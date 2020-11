Az idegek harca

Újabb nagy erőpróba előtt áll a vízilabda OB I/B-ben szereplő Fehérvár Vízilabda SE-re a hétvégén, amely kevésgólos meccsen, végül a hajrában maradt alul a fővárosi riválisával szemben a bajnokság 9. játéknapján.

Mondhatnánk úgyis, ismét helytállt a FVSE, ám az Oázis Sport Club nyerte a rangadót. Kettős érzésük lehet a Gyönygyösi János tanítványainak, hiszen a nagyszünetben, ha minimálisan is, de vezettek és ezúttal a védekezés és a támadójáték is rendben volt. A koronázóvárosiak a helyzeteik és az akaratuk miatt is bár rászolgáltak a döntetlenre, de a sport ilyen, a döntő pillanatban a rivális csapat felé billent a mérleg nyelve, így pont nélkül távoztak a Margitszigetről.

A mérkőzés pedig nem is kezdődhetett volna jobban! Az előző fordulóban elkövetett hibát kijavítva – akkor az első negyedet odaajándékozták a YBL WPC-nek és négygólos hátrányból kellett felállniuk –, most Varga Márk révén már viszonylag korán előnyhöz jutottak. A fordulatos első negyedet aztán döntetlenre sikerült hozniuk (2-2) és a lendületüket megtartva, Szilvasán Patrik két találatával, valamint Prikidánovics Nándor emberelőnyből szerzett góljával meg is nyerték a második nyolc percet (2-3), így minimális előnnyel vonulhattak pihenőre. Már ekkor látszott, hogy kevésgólos meccs lesz, amikor 4-5 állt a táblán, és csupán nüanszokon fog múlni, hogy melyik együttes kerekedik felül. Így is történt…

A harmadik negyed sem okozott csalódást, mindkét csapat igazolta, hogy a győzelemre játszik és nem éri be kevesebbel. A játékrészt ezúttal egy góllal nyerte az Oázis (4-3), így a mindent eldöntő hajrára egy új mérkőzés kezdődött döntetlen állásnál. Ennek okán egy rendkívül izgalmas és feszült zárónegyed következhetett. A legnagyobb kérdés az volt: Vajon ki bírja jobban az idegek harcát?

Szabó Gábor csapata (Oázis) szerezte az első találatot (9-8) – de akcióból Szilvasán Patrik 5:58-cal a vége előtt egalizálni tudott (9-9), de ekkor talán senki nem gondolta volna, hogy ez lesz a Fehérvár SE utolsó találata. Hiába próbálták többször is bevenni Alessandro DOnofrio kapuját, már nem sikerült. A több mint 5 percig tartó gólcsend megbosszulta magát, hiszen a hazaiak Csutorás Bence, majd Békési Bulcsú utolsó másodpercben lőtt találatával 11-9-re legyőzték a fehérváriakat, akik a vereség ellenére büszkék lehetnek, hiszen egy igen színvonalas és a végletekig izgalmas összecsapáson maradtak alul.

Már csak két forduló van hátra az őszi szezonból a téli szünet előtt, amelyeket kivétel nélkül hazai pályán játssza majd a Fehérvár VSE. A zárt kapus meccsek ellenére, Gyönygyösi János fiai szeretnék otthon tartani a három pontot és feljebb lépni a tabella 9. helyéről.