Az éremnek két oldala van

Nem bírt egymással a Mol Fehérvár és a Puskás Akadémia kedd este úgy, hogy a fehérváriak a meccs hajrájában emberelőnyben futballozhattak. Márton Gábor igazságosnak tartja a döntetlent, míg Hornyák Zsolt szerint elhullajtottak két pontot.

Felemás érzéseik voltak a szakvezetőknek a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, hiszen mindkét csapatnak megvolt a lehetősége, hogy maga felé billentse a találkozót, és ezzel begyűjtse a három pontot. Hornyák Zsolt, a PAFC mestere egyenes úgy fogalmazott, hogy példás hozzáállásuk miatt győzelmet érdemeltek volna Székesfehérváron, ugyanakkor élesen bírálta a játékvezetői döntéseket.

Mindkét csapatnak fájó a döntetlen

– Büszke vagyok a hozzáállásra, megérdemeltük volna a sikert. Már az első félidő végén lezárhattuk volna a találkozót, és egy rövid periódust leszámítva jobban fociztunk a házigazdáknál. Nem voltam megelégedve a játékvezetéssel, úgy éreztem, hogy a bírói döntések hátrányosan érintik a csapatomat, ennek ellenére még tíz emberrel is tudtunk dominálni egy olyan erős együttes otthonában, mint amilyen a Vidi. Szeretném megköszönni a srácoknak a teljesítményüket. Márton Gábor, a fehérváriak trénere nem értett egyet kollégájával, szerinte a mérkőzés egészét tekintve igazságos döntetlen született. Az első félidőben inkább a Puskás, míg a másodikban a Vidi akarata érvényesült.

– Az összképet tekintve reális eredmény született, egyik csapat sem volt annyival meggyőzőbb a másiknál, hogy győzelmet érdemeljen. Az első félidőt nem nagyon tudtam hova tenni, lassan, körülményesen futballoztunk, ellentétben a másodikkal, amikor már többet vállalva gyorsabban játszottunk. Persze lehet azt mondani, hogy a második félidőben a szerkezetváltás miatt kerültünk fölénybe, de ennek inkább a felfogás volt az oka. Minden pontvesztés nagyon fájó, még akkor is, ha a korábbi döntetlenjeink peches körülmények közt születtek, hiszen mindegyik meccsen jobban játszottunk, mint az ellenfelünk. A találkozón most nem voltunk jobbak, mint a Puskás Akadémia, de ettől függetlenül a mai pontvesztés is ugyanúgy fáj, mint a korábbiak.