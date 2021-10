Az Ikarus-Maroshegy egyedüli csapatként veretlen, és kúszik felfelé a tabellán

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában két mérkőzésen egygólos győzelmeket arattak a vendégcsapatok, míg a többi összecsapáson a hazai együttesek sima győzelmeket arattak.

Bodajk – Kisláng 3–0 (1–0)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Wittner József.

Bodajk: Csikesz P. – Orosz (Arany S.), Bregócs (Csapcsár), Kovács J., Kővári B. (Molnár M.) – Joó, Nagy F., Dreska, Imrefi (Molnár T.) – Katóka R. (Klein), Kocsis D. Vezetőedző: Takcs Viktor

Kisláng: Ányos – Juhász M., Erdei B. (Kassai Cs.), Árki, Dudar E. – Juhász J., Horváth Z. (Farkas B.), Baranyai (Lévai), Tury-Nagy (Dudar K.) – Willerding Zs., Kovács T. Vezetőedző: Erdei István

Gól: Joó (55., 81.), Kocsis D. (8.)

Kiállítva: Dudar E. (42.).

Jók: Joó, Dreska, Kocsis D., ill. senki

Jó iramban indult a mérkőzés, az első perctől kezdve látszódott, hogy mindkét csapat a három pont megszerzésére törekszik. Az első bodajki gól a 8. percben megadta az alaphangot, ekkor Dreska András a jobb oldalról kanyarította be a labdát a kapu elé és Kocsis Dominik 12 méterről szép gólt fejelt a kapu jobb oldalába, 1-0. Három perc múlva egyenlíthetett volna a vendégcsapat, de Willerding Zsolt egy kapu elé löbbölt labdát óriási helyzetben 4 méterről fölé lőtt. A 17. percben a hazaiak jutottak szöglethez, Imrefi Balázs remek beadását Kővári Balázs 6 méterről mellé lőtte, majd Nagy Ferenc remek szóló után célozta meg a jobb sarkot, de Ányos Pál bravúrral védett. A 38. percben Juhász J. pörgette a labdát a keresztlécre. A 42. percben gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, mert Dudar Ervin két percen belül a második durva szabálytalanságáért megkapta a második sárga lapját is, és mehetett zuhanyozni. A második félidőben nem adta fel a Kisláng, de a hazai létszámfölénnyel szemben nem tudtak igazi helyzetet kialakítani a Bodajk SE kapuja előtt. Nem úgy, mint a házigazdák, akik a számtalan lehetőségük közül kettőt tudtak gólra váltani. Az elsőt az 55. percben Joó Gergő tizenegyesből szerezte, miután Klein Márkot buktatták a 16-oson belül, 2-0. A második szintén Joó nevéhez fűződött a 81. percben, ekkor szépen cselezte be magát a 16-oson belülre és a jobb sarokba lőtt, 3-0. A Bodajk SE biztosan tartotta otthon a három pontot a rendkívül sportszerűen és kulturáltan futballozó vendégekkel szemben.

Tudósított: Kovács Zoltán

Móri SE – Ercsi Kinizsi 3–1 (0–1)

Mór, 300 néző

Vezette: Rózsa József.

Mór: Kiss M. – Végvári Á., Erni (Hámory), Kosztolányi, Lattenstein (Fodor Máté) – Nicsenko, Victor (Osgyán), Klémán M. (Radács), Kovács K. – Varga B. (Mészáros B.), Sötét. Vezetőedző: Berndt András

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Tolnai, Németh G., Szűcs O. – Kun (Bognár B.), Pintér O. (Furuglyás), Somogyvári (Klauz), Rebők – Holentoner, Balogh P. Vezetőedző: Zsigmond László

Gól: Nicsenko (60.), Kosztolányi (73.), Fodor Máté (92.), ill. Rebők (4.)

Kiállítva: Kosztolányi (78.), ill. Bognár B. (83.).

Jók: Varga B., Kovács K, ill. Pintér O., Németh G.

Az első félidőben a szél az Ercsit támogatta, akik ki is használták ezt az előnyt, teljesen letámadták a hazai csapatot. A 4. percben, egy egyéni hiba után kilépett Rebők Imre, majd a támadó nem is hibázott, 0-1. Néhány perccel később, ismét nagy helyzetbe került az Ercsi, ám ezúttal kimaradt a ziccerük. Kezdett éledezni a Mór, amint át tudták játszani a letámadást, máris a kapu előtt voltak, de a befejezésbe rendre hiba csúszott. A fordulás után a szél ezúttal már a hazai csapatot támogatta, és talán az Ercsi ereje is fogyni kezdett. Jöttek a helyzetek, és egy óra játék után megszületett az egyenlítés, Kosztolányi Bence alapvonali beadása után, Igor Nicsenko közelről a hálóba lőtt, 1-1. Egyre feszültebbé vált a találkozó, mindkét csapat felváltva az őszinte támadó focit, a játékvezető pedig engedte a kemény játékot. A 73. percben Kosztolányi lövésszerű beadásába nem ért bele senki, így a labda a kapu hosszú sarkon a kapuba vágódott, 2-1. Kosztolányi nem sokkal később ismét főszereplő volt, begyűjtötte a második sárga lapját, így emberelőnybe kerültek a vendégek. Bő 10 perc volt vissza amikor az Ercsiből Bognár Bence is a kiállítás sorsára jutott, a fiatal játékos 8 perc alatt, amíg a pályán volt akibe lehetett bele kötött, így jogosan kapta meg egyből a piros lapot. A hosszabbítás perceiben Fodor Máté csúsztatott okosan egy szabadrúgás után a hálóba, így kétgólos hazai győzelmet ünnepelhetett a szép számú közönség.

Tudósított: Móri SE

Tóvill-Kápolnásnyék – Ikarus-Maroshegy 0–1 (0–0)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Winklár Péter.

Tóvill-Kápolnásnyék: Dohány – Kharboutli Noor, Zsigmond B., Varga József, Zsigmond L. – Pigler, Molnár G., Peng (Szentgyörgyi), Krajnc – Eipl, Horváth B. (Csörge). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Kovács D., Zelenák, Kókány (Schmuck A.) – Báles A. (Báles Zs.), Kovács L. (Skultéti), Patkós Á. (Harangozó), Farkas G. – Kecskés, Schmuck B. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Farkas G. (64.)

Jók: Kharboutli Noor, Molnár G, ill. Matócza, Kovács L., Farkas G.

Jó időben, kissé mély talajon került megrendezésre a mérkőzés. Mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, az első komolyabb helyzet a 35. percben volt, amikor Farkas Gábor távoli lövését Dohány Dominik szögletre tolta. A második félidőben nagyobb sebességre kapcsolt a Kápolnásnyék, de a Maroshegy fegyelmezetten védekezett, és igazán nagy helyzetet nem sikerült kialakítania vendéglátó csapatnak. A mindent eldöntő találat a mérkőzés 64. percében született, Farkas G. értékesített egy szabadrúgást, és ezzel a találattal elvitték a vendégek a pontokat.

Tudósított: Boronai Csaba

Sárosd – Tordas R-Kord 3–0 (2–0)

Sárosd, 100 néző

Vezette: Cseh Roland.

Sárosd: Rigó – Susa, Szabó E. (Kargl), Hushegyi, Csányi – Oláh, Killer M. (Buza), Ivacs (Szabó V.), Ujvári – Szekeres (Meszlényi B.), Szabó N. (Tóth D.). Vezetőedző: Arany Tibor

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Totsche, Szendi, Hermann, Perjési – Szilágyi (Berki), Irházi, Somogyi T., Deli – Hernádi (Csizmarik), Németh L. Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Ivacs (38.), Csányi (45.), Killer M. (69.)

Jók: az egész csapat, ill. senki

A Sárosd feledtetni akarta a szurkolóival az elmúlt hetek eredménytelenségét, így ennek szellemében vágott neki az összecsapásnak. Az első helyzetre nem is kellett sokat várni, a 10. percben egy baloldali szögletre Újvári Ádám érkezett a legjobb ütemben, de a fejese a felső lécen csattant. A 15. percben Szabó Norbert cselezgetett a hazai térfél közepén, ahol Szendi Iván szerelte és Rigó Ádám kapujára vezette a labdát, de gyenge lövését könnyedén fogta a kapus. A 38. percben Killer Máté lövése kipattant a Cseresnyés Alexről, éppen Ivacs Gábor elé, aki higgadtan helyezte a labdát a kapu jobb alsó sarkába, 1-0. A második hazai gólra sem kellett sokáig várni, a 45. percben Csányi Dávid cselezte be magát a 16-oson belülre, majd ütemtelenül elpöckölte a labdát, ami a bal alsó sarokba vánszorgott a teljesen ledermedt Cseresznyés mellett, 2-0. A második félidőben kicsit feljebb jött a Tordas, ettől nagyobb teret nyertek a hazaiak, akik a 69. percben egy jogos büntetőhöz jutottak. A megítélt 11-est Killer M. értékesítette, 3-0. A harmadik találat után teljesen ellaposodott a mérkőzés, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben, így az utolsó etap már unalmasan pörgött le.

Tudósított: Dérfi Zoltán

Enying – Lajoskomárom 2–0 (1–0)

Enying, 150 néző

Vezette: Domak Ádám.

Enying: Lehr – Keszler, Óvári, Kassai D., Nyikos (Papp G.) – Vas (Inzsöl), Csepregi, Kalló, Gruber (Szulimán) – Kassai J. (Paluska), Halász. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Lajoskomárom: Balogh B. – Kövecses (Dopuda), Vadászi (Berta), Gergye, Vései – Andróczi, Vass, Simon Gy., Németh Á. (Sonkoly) – Czéhmeiszter, Varga F. Vezetőedző: Szili Balázs

Gól: Csepregi (6.), Nyikos (88.)

Jók: az egész csapat, ill. Balogh B.

Jobban kezdte a mérkőzést az Enying. A 6. percben Nyikos Martin becsúszva szerzett labdát a középpályán, mellyel Gruber András indította Csepregi Imrét. A hazai középpályás nem hibázta el a ziccert, szépen gurított Balogh Bálint mellett a lajoskomáromi kapuba, 1-0. A gól után is maradt a jó iram. Sok-sok helyzet alakult ki a vendégek kapuja előtt, míg a Lajoskomárom elsősorban Vései Martin és Varga Ferenc révén csak átlövésekkel próbálkozott. A második félidőre kicsit csökkent a tempó, de a vendég gárda még mindig csak elvétve jutott el helyzetig. Köszönhető volt ez a fegyelmezett hazai védekezésnek és a kiegyensúlyozott középpályás teljesítménynek. Az Enying a megszerzett labdákkal veszélyes akciókat vezetett, de a befejezéseknél rendszerint becsúszott egy-egy hiba. A 88. percben végül Nyikos találata foglalta keretbe a mérkőzést. Egy vendég szöglet után, maga a gólszerző indította a kontrát, s Paluska Lászlóval összejátszva könnyedén jutott el Balogh kapujáig, és végül higgadtan gurított a hálóba, végleg eloszlatva ezzel a vendégek és pontszerzési esélyeit, 2-0. A Lajoskomárom ma nem találta a fegyvert a nagy kedvvel futballozó Enying ellen, így megérdemelten nyerte a mezőföldi derbit a hazai gárda.

Tudósított: Mohai Norbert

Főnix FC – Martonvásár 4–0 (0–0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Főnix FC: Szabó T. – Bolla Barnabás, Knausz (Jófejű), Pataki, Szalai P. – Sarok, Adorján (Farkas Cs.), Patkós (Zoboki), Papp K. (Pápai) – Krán, Rubos (Kertész). Vezetőedző: Pavlik József

Martonvásár: Sebestyén I. – Herczeg, Balogh B. (Gábor), Kádár, Lakakisz – Tóth R., Kovács Á., Szenyéri, Kovács A., Füzér – Horváth B. (Horváth Á.). Vezetőedző: Horváth László

Gól: Pápai (72., 84.), Szalai P. (49.), Zoboki (60.)

Jók: Pápai, Zoboki, Krán, ill. senki

Lassú unalmas tempóban kezdődött a mérkőzés és sajnos ez meghatározta az egész első félidőt. Rengeteg technikai hibával játszott a hazai csapat, amit még tarkított a taktikai utasítások be nem tartása is. Szinte említésre méltó helyzet sem történt egészen a 40. percig, amikor Szalai Pál került helyzetbe, de lapos lövését a vendégek kapusa lábbal hárította. A félidei három változtatás teljesen megváltoztatta a játék képét, a 49. percben Pápai Kristóf indította Sarok Zsombort, aki élesen középre lőtte a labdát, amit Szalai P. kíméletlenül a hálóba vágott.1-0. A 60.percben Zoboki Álmos ugrott ki a védők közül majd higgadtan elhúzta a labdát Sebestyén István mellett, majd a kapuba passzolta a labdát, 2-0. Tíz perc sem telt el, Pápai 25 méteres lövése pattant meg a kapus előtt és a hálóba vágodott, 3-0. A 84. percben egy kényszerítő után Pápai került helyzetbe, és higgadtan a kapu bal alsó sarkába helyezett, 4-0. A hazai csapat a második félidei játékával teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Tudósított: Pavlik József

Mányi TK – Sárbogárd 0–1 (0–0)

Mány, 170 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Mányi TK: Zabos – Kovács P., Ősz, Gondos (Horváth P.), Bukovecz – Bálint (Kiss M.), Lakatos G., Veress, Forró – Tóth T., Kelemen. Vezetőedző: Pál Zolzán

Sárbogárd: Nyári – Vagyóczki, Kindl, Kovács J. (Demeter), Mayer – Luczek (Tóth P.), Horváth A. (Gráczer Bálint), Pákozdi, Finta (Németh K.) – Gráczer Bence (Nagy Á.), Horváth I. Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Gráczer Bence (48.)

Jók: Zabos, Forró, Kovács P., ill. Gráczer Bence, Kindl, Kovács J.

Nehéz, kellemetlen talajon, a támadó focit nem annyira segítő szél kíséretében, az ősz egyik legszebb napján, léptek pályára a csapatok. A bajnokság kiegyensúlyozottságát bizonyítva, mindkét fél a biztonságos védekezést helyezte előtérbe. A mányiak igyekeztek a támadásépítésben előnyt kovácsolni, a vendég Bogárd, inkább a hosszan előreívelt labdákban bízott a mérkőzés első félidejében. A közönség egyik fél részéről sem látott látványos focit, elsősorban a mányi kapu előtti, távoli szabadrúgások okozhattak volna veszélyt, de azokat a vendégek lövészei mind fölé durrantották, a labdaszedők nagy örömére. Kevés helyzet, de nagy taktikai csata jellemezte a találkozót, de ahogy haladtunk az időben, érezni lehetett, hogy egy gól döntheti el a találkozó sorsát. Hogy ez így lett, lehet a véletlenek összeesküvése is, de a szünet után, egy picit agresszívabb felfogásban jöttek ki a vendégek, akik Gráczer Bence, kapu előtti kavarodás után szerzett góljával, a 48. percben megszerezték a vezetést, 0-1. A gól megfogta a fiatalokból álló házigazdákat, hiszen az elkövetkezendő negyedórában több ízben Zabos Csaba határozottsága, illetve a bogárdi támadók pontatlansága mentette meg a mányi kaput, az újabb góltól. Mezőnyben, támadásépítésben, labdabirtoklásban hiába volt fölényben a Mány, de ez már az ellenfél térfelén nem okozott igazi veszélyt. A fizikai, testi dominancia, és a kapu előtti egyetlen határozott mozdulat döntő volt a három pont sorsát illetően, ezen a kevésbé látványos, közepes iramú mérkőzésen.

Tudósított: Varga Mihály