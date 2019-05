Az olimpiáért is folyik a küzdelem

A közép-európai tollaslabda egyik legmeghatározóbb országában léptek pályára a magyar tollasozók az FZ FORZA Slovenia elnevezésű nemzetközi versenyen.

Szlovénia Medvode nevű városában gyűlt össze ezúttal a világ tollaslabdamezőnyének egy igen prominens szelete, hogy harcba szálljon a győzelemért, valamint a 2020-as tokioi olimpiai kvalifikációs pontokért. Székesfehérvárról Nagy-Szabó Levente, a Fehérvár Badminton SE vezetője és edzője vett részt a négynapos viadalon.

– Abból a szempontból mindenképpen pozitívan értékelem, hogy vegyespárosban egy nagyon erős mezőnyben sikerült főtáblára kerülnöm, míg férfi párosban a főtáblán is kezdhettünk. Ott már nem sikerült mérkőzést nyerni, ami sajnálatos, de megfelel az előzetes papírformának – mondta.

A fehérvári versenyzőn kívül több más magyar sportoló is megmérettette magát, köztük a móri születésű, jelenleg pécsi színekben szereplő Krausz Gergely is. A 25 éves tollaslabdázó szintén azok közé tartozik, akik olimpiai álmokat dédelgetnek, és ennek megfelelően szerepelt. Ranglistapontjainak köszönhetően főtáblán, az osztrák Luka Wraber ellen nyitott, akit mindössze 37 perc alatt 21-18, 21-16 arányban búcsúztatott. A legjobb 16 között a nyolcadik kiemelt indiai, Harsheel Dani következett, aki érvényesítette a papírformát: 30 perc alatt 21-14, 21-14-re győzött. A „korai” búcsú ellenére nincs ok az aggodalomra, az elkövetkező hónapokban még számos versenyen gyűjthet olimpiai pontokat.

A hölgyek közül Szőke Mónika, Sándorházi Vivien, Kőrösi Ágnes és Sárosi Laura is főtáblán kezdett, a legtovább pedig Rio De Janeiro olimpikonja, Sárosi jutott. A 32 között a portugál Sonica Goncalvest ejtette ki, a legjobb tizenhat között azonban – óriási balszerencsének köszönhetően – éppen Sándorházi Viviennel hozta össze az ágrajz, akit végül két szettben búcsúztatott. A végállomást a negyeddöntőben érkező, nyolcadik helyen kiemelt Maria Ulitina jelentette az újabb olimpiát megcélzó magyar számára.