Az FKC jutott tovább

A női kézilabda Magyar Kupa negyedik fordulójában csapott össze a két Fejér megyei csapat, a Dunaújvárosi Kohász KA és az Alba FKC.

Az utóbbi időben Szekszárdon vívja bajnoki mérkőzéseit a Dunaújvárosi KKA, azonban a Magyar Kupa-találkozókra újra megnyílt a sok szép csatát látott, Bajnokok Ligája-győzelmet és EHF-kupa-sikert ünnepelt újvárosi Sportcsarnok kapuja. Méltán vár a ráncfelvarrásra a létesítmény, mert már lehangoló, szellemkastély benyomását kelti az aréna. Megállt az idő Újvárosban, a csarnokban haladva lépten nyomon az elhasználódott, jó 20-25 éves székek, asztalok hevernek kuszáságukban, néhol víztócsák áztatják a padlót az eső után, s az építmény szinte minden szegletében félhomály dereng.

A fényárban úszó játéktéren azonban semmit sem lehetett észrevenni az enyészetből, a hazai játékosok elszántan melegítettek annak ellenére, hogy a csapat nagy része az idény végén búcsút int Dunaújvárosnak. Egyes hírek szerint Armelle Attingré pedig már el is köszönt a fehérváriaktól, a parádés védésekkel, kiváló kapusteljesítménnyel a magyar élvonalba szinte berobbanó francia kapus és a klub útjai elváltak egy nézeteltérés miatt.

Mistina Kitti kezdett az Alba kapujában, s az első félidő részben róla szólt. Szalai Babett góllal zárta a Kohász első akcióját, majd Walfisch Mercédesz úgy dobta ki a felső sarkot, hogy közben földre vitték. Szalai juttatta újra előnyhöz a hazaiakat, majd Cavlovic kiállítása alatt Szarka rendre keresztbe lőtte a labdákat a kapu előtt. Mistina lábbal védett hetese után javított a balszélső, 2-2. A Kohász volt frissebb, mozgékonyan védekezett, s a megszerzett labdákkal el tudott lépni, így Deli Ritának 6-3-as hazai vezetésnél időt kellett kérnie. Hatékony volt a pauza, mert az addig erőtlen támadások egyre élesedtek, Sztankovics, Mendy és Zazai találataival jött vissza a meccsbe az Alba. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, a félidő utolsó tíz percében nagy volt a gólokban mért csetepaté. A biztoskezű Mendy révén átvette a vezetést az FKC (9-10), majd fordított György László alakulata. 12-12-nél a két büntetőt is hárító Mistina Szalai átlövését is védte, s hiába védekezett keményebben a DKKA, Sztankovics befordulásával és Mendy hetesgóljával minimális előnyt szerzett a szünetre a vendég, 13-14.

Utasi Linda és Walfisch góljai fontosak voltak a második félidő elején, mert a háromgólos előny megnyugtató lehetett volna. Azonban Csapó kiütötte Mendy hétméteresét, s a következő percek hatalmas rohanásában felzárkózott, a 38. percben először pályára lépő Triscsuk Krisztina klasszisának köszönhetően pedig egyenlített a Kohász, 19-19. Időt kért az FKC, s innentől felváltva estek a gólok a fehérváriak ütemdiktálása mellett. Elképesztő izgalmak közepette léptek az utolsó tíz percre a felek, óriási jelentősége volt egyetlen rontott támadásnak is. Claudine Mendyt nem tudták tartani az újvárosiak, de nem engedték meglépni az Albát. Utasi azonban a kapu mellé lőtt, Szekerczés pedig egy büntetővel fordított, 30-29.Az utolsó négy percet emberhátrányban játszotta végig az FKC, de Mendy mégis egyenlített, majd az utolsó másodpercekben támadóhibát fújtak a bírók Szalai gólja pillanatában, így a döntetlennel az Alba FKC jutott tovább a Magyar Kupában.

Jegyzőkönyv

Dunaújvárosi Kohász KA–Alba Fehérvár KC 30-30 (13-14)

Dunaújváros, 800 néző. Vezette: Horváth P., Marton P.

DKKA: Csapó Kyra – Kazai, Szalai 5, Bouti 3, Sirián 5, Ferenczy 3, Grosch 3. Csere: Stojak (kapus), Mihály P. 2, Cavlovic, Braun 2, Triscsuk 4, Nick, Szekerczés 4/2. Vezetőedző: György László.

FKC: Mistina – Szarka 1, Walfisch 4, Rózsás 4, Boldizsár 1, Mendy 11/4, Töpfner. Csere: Györkös (kapus), Utasi 3, Gerháth, Sztankovics 4, Pelczéder 1, Zazai 1. Vezetőedző: Deli Rita.

Kiállítások: 2 ill. 6 perc Hétméteresek: 4/2 illetve 5/4

Vezető képünk illusztráció!