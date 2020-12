Az Ercsi Kinizsi vezetőedzője szerint ennél több volt bennük

Befejeződtek a megyei I. osztály őszi küzdelmei, az előző évekhez hasonlóan ezúttal is megkérdeztük a csapatok vezetőit, edzőit, hogyan tekintenek vissza a kissé csonka idényre. Ezúttal Lieber Károllyal, az Ercsi Kinizsi vezetőedzőjével beszélgettünk.

A csapat 16 pontjával (12 5 1 6 25-20) a 9. helyen vonulhat a téli szünetre. Lieber Károly értékelt lapunknak. – A célkitűzésünk ugyanaz volt, mint az előző évben, egy stabil csapatot kialakítani, amely hazai pályán szilárdan tud futballozni, és mindenkinek kellemetlenséget tud okozni. Ezenkívül idegenben is olyan képet mutat, hogy igazán nehéz ellenfél. Ez sajnos egyáltalán nem jött össze, inkább azonban az itthoni mérkőzéseinek alakultak úgy, hogy azok nem tetszettek nekem, egyáltalán nem tudtuk megmutatni magunkat. Talán a Mór elleni mérkőzésen sikerült ez. Az egész év kicsit hektikus volt, mindenkin azt láttam, hogy idegenben szinte jobban szerepelnek a csapatok, mint otthon. Hazai pályán beállnak védekezni, nem akarnak kikapni, túlzottan biztonságosan játszik mindenki, és általában a pillanatnyi forma dönt egy-egy egyéni hiba után. Ez nálunk hatványozottan igaz, a csapat nyáron lett összerakva, több helyről érkeztek játékosok, nehéz volt összeérniük, de még nem is forrt össze a társaság a mai napig sem. Ezért is volt ez a hullámzó teljesítmény, hol jól szerepeltünk, hol pedig iszonyatosan gyengén teljesítettünk. Hiányérzetem ebben van, valamint abban, a csapategység a pályán nem alakult szerencsésen. Akadtak olyan mérkőzések, ahol érződött, hogy rendben vagyunk, aztán egy hét alatt 180 fokot fordult az egész. Nem tudom mire vélni, talán a rutintalanság számlájára lehet írni.

– Az biztos, hogy sok helyen fiatalítás történt, és próbálnak a saját erőkhöz nyúlni, a helyieket előtérbe helyezni az utánpótlásból. Nem tudom, hogy a bajnokság színvonala erősödött-e, de kiegyenlített lett, az érződik, bárki bárkit megverhet. Van két kiemelkedő csapat, a Sárosd és a Mór együttesei, és hozzájuk csatlakozik az Ikarus. Január 12-én már találkozik a csapat, nagy változást nem tervezünk a keretben, szűkösek az anyagi lehetőségeink, de ebből kell főzni. Mindenki jól érzi magát a klubnál, nem tudok arról, hogy bárki el szeretne igazolni. Amennyiben lesz ilyen, azzal tárgyalunk. Három erős hetünk lesz arra, hogy felkészüljünk az elmaradt mérkőzések lejátszására, illetve a tavaszi szezonra. Nagyon bízom abban, hogy a Covid nem fog ebbe beleszólni.