Az MTK otthonában lép pályára pénteken a PAFC

Folytatódik a labdarúgó NB I. A 9. forduló nyitómérkőzését péntek este 8 órától az MTK Budapest és a Puskás Akadémia játssza a Hungária körúton.

Ezt ne hagyja ki! Ördögi tervet szőttek 2006-ban az emberek megfélemlítésére

Volt már jobb passzban is az MTK. Ám a megállapítás elsősorban talán arra érvényes, hogy a válogatottszünet előtt a Zalaegerszegtől elszenvedett vereséget követően elküldték Giovanni Costantino vezetőedzőt, aki alighanem több fronton is kegyvesztett lett, hiszen korábbi főnöke, Marco Rossi szövetségi kapitány azt mondta, nem ismeri őt. A dobogótól mindössze három pontra vannak a kék-fehérek, akiket a 2016-ban fél szezon erejéig már irányító Teodoru Vaszilisz vezet. A Puskás Akadémia akár dobogós is lehetne, ha kedvezőbb lenne a mutatója az ugyancsak 13 pontos Paksnál és Honvédnél – igaz, egy meccsel kevesebbet játszott le a PAFC. A PAFC-nál a kezdeti megingások után, úgy tűnik, a stabilitás lett az úr, Hornyák Zsolt kipofozta a csapatot, az együttes Nagy Zsolt személyében visszatérőt „avathatott” a válogatottban Albánia és Anglia ellen. A gyengélkedő Mezőkövesd ellen sima győzelem, a Mol Fehérvár otthonában döntetlen, és egy sima továbbjutás a Magyar Kupában Siófokon – ez az elmúlt uszkve három és fél hét mérlege Felcsúton.

– Nagyon szeretnénk folytatni a sorozatot – hangsúlyozta Spandler Csaba, a PAFC hátvédje. – Határozottan játszottunk az elmúlt három mérkőzésen, szeretnénk az idegenbeli jó szériánkat is tovább nyújtani. Vigyáznunk kell az MTK-val, mert csak három ponttal vannak mögöttünk. Vannak jó kvalitású támadói: Grozav, Miovski, Kovácsréti. Megvan bennük a sebesség, és a labdával is elég jól bánnak. Figyelnünk kell a kontráikra, és fontos, hogy sokat birtokoljuk a labdát, sok helyzetet alakítsunk ki, és értékesítsünk. A Vidi-meccs után volt egy kis probléma az Achilles-inammal, de most már százszázalékos állapotban vagyok – zárta mondandóját a védő.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA