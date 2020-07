Az FKC játékosai szerdán ismét felvették a munkát

Múlt szerdán kaptak egyhetes szünetet, július 1-jén, dél-előtt 9-kor ismét találkoztak a női kézilabdázók a Verseci úton.

Kint hőség, bent szintén, de ez nem befolyásolta a gyakorlás hangulatát. A délelőtti edzésen a futások voltak hangsúlyosak, az erőgyűjtés volt napirenden, este pedig a labda került a középpontba. „Csajok, mindenki tegye oda magát, most kell megszereznünk azt az erőt, ami az őszi meccseken átsegít bennünket a holtpontokon” – közölte Deli Rita vezetőedző, majd kezdődött a nap első tréningje. A foglalkozás másfél órán át tartott, a játékosok nem bánták, amikor a tréner a sípjába fújt, zárás gyanánt.

– Minden a legnagyobb rendben, ez igaz rám is, a csapattársaimra is. A sérülések elkerültek bennünket az utóbbi időszakban, a betegségek is. A koronavírus nálunk nem ütötte fel a fejét, remélem, nem is fogja. Június 2-án kezdődtek az edzések, akkor még nem volt ennyire meleg, egy hónappal ezelőtt jobban esett a gyakorlás, mint most. Amúgy minden rendben – közölte az átlövő, Utasi Linda, aki hosszasan bajlódott ugrótérddel, immár teljesen egészséges. – Az elmúlt hetekben inkább az erőnlétet fokoztuk, sokat futottunk – akadtak foglalkozások, amelyekre a Bregyó közben található sportcentrumban került sor – öröm, hogy most már kézilabdázunk is. Mindenki tisztában van azzal, hogy először az erőnlétet kell megszerezni, a játék később következhet, ugyanakkor nem titkolom, már vártam, hogy a labda a kezünkbe kerüljön.

– Jó formában vagyok, a műtött térdem jól reagál mindenre, örülök, hogy ismét tréningezünk. Optimistán várom a szezon kezdetét – veszi át a szót a győriekkel korábban BL-győztes beállós, Varga Emőke. – Remélem, jó csapatunk lesz a 2020–21-es bajnokságban. Az elkövetkező hetekben hazai pályán gyakorolunk, majd Mátraházán készülünk. A tavalyi szezont kihagytam, remélem, ezúttal a gárda meghatározói között leszek.

A Ferencváros együttesétől érkező szélső, Háfra Luca jó állapotban kezdte a tréningeket, amiben szerepet játszott, hogy a vírusjárvány idején szorgalmasan végzett egyéni edzéseket, májustól pedig bekapcsolódott az FTC-nél zajló munkába.

– A Népligetben gyakoroltunk, aztán négy nap szabadságot kaptam, július 2-án pedig munkába álltam új klubomnál, Fehérváron. Jól érzem itt magam, a lányok kedvesek, segítőkészek, ráadásul sok játékost ismerek korábbról, leginkább Utasit, Varga Emőkét és Afentálert. Itt bátran bevetik a fiatalokat, remélem, sok lehetőséget kapok én is. Korábban bokaszalag-szakadással bajlódtam, három hónapot kihagytam, immár minden a legnagyobb rendben.

A vezetőedző, Deli Rita úgy ítélte meg, a három szakaszt felölelő alapozási időszak a célravezető. Az elsőt júniusban letudták, a második ezúttal indult.

– Fokozatosan építjük fel a csapatot, már voltak változások a keretben, lesznek is még, több posztra igazolunk. Nagyon remélem, elkerülnek bennünket a sérülések, amelyek a legutóbbi szezonunkat nagyban befolyásolták. Itthon készülünk, aztán Mátraházán töltünk egy hetet. Sok edzőmeccset vívunk, valamint augusztus 21-től három napon át Prágában veszünk részt nemzetközi tornán, a házigazdák, valamint két másik együttes társaságában. A rendezvény teljes programja nem ismert, az viszont biztos, hogy jól szolgálja a felkészülésünket a bajnokságra. A túra után egy hetünk marad a bajnoki rajtig, azt is igyekszünk majd hasznosan felhasználni. Elképzelhető, hogy vívunk még itthon egy edzőmérkőzést.