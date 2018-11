Az idényzárón még többen is javíthatnak

NB III. 16., őszi záró fordulóját rendezik, a Közép csoportban játszók idegenben, míg a Nyugat csoportban szereplők hazai környezetben lépnek pályára.

A Közép csoportban két egykor szebb napokat látott gárda találkozik Pécsett, ahol a PMFC a Dunaújvárost fogadja. Idén az újvárosiak az első fordulóban már legyőzték a piros-feketéket. Ahhoz, hogy közelebb férkőzzenek az előttük álló SZEOL-hoz ezúttal pontokat kellene szerezniük.Az Iváncsa KSE a Budapest Honvéd II csapatának vendége lesz. Domján Attila tanítványai még augusztusban sima, 3-0-s győzelmet arattak felettük Iváncsán Cseszneki, Balogh és Varga találatainak köszönhetően – igaz azóta viszont nem nagyon remekelnek. A csoport mindkét mérkőzése vasárnap 13 órakor kezdődik.

A Nyugat csoportban a Mol Vidi II az Érdi VSE-t fogadja. A Vidisek rendkívül rossz szériában vannak, a tizedik forduló óta nem győztek, és most is nehéz csata vár rájuk a második helyen álló Pest megyei együttes ellen, akiktől 2-1-re kaptak ki a bajnoki nyitányon.

A Puskás Akadémia FC II a III. ker TVE csapata ellen javíthat hazai mérlegén. Úgy tűnik, hogy a felcsútiak mostanra lendültek formába. Az óbudai alakulat számára is nagy téttel bír a mérkőzés, szerencsés esetben akár a harmadik helyen is telelhetnek.

A meccsek mindkét helyen 11 órakor kezdődnek.

