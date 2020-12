Az év öttusázónőjének választották a klasszis sportolót

Az Alba Öttusa SE kiválósága sok mindent helyretett magában az elmúlt, versenyek nélküli időszakban. Még inkább eltökélt célja lett, hogy kijusson élete első olimpiájára, Tokióba, s ott igazán maradandót alkosson.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az elmúlt tíz évben döntően a másik fehérvári világklasszist, Kovács Saroltát választották a legjobbnak, Tamara fejlődése azonban nem kerülte el az ítészek figyelmét: a tavalyi és az idei országos bajnokság győztese kapta az elismerést. Leküzdötte a megfelelési kényszert, mindenáron javulni akar a fizikai számokban, a futó- és úszóedzésekben a triatlonista Dévay-fivérek és persze edzője – Risztov Éva korábbi trénere -, Dévay László is motiválja.

Alekszejev Tamara zárt körű ünnepségen vette át Bretz Gyulától, a Magyar Öttusa Szövetség elnökétől az elismerést (a férfiaknál London bronz­érmese, Marosi Ádám lett a legjobb). A MÖSZ elnöke is méltatta Tamara rendkívüli fejlődését.

– Számítottam az elismerésre, miután megnyertem az országos bajnokságot. Nem volt túl sok verseny, gondoltam, hogy az sokat fog nyomni a latban. Remélem jövőre is én leszek a legjobb, és nem azért, mert kevés, hanem mert sok verseny lesz, amin jól fogok teljesíteni – mondta boldogan Tamara.

Az öttusában is rendhagyó év 2020, olimpia helyett leginkább edzések zajlottak – Alekszejevnek ez kapóra jött.

– Kezdetben nem örültem annak, hogy elhalasztják az olimpiát, de nekem kellett ez a plusz év, mert a fizikai számokban még mindig érzek javulást, és vívásban is kell tökéletesítenem a technikámat.

A 32 éves öttusázó, futó és úszó edzője, Dévay László javaslatára jobb híján futóversenyeken indult, és ért el remek eredményeket, ezeken is látszik a fejlődés. Klubtársával, Ormándi Rebekával együtt az úszó- és futóedzéseket Dévay Zsomborral és Márkkal végzik.

– A fiúk mindig gyorsabbak, de motivál a hozzáállásuk, jó csapatot alkotunk.

A vívást Varga Zoltán, a lovaglást Heilig Anita segítségével tökéletesíti Tamara, akinek nem csak plusz motivációra, önvizsgálatra is szüksége volt.

– Tavaly sok feszültség gyülemlett fel bennem a versenyek miatt. Mindig az járt a fejemben, hogy teljesítenem kell, hogy muszáj kijutnom az olimpiára. Ezért is jött jól ez az időszak. Nem voltam biztos magamban, de most, hogy egyre jobban érzem magam fizikálisan, biztos vagyok benne, hogy a versenyeken is sokkal jobban fogok teljesíteni. Mindig meg akartam felelni másoknak: az edzőimnek, a családomnak, a szurkolóknak, ám ha erre koncentrálok, akkor nem vagyok rajta száz százalékosan a feladaton. Saját magammal kell megküzdenem, és akkor jön a jó eredmény.

Tamarának nagy vágya, hogy kijusson a tokiói olimpiára, s jöjjön a „jó eredmény”.

– Tokióval kelek, Tokióval fekszem! Álmodtam is róla, még ébren is! Képzeletben sokszor fogtam az aranyérmet, egyre erősebbek az impulzusok. Mondanám, hogy akartam már ennyire, de a tetteim nem ezt igazolták. Most már mindent megteszek érte. Ehhez az kellett, hogy megváltozzon a hozzáállásom. Az alázatosság nem annyira volt meg bennem, mint most; felismertem, hogy enélkül nem érhetek el semmit. Legfeljebb a középmezőnyben lehetek ott.

A pandémia remélt enyhülésével végre a nemzetközi porondon is lehet teljesíteni tavasztól. A tét a tokiói kvóta!

– Március végén kezdődnek a világkupák, szinte mindegyiken elindulok, remélem, hogy mindig ott leszek a legjobb tízben, és akkor biztosan meglesz a kvótám.

Most azonban jön a karácsony, amelyet családjával és párjával tölt az év öttusázónője. 24-től három nap szünet, aztán indul a hajrá!