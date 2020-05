Az immár újvárosi Barján Bianka tizenöt éve játszik az élvonalban

A Dunaújvárosi Kohász KA női kézilabdacsapatának kerete alaposan átalakul a 2020/21-es idényre. A csapathoz hét új szerzemény érkezett, közéjük tartozik a Békéscsabai NKSE-től átköltöző rutinos, sok csatát megélt Barján Bianka is.

Vácott kezdte NB I-es karrierjét, ahol zsinórban kilenc évet töltött, majd egy évet Békéscsabán játszott. Ezt követően 2014-ben a feljutó Szegedi KKSE csapatához került, és onnan két évre igazolt Érdre. Innen újfent Vác következett újabb két évre. A körforgást folytatva újra Békéscsaba lett a következő állomás, amely most megtörik, hiszen a következő szezonban már a DKKA együttesét erősíti.

– Ennek nagyon örülök, mert egy új világ épül a kézilabdázás tekintetében, és amit a szakmai stáb koncepciónak felvázolt, nagyon szimpatikus volt számomra. Sok rutinos játékos lesz a csapatunkban, rengeteg fiatallal kiegészítve, akik szintén tudnak majd nekünk segíteni, úgy érzem, hogy sokra vihetjük, többek között ezért is megyek Dunaújvárosba – fogalmazott a piros-fehérek új, 29 esztendős jobbátlövője.

A tapasztalt játékos nemcsak a pályán, hanem azon kívül is igyekszik majd segítséget nyújtani társainak, illetve a fiatalabb játékosoknak.

– Most már olyan korba léptem, hogy rutinos játékosnak számítok, de nagyon szeretek segíteni a fiataloknak, mikor én voltam az, nagyon jól esett egy-két biztató szó, egy-két tanács, hogy mit és hogyan csináljak. Én már ebben a szezonban, de korábban a váci éveim alatt is próbáltam segíteni a fiatalabbaknak, akikkel általában nagyon jó viszont ápolok, s a rutinommal is szeretnék hozzájárulni a csapat sikereihez, valamint azzal a mentális ténnyel, amit a sport coaching során én magam is megtanultam, hiszen nagyon sok minden fejben dől el. Ez egy hálás szerep, örülök is neki, s bár nem csak játékosként számítanak rám, azért elsősorban még a kézilabda dominál. A sport coachingot, mint civil szakmámat már két-három éve gyakorlom, nagy fordulatot hozott az életembe, mikor ezzel megismerkedtem, rengeteg önismeretre tettem szert. Kifejezetten az utánpótlás-sportolók segítségét tűztük ki célul, ez egyértelműen a szívügyem, mert fiatalkoromban nekem is nagyon jó lett volna, ha van valaki, aki egy-egy elakadásnál tudott volna segíteni. Ez nagyon jó dolog és örülök neki, hogy erre a dunaújvárosi klub nyitott.

Az új csapatában több olyan társa lesz majd, akivel korábban már együtt játszhatott, és bízik abban, hogy képesek lesznek olyan szép sikerek elérésére, mint korábban.

– Vannak, akikkel nagyon sokat játszottam már együtt, ilyen például Klivinyi Kinga és Sziráki Boglárka is. Kingával két klubban, Vácon és Érden is csapattársak voltunk, szép sikereket tudtunk elérni, ezért nagyon bízom abban, hogy az új idényben folytatni tudjuk ezeket, és Dunaújvárosban is képesek leszünk erre. Célom még, hogy a rutinommal segítsem a csapatot, szeretnék eredményes lenni, mellette segíteni a társaimat, szeretném, hogy egy összekovácsolt, egymásért küzdő csapat legyünk, minél feljebb végezzünk a tabellán, és ezért mindent el is fogok követni.

Természetesen már nagyon hiányzik számára a játék, de a jelenlegi helyzetben is tartalmasan telnek mindennapjai, folyamatosan elfoglalja, képezi magát, azon dolgozik, hogy formában maradhasson.

– Most egyéni edzéseket végzek, amit magamnak állítok össze, mindig van benne iramfutás, egy hosszabb távú állóképességi futás, valamint tabata-edzés szinte mindennap. A sport coachingnak nagy szerepe van az életemben, ezen belül létezik egy új ágazat, az úgynevezett mindfulness szemlélet, ezt is tanulom. Próbálom úgy beosztani az időmet, a mindennapjaimat, hogy az tartalmas legyen. Egy nap sem telhet el azonban edzés nélkül, nagyon hiányzik már a kézilabda, a labdázás és a játék, ezért remélem, hogy minél előbb véget ér ez a helyzet és zökkenőmentesen tudjuk elkezdeni az új szezont.