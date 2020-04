Az Erste Ligában indulhat a Hydro Fehérvár AV19 csapata

Szőke Álmos, a jégkorong Erste Liga elnöke elképzelhetőnek tartja, hogy azok a klubok is rajthoz álljanak a sorozatban a következő szezonban, amelyek az elmúlt években külföldi bajnokságokban szerepeltek.

Szőke Álmos ezzel kapcsolatban az M1 aktuális csatornának kifejtette: a világjárvány miatt egyelőre továbbra is bizonytalan, hogy a határátlépések esetében mikorra normalizálódhat a helyzet, márpedig ez alapjaiban határozza meg nemcsak az Erste Ligában érintett erdélyi, hanem az osztrák bajnokságban szereplő Hydro Fehérvár AV19, valamint a szlovák pontvadászatban érdekelt DVTK Jegesmedvék és MAC Újbuda szezonját.

„Azzal a lehetőséggel is számolunk, hogy ezek a csapatok ebben az esetben a magyar bázisú bajnokságban, az Erste Ligában indulnak. És arra is kell készülnünk, hogy az erdélyi klubok viszont nem feltétlenül tudnak csatlakozni” – nyilatkozta Szőke Álmos. Hozzátette: nagyon sok tervük létezik, de ő személy szerint mégis azt szeretné a legjobban, hogy minden maradjon továbbra is az eddig megszokott mederben, ami „a magyar jégkorong szempontjából nagyon kedvező és előremutató felállás”.

A ligaelnök kiemelte: a Fehérvár, a DVTK és MAC Újbuda csatlakozása csak abban az esetben emelné meg egyértelműen a színvonalat az Erste Ligában, ha teljes keretükkel, légiós soraikkal megerősítve tudnának játszani. A járványügyi helyzet miatt ugyanis bizonytalan, hogy ki hogyan tud légióst igazolni, illetve a meglévők hogyan tudnak ismét csatlakozni a klubhoz.

„Amennyiben nem lennének légiósaik, akkor ezek a klubok is csak a magyar játékosállományra tudnak támaszkodni, így kisebb hatást gyakorolnának a liga színvonalára. Amennyiben viszont a teljes légiósállományukkal érkeznének, úgy színvonalában minden bizonnyal az egyik legerősebb idény elé néznénk” – közölte.

A ligaelnök hozzátette: a következő idényt a terveknek megfelelően szeptember elején vagy közepén el tudják majd kezdeni, a jelentkezési határidő mindenesetre május 15.

Március közepén jelentették be, hogy befejezettnek nyilvánítják a rájátszásban felfüggesztett Ertse Liga küzdelmeit, a Ferencváros és a Csíkszereda megosztva lett bajnok, a harmadik helyen pedig az Újpest és a Gyergyó végzett – írja az MTI.