Az ősz rangadója lesz a Sóstón

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I második fordulójából elhalasztott rangadón csap össze a Mol Fehérvár FC és a Ferencváros. Az ősz meccse 20 órakor kezdődik.

104 alkalommal találkozott már az élvonalban a Vidi és a Fradi. Nyomasztó a zöld-fehérek fölénye, 48 ferencvárosi siker és 29 döntetlen mellett 27-szer nyertek a piros-kékek. Az utóbbi bajnoki randevúkon nem sok babér termett a Vidinek, tíz meccsből háromszor osztoztak a pontokon, ötöt nyert meg a Fradi, míg a Vidi csak két alkalommal győzött, legutóbb 2020 júniusában 1-0-ra, Juhász Roland góljával. A 105. összecsapáson is a Fradi az esélyesebb a három pont megszerzésére. Papíron. Mert hiába tűnik egységesebbnek, hiába alkotják nagyobb kvalitásokkal bíró játékosok, hiába vannak talán jobb formában a sérülésektől és a koronavírus-tesztek miatti karanténtól tizedelt Vidinél – az utóbbi hetek megpróbáltatásai megacélosították a fehérváriakat. Nyerni akarnak Nikolicsék!

– Büszke vagyok nagyon a csapatra és a játékosokra, mert egy pillanatra sem kerestünk kifogásokat az elmúlt időszakban – fogalmazott a klub honlapjának Nikolics Nemanja, utalva a Mol Fehérvár FC viszontagságokkal teli hétköznapjaira. – Sok játékos hiányzott a Sopron elleni kupameccsen, de hoztuk a kötelezőt, 6-2-re nyertünk. Lendületesen dolgoztunk tovább, és eredményesen fogunk kikeveredni ebből a helyzetből.

A fehérváriak 33 esztendős, az utóbbi időben ritkábban betaláló csatára nem keresgéli elkeseredetten a góllövő cipőjét.

– Elég rutinos és idős is vagyok már ahhoz, hogy ne görcsöljek azon, hogy két-három forduló óta nem találtam be. Sajnos vannak ilyen időszakok. Csak a kemény munkában szabad hinni, s akkor megfordul a kocka. Az a nagyobb probléma, ha egy csatár helyzetbe sem kerül. Az első négy forduló alatt öt-hat gólt kellett volna rúgnom, mert a lehetőség megvolt rá. Most majd pótolnom kell!

Ami bizonyára nehéz feladatnak ígérkezik, mert a bajnoki címvédő Ferencváros védelme nem éppen ingatag. De nem is sebezhetetlen, négy bajnokin öt gólt kapott.

– Nagyon fontos, hogy ne görcsöljünk rá erre a mérkőzésre. Mindenki nagyon várja a Fradi elleni bajnokit, de szerintem nem lesz fontosabb meccs, mint a soproni kupameccs volt, vagy amilyen a Puskás elleni szombati mérkőzés lesz szombaton. Dominálni szeretnénk hazai pályán és eredményes focit játszani. Nagyon erős csapat vár ránk, tele önbizalommal. Minden egyes apróságra figyelnünk kell védekezésben és támadásban is. Maximális hozzáállást várok mindenkitől, s remélem sok szurkoló segít majd nekünk, hogy nyerjünk.

Kovácsik, Rockov, Alef, Bamgboye, Hangya, Kodro, Kovács István, Muszliu, Petrjak, Ruben Pinto, Stopira, Zivzivadze, Zsóri. Rájuk biztosan nem számíthat Szabics Imre a rangadón. Azonban a pályára lépők sem alkotnak gyenge együttest. Ezt a nyáron szerződtetett, s remek futballistának tűnő középpályás, az ukrán Jevhen Makarenko is bizonyíthatja.

– Nagyon fegyelmezetten kell játszanunk a Ferencváros ellen. A csapat, a szurkolók és a klub számára is ez egy rendkívül fontos mérkőzés lesz, egy igazi derbi, méghozzá egy nagyon jó csapat ellen. Úgy érzem, a nehézségeink ellenére is jó formában vagyunk, ezt a kupameccsen is bizonyítottuk. Reményeim szerint nagyon sok szurkoló előtt léphetünk majd pályára és a futball ünnepe lesz ez a mérkőzés. Rendkívül fontos, hogy mindannyian kövessük azt a stratégiát, melyet a vezetőedzőnk felvázol a kezdés előtt. Nem lesz elég csupán jól játszanunk ahhoz, hogy legyőzzük az ellenfelünket, mindenkinek a maximumot kell nyújtania a kezdő sípszótól a lefújásig – hangoztatta Makarenko.