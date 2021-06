Az FKC a tizedik helyen zárta az NB I-es női bajnokságot

Akadtak bravúros győzelmeik, váratlan vereségeik, a 10. helyen zárt a világ legerősebb női bajnokságában az Alba kézilabdacsapata.

Szeptember végén, a Boglári Akadémia elleni, idegenbeli vereség után lemondott Deli Rita vezetőedző, aki szakmai igazgatóként folytatta a klubnál, segítője, Józsa Krisztián vezette tovább az együttest az élvonalban. Az FKC idegenben lényegesen jobban szerepelt, 9 pontot gyűjtött, hazai pályán hatot, végül gond nélkül maradt az élvonalban, mögöttük az Érd, a Szombathely, a Boglári Akadémia-SZISE és a Békéscsaba következett. Utóbbi kettő búcsúzott a legmagasabb osztálytól. A fehérváriak az utolsó bajnokit 26-21-re veszítették el az Aréna Savariában, vasárnap délután.

– Nem voltunk elég élesek, pedig egyértelműen győzelmi reményekkel utaztunk Vasba, szerettük volna jó játékkal és két ponttal lezárni a különleges szezont. Ha számunkra kedvezően alakulnak az eredmények, a tabella 8. helyére felléphettünk volna, amit komoly fegyvertényként értékelnék. Nem jött össze, mivel a Dunaújváros legyőzte az Érdet, mi pedig kikaptunk, a 10. helyen zártunk, négy csapatot sikerült megelőznünk – mondta Józsa Krisztián.

A hétvégi derbin kimondottan jól kezdtek, a 20. percben négy góllal vezettek, aztán zsinórban kaptak ötöt, a második félidő elején megint hármat, elléptek a hazaiak, akik már nem is adták ki a kezükből a kezdeményezést.

– Jól kézilabdáztunk, aztán az első félidő hajrájához érkezve valami megtört, szétesett a játékunk. Az első félidőben egy góllal, 12-11-re vezettek a házigazdák, akik fordulás után újabb gólokat szereztek, gyorsan kialakítottak 3-4 gólos különbséget, a folytatásban nem is engedtek ebből. Pontosan tudták, mindenképpen nyerniük kell, ha meg akarják őrizni élvonalbeli tagságukat. Nem adtuk fel, futottunk az eredmény után, de nem tudtunk közelebb kerülni hozzájuk. A támadásoknál sokat hibáztunk, a védekezésünk sem volt az igazi, ezúttal a kapusok sem hoztak kiegyensúlyozott teljesítményt. A Mosonmagyaróváron és Érden aratott magabiztos győzelem, a biztos bennmaradás talán megnyugtatta a lányokat, ezúttal nem voltunk elég koncentráltak. Sérülésekkel is bajlódtunk a végjátékban, korábban Triscsuk fájlalta a lábát, Varga Emőke ujja eltört, Afentálernek elszakadt a térdszalagja, már meg is műtötték Győrben, hosszú kihagyás vár rá. Bardi korábban a könyökével bajlódott, az utolsó meccseken tudta vállalni a játékot, Dányinak az egyik edzésen megsérült a térde, Szombathelyen nem lépett pályára, de úgy néz ki, nincs komoly baj. A nyugati határszélen Szarka jól játszott, négy gólt lőtt, Utasi is megtette a magáét, a többiek nem tettek hozzá a teljesítményünkhöz.

A vezetőedző szerint akadtak kimondottan jó mérkőzések, de gyenge produkciók is, ami a csapat fiatal átlagéletkorával magyarázható, mint ahogy az is, hogy idegenben lényegesen jobban teljesítettek, ha nem volt nyomás az együttesen. Remek játékkal arattak sikert Kisvárdán, Debrecenben, Érden és Mosonban, valamint döntetleneztek Békéscsabán, nekik állt a viharsarki derbi is. Ellenben hazai pályán simán kikaptak a balatoni akadémista tiniktől, szoros meccsen az érdiektől, az MTK-tól és a Kisvárdától, ezek a találkozók a nyerhető kategóriába tartoztak.

– Különleges szezonon vagyunk túl a járvány miatt, ami persze nem csak minket érintett, hanem mindenkit. Annyiban befolyásolt, hogy nem lehetett előre tervezett munkát végezni, hirtelen maradtak el meccsek, aztán karanténba vonultunk két hétre, speciális év volt. Töpfner teljesítményével egyértelműen elégedett vagyok, kiegyensúlyozott volt a beállós, Bardi, kapuban Pijevic és a házi gólkirálynő, Triscsuk is. Dányi jól szállt be több összecsapáson, Gerháthnak és Afentálernek is akadtak jó meccsei.