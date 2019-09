Az olimpia szellemében

Értékes tapasztalatokkal gazdagodott az előolimpián a Dunaferr kajak-kenu szakosztályának kiváló kenusa, Kiss Balázs.

Szeptember derekán rendezték a tokiói versenypályán – tehát a jövő évi olimpia helyszínén – a kajak-kenu társadalom legnagyobbjai számára már jól ismert tesztversenyt, az elő­olimpiát. A nagyjából 10 fős kiutazó nemzeti csapat tagja volt Kiss Balázs is, aki az idei szegedi gyorsasági kajak-kenu világbajnokságon ezerméteres páros hajóban indult.

– Amikor megérkeztünk Tokióba, egyenesen a Kagawa tartományban található Takamacu városába mentünk tovább akklimatizálódni. Viszont 5 órát kellett várnunk a gép indulásáig, hogy az edzőtáborunkba juthassunk. Ez kicsit fárasztó volt. Nem sokkal később viszont elfoglaltuk a szállást, ami kárpótolt, szerintem ennél jobb nem nagyon lehetett. 25 perc volt az edzés és a szállás közti autóút is, szóval teljesen meg voltam elégedve mindennel – áradozott a még mindig csak 24 éves Kiss, majd hozzátette: a versenypályára kiérve a közvetlen közelben egy reptér található, ahová akár percenként is leszállnak repülők – erre több versenyző is panaszkodott, és úgy fogalmaztak, hogy „a gondolatukat sem hallják” a hangzavartól; őt azonban ez nem foglalkoztatta, hiszen mint mondta, teljesen „át volt szellemülve”.

– Gyakorlatilag végig extázisban voltam, hihetetlen érzés volt lapátolni az olimpia helyszínén. Ráadásul teljesült egy álmom; a páros mellett egyesben is indulhattam, ami nagyon feldobott. Végül mindkét versenyszámomban ötödikként zártam, de sikerült megvernem az egyik legnagyobb névnek számító cseh Martin Fuksát az előfutamban, ez hatalmas skalp, és erőt ad a folytatásra.

Elmondása szerint a legnagyobbakkal is meccsben lett volna, ha páros helyett az egyesre készül 2019-ben, ugyanakkor nemzeti érdekként tekint a párosra, mellyel nagyobb esélye van az olimpiai indulásra.

Mint ismeretes, a férfi kenu szak­ágnak jelenleg nincs kvótája a jövő évi ötkarikás játékokra, azonban a tavaszi világkupa-sorozat valamelyik állomásán a javítási lehetőség adott lesz.