Az MTK-nál lelhetnek pontokhoz vezető ösvényre

Két vereség után végre pontokat zsebelne be a tabellán még mindig második MOL Vidi FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 21. fordulójában. Az MTK Budapest vendégeként azonban meg kell harcolniuk a győzelem­ért Marko Nikolics játékosainak.

Érthetően nem repkednek a boldogságtól a Csíkvári úton mostanában, a bajnoki címért harcba induló MOL Vidi FC 2019-ben még nem nyert tétmeccset. A Puskás Akadémiától és a Diósgyőrtől is kikaptak a fehérváriak a bajnokság tavaszi szezonjában, amit az őszi remeklés láttán nehezen emészthet meg szurkoló és játékos.

– Ez óriási csalódás az egész csapat számára. Minden csapat életében vannak nehezebb periódusok, mi most kétségtelenül hullámvölgybe kerültünk – ecsetelte a csapat hely­zetét a kapus, Kovácsik Ádám. – Fontos, hogy a lehető leghamarabb visszataláljunk ar­ra az útra, amelyen haladva győzelmeket érhetünk el. Nem hinném, hogy rosszabb csapat lennénk, mint ősszel, mindkét tavaszi bajnokinkon nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, a szerencsével viszont hadilábon álltunk.

Kérdés, Fortuna megragad­ja-e a piros-kékek kezét – vagy éppen lábát – a szombaton 19.30-kor, az Új Hidegkúti Stadionban. Mert az MTK ellen a tudás, akarat, hit hármas mellett a szerencsére is szükség lesz. Ráadásul van miért visszavágni a kék-fehéreknek, az MTK ősszel 3-0-s csapást mért Nikolics csapatára. Az örökmérleg kiegyenlített: 38 győzelem és vereség mellett 21 alkalommal osztoztak meg a pontokon a felek.

– A három pontnál sokkal nagyobb lesz a tét, hiszen egy esetleges győzelemmel nemcsak növelni tudjuk az eddig megszerzett pontjaink számát, hanem jó eséllyel ki is mászhatunk a gödörből – fogalmazott Kovácsik. – Az MTK egy rendkívül jó együttes, ugyanakkor vannak gyenge pontjaik. Kapusként nem jó érzés, hogy két meccsen 5 gólt kaptunk, miközben tavaly 13 mérkőzésen mindössze négyszer találtak a kapunkba, azonban engem ez csak még motiváltabbá tesz.

A Genoába távozó Schäfer András pótlására érkező balszélső, Slobodan Mihajlovics még nem mutatkozott be, s a korábban a Fradiban, Mezőkövesden és Felcsúton futballozó Ulysse Diallo is a Vidi ellen debütálhat.

A fehérváriaktól Huszti Szabolcs és Juhász Roland sárga lapos eltiltásuk miatt nem játszhatnak a Hungária körúton.