Az Innsbruck kapusa megbabonázta a fehérváriakat

Egyértelmű esélyesként látta vendégül a Hydro Fehérvár AV19 jégkorong csapata az Innsbruck „Die Haie” alakulatát az Erste Bank Eishockey Liga 28. fordulójában.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Mindössze két helyezés, azonban nem kevesebb, mint 14 pont választotta el a Hydro Fehérvár AV19 gárdáját az Innsbrucktól a játéknap előtt. Nem csak a tabellán elfoglalt pozíciók, de az egymás elleni eddigi összecsapások is hűen tükrözik: papíron a Volán a jobb csapat. Ugyan Rob Pallin alakulata egyszer elkapta a kék-fehéreket (1-3), de a másik két randevún a Fehérvár dominált, kétszer is hetet hintettek Kógerék az osztrákoknak. Most sem készültek másra az Ördögök, mint hogy elegáns zakóval küldjék haza a „Cápákat”.

Az Innsbruck autóbusza már csütörtök délelőtt Székesfehérváron parkolt, vagyis az osztrákok alaposan rápihentek a derbire. S a kivárásra épülő hoki jellemzi az Innsbruck játékát, főként a kontrákra rendezkedik be Rob Pallin alakulata, mégis, a Cápák kezdtek aktívabban. Kornakkernek már a második percben meg kellet állítania egy osztrák rohamot. Hamar emberelőnybe került a Volán, Girard közeli lövését pedig a Chicagoval 2015-ben Stanley-kupát nyert Scott Darling védte. Kihasználatlan maradt a fór, de teljes létszám ellen is domináltak a karácsonyi, mézeskalácsfigurákkal és karácsonyfákkal díszített kék-fehér mezben támadó hazaiak. A harmad derekához érve is elpuskázott egy előnyt Hannu Järvenpää legénysége, főként azért, mert pontatlan volt a passzoknál, no és a befejezéseknél. A harmad nagy részében valahogy mindig megszakadt a passzok láncolata, majd aztán Szabó Dániel remek lövésére ért át a jobb sarokra parádésan Darling. Alig három perc volt hátra a szünetig, mikor Boivin lökete nyomán csorgott le a pakk Kornakker Dánielről, de szerencsére még idejében rávetődött a fehérvári hálóőr. A játékrész végén kellett először emberhátrányban játszania a Volánnak, de nem okozott gondot kivédekezni az innsbrucki fórt.

A második felvonás előtt a kijevi divízió I/B-s U20-as világbajnokságon aranyérmet szerzett magyar nemzeti együttest ünnepelte a publikum, majd hamarjában Kornakker védésének tapsolhatott, kisvártatva pedig Erdély szólója végén bosszankodhatott a közönség. Fölényben játszott a Volán, Timmins korongja a kapuvasat súrolta, míg több próbálkozás is elakadt Darlingban. Hiába táncolt többet a pakk a fehérváriak ütőin, hiába hokizhattak ismét két percen át létszámfölényben, a jégbe haraptak a hazaiak. A 30. percben Joel Broda lövésével nem tudott mit kezdeni Kornakker, vezetett az Innsbruck, 0-1. Sajnos öt perccel később Daniel Wachter kékvonalas kapáslövésébe is belelepkézet kicsit a fehérvári kapus, már-már úgy tűnt, övé a korong, ami aztán a gólvonal mögé csorgott, 0-2. Korántsem volt veszélytelen a Volán, de az akciókat rendre lefülelte a nem túl kedves Darling kapus. Egy pakk mégis túljutott rajta a játékrász végén, a kapuvas is csörrent, majd a bírók videóztak, hogy bent volt-e a pakk, vagy sem Yogan lővése után. A sípmesterek szerint nem.

A harmadik periódus fehérvári kiállítással indult, de állta a sarat a Volán, majd mikor kiegészült, lecsapott. A 45. percben Stipsicz Bence rontott rá egy pontatlan innsbrucki passzra, rávezette Darlingra, s a kapu jobb oldalába helyezett, 1-2. Agresszívabb lett a Fehérvár, a hangulat paprikásabb, s nem maradt el egy kisebb csetepaté sem – csak úgy a szeretet jegyében karácsony előtt. Három perccel a vége előtt kapusa helyett mezőnyjátékost küldött a jégre Jarvenpää-mester, de gólhelyzetet nem sikerült kialakítani, Joel Broda pedig üreskapus góllal döntötte el végleg a meccset, 1-3.

A FAV19 vasárnap 16 órakor Klagenfurtban vizitál.

Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19–HC TWK Innsbruck 1-3 (0-0, 0-2, 1-1)

Ifj. Ocskay G. Jégcsarnok, 3020 néző.

Vezette: Baluska, Fichtner (Gatol, Nedeljkovic)

Fehérvár AV19: Kornakker – Busenius, Campbell, Szita, Reisz, Sárpátki – Caruso, Tikkanen, Kóger, Sarauer, Erdély – Stipsicz 1, Szabó D., Mihály, Girard, Lehtonen – Yogan, Timmins, Kuralt. Vezetőedző: Hannu Järvenpää

Innsbruck: Darling – Bär, Boivin (1), Thörnberg, Spurgeon, Lammers – Cuma, Lattner, Herbert (1), Broda 2(egyik ük.), Sedivy – Guimond (1), Nußbaumer, Wachter 1(1), Zajc, Paulweber (1). Vezetőedző: Rob Pallin.

Kiállítások: 10 illetve 12 perc

Kapura lövések: 22-37