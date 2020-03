Az öttusaszövetség főtitkára szerint lesz elég idő a felkészülésre

A MÖSZ főtitkára, Gallai István szerint a kvótával rendelkező sportolók nyugodtan készülhetnek a 2021-es, nyári játékokra. A júniusi, fehérvári Eb-t elhalasztják, a tervek szerint őszre.

Egy hete még arról nyilatkozott a nyári, tokiói ötkarikás játékos kapcsán indulási joggal rendelkező két, volános öttusázó, Kovács Sarolta és Demeter Bence, szívből remélik, az eredeti időpontban megrendezik az olimpiát, Pár napja kiderült, egy évet halasztanak, hétfőn pedig az új időpont is napvilágot látott. Idén nyáron július 24. és augusztus 9. között került volna sor viadalra, egy évvel később július 23-án kezdődik és augusztus 8-ig tart az olimpia.

– A nemzetközi szövetség az idei világbajnokság megrendezését még nem adta fel, eredetileg Kínában, Hsziamen városában került volna megrendezésre, május végén, az egész világot megrengető járvány kitörése után ezt gyorsan elvetették, a mexikói Cancun kapta a rendezési jogot, májusra. Ezt az időpontot is törölték, de a vb-t nem, jelen állás szerint novemberben megrendezik az erőpróbát Közép-Amerikában. Akár korábban is bonyolíthatták volna, ám a hírek szerint a karibi térségben szeptemberben és októberben komoly esély van jelentős viharokra, tornádókra, ezért a novemberi dátum. Pontos időpont még nincs, ráadásul a koronavírus miatt nem árt az óvatosság, a versenyek idei, nyári időpontjával kapcsolatban. Mexikóban még nem tombol a járvány, de elképzelhető, hogy oda is megérkezik, valamint gyorsan terjed – mondja a MÖSZ főtitkára, Gallai István.

Hozzáteszi, a június végén, július elején Fehérvárra tervezett Európa-bajnokság – kvótát már nem adott volna a 2020-as, tokiói játékokra, de erőfelmérőnek kiváló a nagy seregszemle előtt – biztosan nem kerül megrendezésre az eredeti időpontban, a tervek szerint szeptemberben látogatnak a koronázóvárosba a kontinens legjobb férfi és női sportolói.

– A Volán Fehérvár igazgatója, Vörös Zsuzsanna már egyeztetett is a város vezetőivel, a szeptemberi dátum tűnik megfelelőnek. Persze, ez is függ a járványtól. A nemzetközi szövetség, a UIPM úgy számol, valamint mi is, a MÖSZ-ben, ha júliusban normalizálódik a helyzet, két hónap szükséges, hogy a sportolók megfelelően felkészülhessenek a következő feladatokra. Az kiderült, az olimpia egy évvel később, az eredeti, júliusi időpontban következik, sikerült megoldást találni az atlétika és az úszás vezetőivel, az ötkarikás játékok elsőbbséget élvez. Felmerült a májusi olimpia lehetősége, ugyanis Japánban július végén, augusztus elején rendkívüli a hőség és magas a páratartalom, emiatt a sportolók nem bánták volna, ha előbb versenyeznek. A pentatlonisták az utolsó két napon, augusztus 7-én és 8-án szerepelnek. Nem lesz könnyű dolguk, de a legfontosabb, hogy rajthoz állhatnak. Lényeges, hogy az eddig megszerzett kvóták érvényesek egy év múlva is, a többiek számára pedig könnyebbség, hogy nem kell kapkodniuk, közel egy évük lesz, hogy indulási jogot szerezzenek. A házigazdák anyagilag óriásit veszítenek a csúszással, számukra az ad nagy esélyt a veszteség csökkentésére, ha jövő nyáron remek olimpiát rendeznek.

Jelen állás szerint a következő viadal a fehérvári Európa-bajnokság, majd novemberben a vb Mexikóban. Az idén tavasszal megrendezésre nem kerülő budapesti Világkupa-viadal helyett januárban bonyolítanak jelentős, fedett pályás viadalt, ami ugyan nem VK, de világranglista pontokat adhat, ez sok versenyzőnek jól jöhet az olimpiai induláshoz. Idén márciusban és áprilisban lefújtak két, szófiai VK-viadalt, valamint májusban Szöulban a döntőt, ennek szintén időpontot kell találni az olimpia előtt.