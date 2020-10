Az FTC szabadrúgásból, a Vidi büntetőből talált be

Szuperrangadó. Évek óta az idény legnagyobb csatája a MOL Fehérvár FC és a Ferencváros összecsapása. Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 9. fordulójában a Vidi a felzárkózásért, a Fradi vezető pozíciója megszilárdításáért szállt harcba.

Egy Dinamo Kijev elleni összecsapás után, a Juventus vendéglátása előtt iktatott BL-programjába bajnoki rangadót a Ferencváros. Az üldöző MOL Fehérvár FC még akkor is győzelemre készült, ha tudta is, a Fradit idén nagyon nehezen kaphatja el magyar csapat.

Nem volt könnyű helyzetben Márton Gábor, a Vidi mestere, hiszen a hétközi Magyar Kupa-meccsen Kovácsik Ádám súlyos térdszalag-sérülést szenvedett Agárdon, műteni kell, s közel fél éves rehabilitáció vár a kapusra. Ugyanakkor a második számú hálóőr, Emil Rockov szerdán még agyrázkódással feküdt otthon, s hányással küszködött… Az FTC elleni szuperrangadóra azonban összeszedte magát. A csapat 10 74 feliratú pólóban kívántak jobbulást Kovácsiknak, s a szintén térdműtét után lábadozó Kovács Istvánnak, majd elszántan indultak csatába a BL-meccsektől eltérő összeállításban szereplő Fradi ellen.

Az első tíz percben a Vidi csírájában fojtotta el a ferencvárosi felfejlődéseket, Nego és Fiola is előszeretettel blokkolták a zöld-fehéreket. Ugyanakkor mozgékony, gyors játékkal próbálták átjátszani a hazaiak a Fradi védelmét. A 8. percben Nego ugratta ki a bal oldalon Petrjakot, aki előbb megtorpant, majd ritmust váltott, éles szögből leadott lövésében nem volt elég erő, Dibusz könnyen vetődött rá. A Ferencváros teljesen betömörült saját térfelére, s e masszív védekezésen nehezen talált rést a piros-kék egylet. A 24. percben sikerült meghúzni a bal oldalon, Bamgboye futott fel, centerezni is tudott, Nego 17 méteres lövésébe azonban Kovacevic belevetődött, bravúrral mentve szögletre. A 31. percben Houri zseniálisan ugratta ki Negot, aki talán maga is meglepődött, milyen könnyedén fut át a védők között, mert 12 méterről csúnyán mellé lőtt. A 41. percben Petrjak és Fiola játszották át Botkáékat, a Vidi védője az alapvonalról ívelt középre, ahonnan Bamgboye hatalmas helyzetben fejelt 6 méterről a jobb kapufa mellé. Bánhatták a fehérváriak, mert a Fradi egyszer jutott el a kapuig, gólt is szerzett belőle. Isael 32 métres szabadrúgás nyomán ívelt előre, Somália pedig minden őrzőjét megverve fejelt a jobb sarokba, 0-1.

A gólszerzőt Sigér váltotta a szünetben, a Fehérvár nem cserélt, de próbált új lendületet vinni a játékba. Labdabirtoklás terén nem is változott a kép, sőt, helyzet is adódott volna, de Bamgboye tanácstalansága újabb ügyetlen megoldással borzolta a hazai hívek idegeit. Az 53. percben a rengeteget robotoló Houri harcolt ki egy szögletet, jól is küldte be a sarokrúgást, de Stopira fejesét Haratyin blokkolta szögletre. Amiből aztán Bamgboye ügyesen harcolt ki egy tizenegyest. Az 55. minutumban Nikolics Nemanja erősen lőtte a labdát a jobb alsó sarokba, 1-1. Élvezetes volt a meccs, egy Boli-helyzet után újra a Vidi dominált, a nagy lendülettel és kedvvel, nem mellékesen jól futballozó Fiola aktívan vett részt a támadásokban, társulva például Hourihoz és Negohoz. 8 perc volt hátra, mikor Evandro passza után Bamgboye balról az oldalhálóba trafált. Nem ez volt az utolsó momentum, mert Zubkov a 90. percben durrantott veszélyes szabadrúgást a fehérvári kapura, a rövid sarok előtt Rockov vetődve védett. Egyik fél sem lehetett bosszús, igazságos lett a pontosztozkodás.