Az UEFA bekeményít?

Az elmúlt hetekben a nemzetközi labdarúgás világa felbojdult a Szuperliga-projekt hallatán. A 12 nagy klub reményeit az UEFA viszonylag gyorsan letörte, mára már csak az FC Barcelona, a Real Madrid és a Juventus tart ki az elképzelés mellett. Szabados Gábor sportközgazdász a várható következményekről beszélt lapunknak.

Április 19-e egy mérföldkő lett a nemzetközi futballvilág életében, hiszen 12 klub – FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Mardrid, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Juventus, AC Milan – bejelentette a Szuperliga létrehozását.

A projekt azonban pár napot élt csak meg, hiszen az angol klubok gyorsan bejelentették távozásukat a sorozatból. Az UEFA az első pillanattól fogva súlyos szankciókat helyezett kilátásba a résztvevők ellen. Sajtóhírek szerint az angol klubok távozása mögött egy, a nemzetközi szövetséggel a háttérben megkötött egyesség is állhatott.

– Azt, hogy tényleg született-e konkrét megállapodás, nehéz megmondani, mert a pontos részleteket nem ismerjük – mondta lapunknak Szabados Gábor, a Velencén elő sportközgazdász. – Az UEFA kommunikációjából látszik, hogy őket máshogyan ítélik meg, más kategóriába tartoznak. Ha lesz valami szankció, márpedig az UEFA egyértelműen ezt mondja, hogy erre sor fog kerülni, akkor az az angolokra kevésbé fog vonatkozni. Az angolok kilépésének politikai okai is vannak, hiszen a brit kormány is felszólalt a liga ellen, a Premier League-ből való kizárás pedig érzékenyen érintette volna az angol csapatokat.

De itt még nincs vége a történetnek, hiszen bár mára már csak három klub – Barcelona, Real Madrid, Juventus – nem hagyta ott a ligát, a kilépők felé a Real és a Szuperliga elnöke, Florentino Perez súlyos büntetéseket helyezett kilátásba, hiszen a klubok aláírták a szerződést.

– Ha egymást elkezdik fenyegetni a résztvevők, akkor az még jobban összekuszálja a szálakat. Valószínűleg ezekben a szerződésekben van egy konkrét összeg megnevezése, mennyi kötbért kell fizetni, ha valaki kilép. A klubok valószínűleg úgy hagyták el a kezdeményezést, hogy ezzel tisztában voltak, és a megoldásra megvan a jogi tervük. Például ha a jogászokkal való konzultáció után úgy hiszik, hogy az UEFA fenyegetései vis major helyzetet teremtettek, és így következmények nélkül kiléphetnek a szerződésből, vagy ha fizetni kell egy összeget, akkor ezt bekalkulálták.

A visszalépő kilenc klub összesen 15 millió eurós adományt fordít a gyermek- és ifjúsági futballra, továbbá a következő idényben a nemzetközi szereplésért járó pénz öt százalékát visszatartja az UEFA. A megmaradt három klub közül a Juve egyre szorultabb helyzetben van, hiszen ha nem lépnek vissza a Szuperligától, az Olasz Labdarúgó Szövetség kizárja őket a Serie A-ból. A három csapatot az UEFA is megfenyegette az elmúlt hetekben a BL-ből való kizárással.

– Az UEFA saját maga alatt is vágná a fát az említett klubok kizárásával, még ha az is igaz, hogy a szövetség egy látványos szankciót szeretne az érintettek felé kiszabni. Lehetnek köztes megoldások is: felfüggesztett kizárás, pénzbüntetés, jogdíjak megvágása, vagy akár a koefficiens-rangsorba is hátrébb sorolhatják őket, azaz a BL-ben nem lesznek kiemeltek ezek a klubok. A rövid távú hatása ennek az ügynek a tárgyalási pozíciók átalakulása lehet. Eddig jellemzően a klubok tudtak nyomást gyakorolni az UEFA-ra, de ez most egy darabig nem működhet. Ez hosszabb távon visszaáll majd, hiszen mégiscsak ők adják a terméket és a fő márkaneveket. Most ugyan nem lesz Szuperliga, de hosszú távon biztos vagyok benne, hogy lesz, csak UEFA Bajnokok Ligájának fogják nevezni. Talán fel is gyorsíthatja a dolgokat az, hogy mindenki tudja, mi a végcél.