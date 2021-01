Az idei bajnokságban először kapott ki a Vidi itthon

Az elmúlt napok hullámzó teljesítményét követően a Budapest Honvéd ellen kívánt javítani a MOL Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 18. fordulójában.

Impozáns látványt varázsolt a Csíkvári útra a piros-kék fényekben pompázó MOL Aréna Sóstó, de továbbra is lehangoló volt az üresen kongó, csendesen sötétlő utcán bandukolni. Pedig nyüzsögnie kellene az embereknek a lelátók felé, hiszen bajnokit játszik a Vidi. Az arénán belül a bambuló, üres széksorok előtt azonban virító zöldben pompázott a gyep, valami új kezdetét sugallva. A MOL Fehérvár FC a Kisvárdán elszenvedett fiaskót akarta valamelyest feledtetni és javítani a Budapest Honvéd ellen – s ebben éppen a szabolcsiak nyújtottak segítő kezet, hiszen a Ferencváros otthonában 1-1-es döntetlent ért el a Kisvárda a Vidi meccse előtt.

Érthetően Márton Gábor sem volt elégedett csapatával, így alaposan átforgatta a kezdőt. Az immár mankó nélkül is biztos lábakon járó kapus, Kovácsik Ádám is bizakodva pillantott a pályán melegítő társakra, majd maszkja alól mosolyogva inthette figyelemre a Honvéd jelenlegi, a fehérváriak korábbi hálóőrét, az öltözőbe igyekvő Tomas Tujvelt. Mert például Nego, Nikolics, Dárdai Pál, és Bamgboye is kezdett a hazaiaknál.

Emil Rockovnak akadt dolga először, egy előretett labdára mozdult remek ütemben, és a tizenhatos vonala előtt éppen el tudta ütni a rárontó Bőle Lukács elől. Eztán a fehérváriak lendületesen és tetszetősen táncoltatták a labdát lábukon, s a 3. percben Nikolics ugratta ki Bamgboyét, a nigériai 15 méterről jobbal vette célba a bal alsót, de Tujvel védett, a kipattanót pedig Dárdai estében lőtte a kapu fölé. Még tíz perc sem telt el, mikor Dárdai tört be a 16-oson belülre, jól is centerezett, Bamgboye azonban nem találta el igazán jól, Tujvel így vetődve védeni tudott a levegőben. A kispestiek egyre inkább kiegyenlítették a játékot, sőt a 22. percben a maguk javára is fordították. De ehhez bőven kellettek a fehérváriak is. Rockov passzolta ki a labdát Alefnek, aki röviden tette vissza kapusának. A portás megpróbálta visszapasszolni, a rárohanó Szendrei belepiszkált, majd versenyt futott a labdáért Rockovval, elpattant tőlük a játékszer, amit Hidi Patrik köszönt szépen, s 16 méterről helyezett az üres kapuba, 0-1. A hajrához közeledve egy előreívelt labdát Funsho Bamgboye kapásból, félfordulatból küldött kapura 15 méterről, de célt tévesztett. Birtokolta a labdát a Vidi, de sokáig nem jelentett veszélyt a kapura. Mígnem a 45. percben egy labdajáratás végén Nikolics passzolt a jobb oldalon érkező Dárdai Palkóhoz, aki egy igazítás után 11 méterről ballal kilőtte a jobb alsót, első gólját szerezve a magyar NB I-ben, 1-1.

Vidám hangulatban indult a második félidő, Bamgboye egy párharcban hasra esett a füvőn, nadrágja pedig egészen a térdéig csúszott, s alsógatyában próbált újra lasztit szerezni. Pisont István egyébként cserélt a szünetben, de a Vidi maradt aktívabb. Dárdai szöglete nyomán Nikolics belsőzött 12 méterről, de a jobb kapufa mellé helyezett. A labdajáratással nem volt gond, azonban a kispestiek rendre beleléptek a helyzetközeli passzokba. Balogh Norbert okozott majdnem meglepetést a felbillenő pályán, egy kontra végén keményen durrantott a rövid felső sarok fölé. Kettőt cserélt a Vidi, de nem Petrjak, vagy Zivzivadze veszélyeztetett, hanem Lyes Houri tüzelt távolról, s Tujvel üggyel-bajjal ütötte szögletre a labdát. Kevesebb mint 20 perc volt hátra, mikor Alef, Zivzivadze, Bamgboye kooprodukciója nyomán Nego került helyzetbe, de 11 méterről mellé lőtt. S ahogy az lenni szokott, nem maradt el a büntetés: a 80. percben Nagy Gergő szöglete után Batik Bence csúsztatott a bal felsőbe, 1-2.

A Vidi továbbra is gödörben van, a szezonban először kapott ki hazai környezetben.