, miután a Titánok hálóőrére estek rá kapujában, aminek egy kisebb pofon és egy kétperces kiállítás lett a vége. A záró játékrész így dunaújvárosi emberelőnnyel kezdődött, amit bár nem tudtak kihasználni, sikerült lendületben maradniuk és nyomás alá helyezni a fehérvári védelmet.

Saluga és Azari előtt is komoly lehetőségek adódtak, de Gyenes rendre a helyén volt, hiába tüzeltek a hazaiak. A harmad felénél járva Bennett kapott nagyszerű passzt, de nem találta el a korongot. Mestyán István annál inkább, kék vonalról eleresztett lövése Péter Andoron pattant meg, és vágódott Gyenes válla fölé, 1-2. Mindössze másfél perccel ezt követően az egyenlítés is összejött a feltámadó Acélbikáknak, Saluga pazar centerezése után Dubek tessékelte a korongot a fehérvári kapuba, 2-2. Következhetett tehát a hosszabbítás, ami Titánok emberelőnnyel indult. A négy a három elleni szituációt ki is használták a vendégek, Dézsi Bence góljával alakult ki a 2-3- as végeredmény

JEGYZŐKÖNYV

Dunaújvárosi Acélbikák – Fehérvári Titánok 2–3 h.u. (0-1, 0-1,

1-2, 0-1) Dunaújváros, 600 néző. Vezette: Gangel, Wolf (Kedves, Abonyi)

Dunaújváros: Zakharchenko – Franssila, Léránt, Dubek 1, Iossafov, Saluga

(1) – Hüffner (1), Lencsés, Nagy M., Németh P. (1), Tóth G. – Jabornik,

Mestyán 1, Azari, Török V., Uski – Szabó D., Borbás, Pinczés. Vezetőedző:

Corey Bricknell

Titánok: Gyenes – Beukeboom, Kiss R., Lewis, Mazzag, Mihály Á. – Reiter

A., Sándor F. 1, Bennett (1), Dézsi 1 (1), Péter A. (1) – Szabó B., Vas

Márk, Buzás, Császár 1 (1), Hamvai – Erdély B., Imre, Almási, Kovács A.

Vezetőedző: Kiss Dávid

Kiállítások: 12, ill. 10 perc Kapura lövések: 41-38

