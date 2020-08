Az ICE-ban szereplő együttesek érthetően kivárnak, hogy alakul az élet

A Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapatának illetékesei úgy számolnak, az eredeti terveknek megfelelően, szeptember közepén elindulhat az osztrák bázisú hokibajnokság.

Ahogy a korábbi években, a kék-fehérek vezetői szerint a későbbiekben is szoros együttműködésben szerepel majd a budapesti bázisú Erste Ligában szereplő Fehérvári Titánok, valamint az osztrák bajnokságba 2007-ben csatlakozó felnőtt együttes között. Szélig Viktor, a fehérváriak általános igazgatója szerint ezentúl is lesz átjárás a két csapat között, a fiatalok megkapják a lehetőséget. A felnőttek kapcsán elmondta, a startra nem kívánják a megengedett tíz helyet feltölteni, a korábbiaknál kevesebb vendégmunkást, még két külföldit akarnak igazolni.

– Most úgy néz ki a felkészülésünk, hogy kéthetente csinálunk új tervet – mondja Szélig Viktor. – Mint legrosszabb lehetőség, az is felmerült, hogy csak osztrák csapatok indulnak a bajnokságban. Mindenki abban érdekelt, ahogy eddig, a későbbiekben is minden működjön nemzetközi szinten. Azonban vannak utazási korlátozások, a legrosszabb forgatókönyvön is el kell gondolkodnunk, de nem erre készülünk. Az osztrákok is azt szorgalmazzák, a pontvadászat több országon átívelő maradjon, külföldi csapatokkal, utazásokkal. Azonban az ismert okok miatt rugalmasan kell kezelni a felkészülést, sok olyan dolog van, ami befolyásol, a szezonstart kapcsán remélhetőleg rövidesen információkhoz jutunk mindenről.

A fehérváriak a nyár végére kaptak egy meghívást Svájcból, ahol nívós ellenfelekkel játszhatnak, két első ligás és egy másodosztályú helvét csapat lenne az ellenfél, de itt is közbeszólhat bármi az utolsó pillanatban.

– A megszokott, a szezont mindig megelőző emléktornánkra a koronavírus előtt természetesen megvolt a forgatókönyvünk, azonban a jelenlegi helyzetben és gazdasági környezetben senki nem engedheti meg, hogy hosszabb kirándulásokat tegyen, a vírus komoly rizikót jelent, a jelen állás szerint emlékhétvégét rendezünk, két mérkőzéssel. A svájci utazással kapcsolatban is sokféle szabályozásnak kell megfelelni. Yverdon-les-Bains városában jó színvonalú derbiket tudnánk játszani, a Lausanne, a Fribourg-Gottéron és a Martigny gárdájával.

Ahogy fél éve megtörtént, a félbeszakadt szezonra előzőleg nem lehet felkészülni. Ha ismét bekövetkezik, megrázza a ligát és a klubokat is.

– Jelenleg hiú ábránd lenne a teljes szezonra vonatkozóan a korábbi szponzori pénzek beérkezését várni. A szezont el kell kezdeni, arra nem szeretnék gondolni, hogy kora ősszel nem indul el az új pontvadászat. A zárt kapus meccsek rendezése nem opció, az osztrák csapatoknál a bevétel elég jelentős hányadát teszi ki a jegyek és bérletek árusítása. Bár mindenkinek vannak tévés partnerei, a jégkorong messze nem jut akkora juttatáshoz tévéközvetítésekből, mint a foci. Ez nálunk nem kompenzálja azt a bevételkiesést, amit a zárt kapu okoz. Lépésről lépésre halad a liga, előbb az alapszakasz tervezése zajlik, majd ha ez biztosan elindul, akkor jöhet a középszakasz, aztán a rájátszás. Azért fontos a szeptemberi kezdés, hogy ezek rendben menjenek. Ha pozitív lesz a tesztje egy játékosnak, érthetően a sportoló karanténba vonul. Az edzőtábor elején mindenki átesik egy teszten, reméljük, mind negatív lesz. A tengerentúlról érkező légiósoknál az országba való belépés egyértelmű feltétele a negatív teszt, a Titánoknál és ICE-csapatunk vonatkozásában is.