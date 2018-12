Az év legjobbjait díjazták

1964 óta választják meg a legjobb magyar sportolókat az egyes szakágak szövetségei, idén hárman képviselik megyénket ezen a listán.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Kovács Sarolta, a Volán sportolója lett Marosi Ádám mellett az év öttusázója, most pedig további fehérvári és megyei eredményekről számolhatunk be. Legjobb férfi jégkorongozónak a Fehérvár AV19 védőjét, Stipsicz Bencét választotta a Magyar Jégkorong Szövetség. A mindössze 21 éves sportoló 2017-ben csatlakozott a fehérvári klubhoz, miközben a magyar válogatott színeiben is egyre inkább alapemberré nőtte ki magát. Részt vett az idei hazai rendezésű világbajnokságon is, ahol bár pontot nem szerzett, fontos tagja volt a védelemnek. Az idei szezonban eddig 14 ponttal segítette a Fehérvár AV19-et, amivel a második legponterősebb védőnek számít.

Szintén a legjobbak közé került Bodor Péter, a Dunaújvárosi Vízi Sport Club versenyzője. A rutinos, ötszörös világ-, és Európa-bajnok motorcsónakos idén az F-250-es kategóriában indul a világbajnokságon, ahol két futam után az összetett tabella második helyén áll.

A móri származású Krausz Gergely a férfi tollaslabdázók mezőnyéből emelkedett ki, hiszen az ötszörös egyéni és ötszörös páros magyar bajnok számára a világbajnokság sem számít ismeretlen terepnek. Tavaly első magyarként a közvetlen kvalifikáció révén jutott ki, és ment egy kört osztrák ellenfele legyőzése után. Idén már az első mérkőzés után kénytelen volt búcsúzni a magyar versenyző, de hozzá kell tenni, hogy dél-koreai ellenfele egészen a negyeddöntőig menetelt a legyőzése után.

A díjazottak között ott van Hanga Ádám, az Albacomp korábbi legendája is, aki jelenleg a Barcelona együttesénél kosárlabdázik.

