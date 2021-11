Az öttusázók főtitkára igyekszik képviselni a versenyzők érdekeit Monacóban

A MÖSZ főtitkára csütörtökön, Monacóban megrendezésre kerülő tanácskozáson próbál érvelni, képviselni a versenyzők érdekeit. Ugyanakkor nem titkolja, kevés esélyt lát arra, hogy a lovaglás a modern pentatlon programjában maradjon.

Ezt ne hagyja ki! Ő lehet az Anonymus által küldött videó egyik szereplője (videó)

Múlt csütörtökön gyakorlatilag bomba robbant, amikor a nemzetközi szövetség, a UIPM közölte a versenyzőkkel és az érintett tagszervezetekkel, országos szövetségekkel, hogy a 2028-as olimpián, Los Angelesben a lovaglás már nem szerepel az ötkarikás programban, vélhetően más szám váltja fel, de az is lehet, négy tusával, a vívással, az úszással, a futással és a lövészettel folytatódnak a küzdelmek. Többen vizionálták a kerékpárt, mint lehetséges, a lovaglást felváltó új sportágat, de ezt nem erősítették meg, mi több, a sportág berkein belül nem is szorgalmazzák ezt a változást. Közben több mint 650 öttusázó – köztük magyar sportolók – lemondásra szólította fel a nemzetközi szövetség (UIPM) vezetőit, mivel utóbbiak úgy döntöttek, hogy a 2024-es párizsi olimpia után a lovaglás nem lesz része a sportágnak. „A pentatlonistákkal és a tagszövetségekkel folytatott konzultáció nélkül a vezetőség aláásta az öttusa eddigi 109 éves történelmét, ezért egyhangúlag kinyilvánítjuk bizalmatlanságunkat” – jelentették ki az aláírók. Tovább is mentek, lemondásra szólították fel a jelenlegi vezérkart, úgy gondolják, az elnök és a végrehajtó bizottság lépései azt mutatják, új vezető testületre van szükség, amelynek tagjai képesek a sportág hosszú távú érdekeit szem előtt tartani, kiállni a sportolókért és megvédeni az öttusa helyét az olimpiai programban.

A német Klaus Schormannt a november 27-28-án sorra kerülő online tisztújító kongresszuson újabb négy évre elnökké választhatják – ez lenne a nyolcadik ciklusa –, mivel ellenjelölt nélkül indul. A sportvezető soha nem felejti el hangsúlyozni, szerinte az kizárólag neki, a kiterjedt, nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhető, hogy bár többször rezgett a léc, a sportág ma is ott van az ötkarikás programban. Az eddigi hírek szerint a lovaglást a kerékpározás válthatja a sportág programjában, erről is november végén döntenek. Az új sportág kapcsán elsődleges elvárás, hogy ne legyen drága, a fiatalok körében népszerű, a felhasznált eszköz pedig könnyen szállítható.

A lövészetből, úszásból, vívásból, futásból és lovaglásból álló öttusa 1912, Stockholm óta szerepel az ötkarikás játékok programjában. A lebonyolítási rend sokszor változott az évek folyamán – például a lövészetet és a futást jelenleg együtt rendezik egy kombinált szám keretében –, de a sportágak nem változtak. Az elnök nemrég egy német tévéadásban azt mondta, már megszületett a döntés arról, melyik sportággal helyettesítik a lovaglást az öttusában, ami nem a kerékpár lesz. A szakember később úgy nyilatkozott, még nincs döntés, semmi sem végleges.

A UIPM illetékesei a múlt héten jelentették be, hogy a 2024-es párizsi olimpia után a lovaglás nem lesz része a sportágnak. A döntésről, amely az indoklás szerint a sportág ötkarikás programban maradását szolgálja, múlt csütörtökön délelőtt tájékoztatták a tagszervezeteket, valamint a sportolókat. Erre reagálva az elnök, valamint az alelnökök, a főtitkár és a végrehajtó bizottság tagjainak távozását követelő nyílt levelet írt alá több száz – múlt pénteki adat szerint 667 – korábbi és jelenlegi pentatlonista. A magyarok közül többek között a fehérvári olimpiai bronzérmes, világbajnok Kovács Sarolta, továbbá Guzi Blanka, Gulyás Michelle, Gyenesei Leila, Tibolya Péter, Balogh Gábor, Fábián László és Marosi Ádám, de a szignálók között volt a két tokiói bajnok, a brit Joseph Choong és hölgyeknél nyertes szintén angol Kate French is. Az aláírók kijelentették, a sportolókkal és a tagszövetségekkel folytatott konzultáció nélkül a vezetőség aláásta az öttusa eddigi 109 éves történelmét, ezért egyhangúlag kinyilvánítjuk bizalmatlanságukat.

Erre reagálva a UIPM szombaton közleményt adott ki, melyben jelezte, a vezetők tisztában vannak az aggodalmakkal, nyílt párbeszédet ígértek arról, milyen sportággal helyettesítsék a lovaglást, illetve a vezérkar reményét fejezte ki, hogy az egyeztetésen jobban megérthetik a döntés hátterét. Az összejövetelt e héten pénteken tartják Monacóban, meghívták az összes olyan öttusázót, aki aktív versenyző volt a legutóbbi, 2017–2021-es olimpiai ciklusban. Hozzátették, minden véleményt és gondolatot üdvözölnek, azokat figyelembe veszek a megjelölt kritériumok alapján kiválasztandó ötödik sportágról szóló vitában. A UIPM emlékeztetett arra is, hogy november 27-én és 28-án tisztújító kongresszus következik, melyen lehetőség nyílik az összes napirenden szereplő kérdés megvitatására. A hétfői közleményben a UIPM hangsúlyozta, az információ, amely szerint az új sportágat már kiválasztották volna, nem helytálló. Schormann így fogalmazott: „A konzultációs folyamat nyílt, szeretném tisztázni, hogy az ötödik sportágról még nem született döntés”.

A kedélyek az érvek és a megszólalások nyomán sem csillapodtak, a 2000-es sydneyi olimpián bronzérmes, brit Kate Allenby – az egyik motorja a nemzetközi tiltakozásnak – úgy gondolja, a lovaglás eltávolításával megszűnt a Pierre de Coubertin által megálmodott sportág integritása. A hazai szövetség főtitkára, Gallai István arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy ezen a héten, csütörtökön, Monacóban megbeszélésen vesz részt a UIPM operatív vezetőivel, és egyértelműen képviselni fogja azt az álláspontot, hogy a versenyzők és edzők véleményét kiemelten szükséges kezelni. Jelezte továbbá, hogy az egyeztetés után, november 15-én javaslatot tesz a MÖSZ elnökségének, itthon 17-én lehetőség lesz beszélni az elkövetkező időszak taktikájáról.

– Nem titok, a nemzetközi szövetség által bejelentett szomorú döntés a Magyar Öttusa Szövetséget is váratlanul érte, korábban nem utaltak arra jelek, hogy bármi változtatás lenne készülőben – mondja Gallai István. – Az igazság az, 2012 óta nincs magyar tagja a UIPM Végrehajtó Bizottságának. Azon vagyok, hogy legyen, én pályázom a bizottsági tagságra, reményeim szerint sikerül bejutnom a testületbe, tehát a folytatásban első kézből értesülhetünk az olyan, nagy volumenű döntésektől, mint ami az utóbbi napokban is történt. A MÖSZ főtitkáraként a héten, Monacóban tartandó megbeszélésen ott leszek a UIPM operatív vezetőivel, az ott elhangzottakkal kapcsolatban, a UIPM-mel való egyeztetés után, november 15-én javaslattal fogok élni a MÖSZ elnöksége felé, akiknek 17-én lesz lehetőségük megtárgyalni, illetve mérlegelni a következő lépést. A UIPM november 27-én és 28-án tartja közgyűlését, akkor választanak elnököt, alelnököket, bizottsági tagokat, reményeim szerint bekerülök a legfőbb, döntéshozó testületbe, a végrehajtó bizottságba.

Gallai hozzáteszi, a UIPM meghozta ugyan a döntést arról, hogy a 2024-es olimpiát követően nem szerepel az öttusa programjában a lovaglás, azonban ez még nem végleges, ugyanis nem vették papírra, mindössze közölték a döntést az érintettekkel. Más kérdés, a sportvezető meglepődne, ha a modern pentatlon nemzetközi vezérkara visszatáncolna.

– A döntés véglegesnek tűnik, a német sportági szövetség a változtatási kérelmet, a lovaglás törlését beadta a UIPM közgyűlése elé, tehát tárgyalni fogjuk, szavazunk róla november végén. Ha a közgyűlés érvényes és a változást a kongresszus megszavazza, eldől minden. Előzőleg, e hét derekán három bizottságból, az edzőiből, a versenyzőiből és a technikaiból érkeznek összesen hatan Monacóba, természetesen a kialakult helyzet lesz a téma. A kritériumok kidolgozása, az új versenyszám kiválasztása, a bevezetés folyamata. Jobban meg kell világítani a hátteret, miként alakult ki a jelenlegi helyzet. A UIPM-nek 130 tagországa van, akik szavaznak, úgy gondolom, körülbelül 15 ország lesz az új elképzelés ellen – persze, ez lehet több is, kevesebb is -, a döntő többség úgy gondolom, üdvözli a bejelentett változást, így növelhető a sportág bázisa. A lovaglás egyrészt nagyon költséges, másrészt kevés helyen űzik magas szinten. Mi magyarok mondjuk igen, erősek vagyunk benne. Költünk is rá, saját lovakkal rendelkezünk, ám sok országban a szervezők bérlik a négylábúakat a viadalokra. Versenyt saját lovakkal képesek vagyunk rendezni mi, a lengyelek és a fehéroroszok, bár utóbbiak a pandémia és a belpolitikai válság miatt az utóbbi időszakban nem bonyolítottak erőpróbákat. Nem szeretnék előreszaladni, de meglepődnék, ha a lovaglás maradna, ugyanakkor azt sem gondolom, hogy a kerékpározás váltja fel. Pár nap múlva okosabbak leszünk. Hirtelen történtek az események, másfél hónapja, Moszkvában találkoztam Klaus Schormannal, a jövőről beszélgettünk, akkor nem esett szó az egészről. Úgy gondolom, a 2028-as, Los Angeles-i olimpia rendezői közölték az ötkarikás játékok szabályalkotóival, a NOB illetékeseivel, a sportágunk úgy maradhat a programban, ha a lovaglás lekerül. Ez okozta a nagy sietséget, bár részleteket nem tudok, úgy vélem, minden ezzel van összefüggésben. Egy biztos, a jövőnket az jelenti, ha ott maradunk a nyári olimpia programjában. Ez a jól felfogott érdekünk. Az illetékesek úgy gondolják, el is kell fogadnunk, a lovaglás elengedésével válhatunk világméretűvé. A 130 tagország jól hangzik, de ebből kevesen aktívak. Az tény, nagyon kevés nemzet tudja megoldani a rendszeres lovas edzést, még kevesebb a magas szintű versenyrendezést. Összetett a feladat, sok helyen akadtak hibapontok, minket elkerültek a botrányok, mert felkészültek vagyunk. Megértem a versenyzőket, nem csak a felnőtteket, a jelen junior versenyzői már több évet belepakoltak ebbe, érthetően nem örülnek a döntésnek. Ezért is engedik kifutni ezt az egészet, a 2024-es olimpián még a jelenlegi szabályok szerint zajlanak a küzdelmek. Mi saját lovakkal rendezünk, de a bolgárok, akik a legutóbbi Világkupákat rendezték, bérelt lovakat használtak, az oroszok megoldják, a lengyelek szintén. Az angolok bérlik a lovakat, a franciák és olaszok rendelkeznek ugyan megfelelő négylábúakkal, de nem eléggel, nekik is igénybe kell venniük magánemberek lovait. Az Egyesült Államokban a legkacifántosabb a helyzet, ott olyan biztosítást kell kötni a patásokra, hogy inkább lemondanak a viadalok rendezéséről. Minden jel arra mutat, a kaliforniai olimpia rendezői indították el az utóbbi napok sok vitát gerjesztő folyamatát. A helyzet nem könnyű, de úgy fogom fel ezt az egészet, mint egy lehetőséget a megújulásra, a sportág bázisának szélesítésére, terjeszkedésre.