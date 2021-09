Az Ercsi a Főnix FC-t is legyőzné

A 6. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék senkit nem kíméltek

2021. szeptember 25., szombat 16.00

Sárbogárd SE (2.)–Enying (12.)

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – Szombaton két pontot Bodajkon hagytunk. Nagyon sokáig az történt a pályán, amit szerettünk volna, de sajnos hadilábon álltunk a helyzetek kihasználásával. Nem koncentráltunk a kapu előtt megfelelően, majd szép lassan jöttek a zavaró tényezők. Korán megsérült az egyik játékosom, utána egy lepattanóból kaptunk egy gólt, ezután történt egy olyan kiállítás, amit inkább nem minősítek, mert engem is kiállítanának. Az ellenfél pedig érezte, hogy van keresnivalója, bár tíz emberrel is voltak helyzeteink az utolsó percben. Hazai pályán, az Enying ellen mindenképpen a három pontot szeretnénk begyűjteni. Ellenfelünket egyáltalán nem becsüljük le, rapszodikus ugyan a teljesítményük, de láttam már mérkőzésüket idén. Olyan találkozó lesz, hogyha a védekezésünket száz százalékosan összpontosítjuk, akkor lesz csak esélyünk arra, hogy győzzünk. Biztos vagyok abban, hogy az Enying sem feltartott kézzel érkezik, szeretnének pontot szerezni. Nem szokásom a sérült játékosokról beszélni, mert pótolni kell őket, de Gráczer Gergő egész őszre kiesett, Gyuricza Kornélra sem számíthatok hosszabb ideig, valamint Horváth Zsombor még mindig lábadozik.

2021. szeptember 26., vasárnap 16.00

Ercsi Kinizsi SE (7.)–Főnix FC (1.)

Zsigmond László, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: – A Lajoskomárom ellen már érződött a csapaton, hogy benne van egy kiugró eredmény. Korábban többet érdemeltünk volna, de sajnos a helyzeteket nem tudtuk berúgni. A Kisláng elleni eredmény nem hinném, hogy mérvadó. A Kisláng annál jobb csapat, hogy tizenegy gólt kapjon. Az első két fordulóban nem mentek be a helyzetek, most ellenben minden bepattant, de ez nem kisebbíti a csapat érdemeit. Még ekkora arányú sikert is megérdemeltünk, mert a játék minden elemében jobbak voltunk. Bízom benne, hogy ezzel felszakadt a gát és a jövőben is legalább ilyen hatékonyan fogjuk a lehetőségeinket értékesíteni és elindultunk azon az úton, amelyen szeretnénk. Most jön a Főnix FC elleni rangadó, ez teljesen más mérkőzés lesz. A Főnix jó formában van, de mindent meg fogunk tenni a győzelemért. Jó mérkőzést várok, mivel mindkét csapat támadófutballt játszik.

Kisláng (14.)–Móri SE (5.)

Erdei István, a Kisláng vezetőedzője: – Tudtuk azt, hogy az Ercsi nem gyenge csapat, ezt a Lajoskomárom ellen már megmutatta, de azt álmomban sem gondoltam volna, hogy ekkora különbséggel fognak bennünket legyőzni. Sajnos negatív szériában vagyunk, nagyon sok a sérültünk, és azt sem szabad elfelejteni, hogy négy meghatározó játékosunk ment el egy év alatt. Keressük magunkat, nagyon el vagyunk keseredve. Ráadásul vasárnap a Mór ellen nem vár ránk könnyű kilencven perc. Az előző mérkőzésen műtétem miatt nem tudtam ott lenni, most megpróbálom összekapni a fiúkat. Amennyiben a védekezésünkön tudunk javítani, egy pontot legalább itthon tartanánk, mert itt most már a becsületünkért is kell küzdenünk!

Lajoskomáromi SE (11.)–Bodajk SE (4.)

Szili Balázs, a Lajoskomáromi SE vezetőedzője: – Számomra nem volt nagy meglepetés a Móron elért döntetlen. Ismerem a csapatomat, és tudom, hogy jobban össze tudjuk rakni magunkat fejben a jó csapatok ellen. Természetesen függvénye volt az, hogy mennyire tudjuk tartani a taktikát és leszünk fegyelmezettek a visszarendeződéseknél. Tudtuk jól, hogy mit fog játszani a hazai csapat, így könnyedén fel lehetett rájuk készülni. Többet volt náluk a labda és többnyire a mi térfelünkön zajlott a játék, de nem tudtak kialakítani nagy ziccereket. Kényelmesen tudtunk így kontratámadásokat vezetni, melyeket szerencsétlenül hagytunk ki, és a kapussal szemben is rendre rossz megoldásokat választottunk. A mérkőzés előtt már lenézték csapatunkat, így ez még pluszmotivációt adott nekünk. A kérdés az volt igazából, hogy akik még dolgoztak a délelőtt folyamán, ők milyen állapotban lesznek. A Bodajk elöl helyezkedik el a tabellán, mi pedig hátul, de ez nem befolyásolhatja majd a játékkedvünket a hétvégén. Természetesen győzni szeretnénk. A móri mérkőzés után Vass Dávidot kórházba kellett szállítani alkar sérülése miatt, de szerencsére nem történt nagy baj, így számíthatunk rá a hétvégén. Sajnos a múlt héten volt szertárosunk Béczi György, hosszan tartó türelemmel viselt betegsége után elhunyt, így a hétvégén ő érte is fog játszani a csapat.

Mányi TK (6.)–Tordas R-Kord (3.)

Varga Mihály, a Mányi TK elnöke: – A sírból hozta vissza a meccset a csapat vasárnap az Ikarus ellen. Hatvan percig gyűrték egymást a csapatok, talán egy-egy helyzet adódott. Majd felgyorsultak az események, két hibánkat is kihasznált az Ikarus két percen belül. Ezt követően futottunk az eredmény után, minden energiánkat mozgósítottuk, kiegyenlítettünk, és még talán lett volna esélyünk arra is, hogy nyerjünk a végén. Vasárnapi vendégünk, a Tordas csapatával kapcsolatban az élményünk friss, mivel a Fejér Megyei Kupában játszottunk velük cirka egy hónapja. Hasonló volt a forgatókönyv, mint az Ikarus ellen, de ők egy nagyon jól kontrázó csapat, szervezetten védekeznek, nehéz őket megbontani. Sok csapathoz hasonlóan sötét lónak számítanak, de annyira kiegyensúlyozott a bajnokság, nem lehet előre megtippelni a végeredményt. Olyan mérkőzést várunk, mint a vasárnapi volt, nüánszokon fog múlni, nagyban befolyásolni fogja az eredményt, hogy ki fogja rúgni az első gólt. Hazai pályán nem játszhatunk másra, csak győzelemre. Mindenesetre optimista vagyok. Vannak kisebb sérüléseink, voltak betegeink, de úgy érzem, hogy a hétvégére mindenki hadra fogható lesz.

Ikarus-Maroshegy (10.)–Sárosd (13.)

Szarka Martin, az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: – Lényegében egy megnyert meccset hozott ikszre a Mány, otthagytunk két pontot vasárnap. Nem volt benne a mérkőzésben, hogy 2-0-s előny után nem tudunk három ponttal távozni. Sajnos két szerencsétlen góllal egyenlítettek a hazaiak. Nagyon szeretnénk most már az ilyen mérkőzéseket győzelemmel zárni, ebben még fejlődnünk kell, hiszen ugyanígy jártunk az Enying ellen is, igaz akkor kétgólos hátrányból álltunk fel, ami mutathatja a csapat erősségét. Viszont mind a két mérkőzés után kicsit csalódott szájízzel mentünk az öltözőbe, mert benne volt a győzelem ezekben a találkozókban. Egyelőre szép és jó, hogy a csapat veretlen, de egy-egy pontokkal nehezen haladunk előre a tabellán. Nehéz mérkőzés lesz a Sárosd elleni, nyilván szeretnének ebből a negatív szériából kilépni, függetlenül attól, hogy most nem megy nekik annyira a bajnokságban, mégis ők a címvédők. Itthon mindenképpen győzelmet szeretnénk ünnepelni, úgy tűnik, hogy a múlt heti betegeink felgyógyulnak, egészségesek lesznek, valamint Horváth Zsoltra is számíthatunk.

Martonvásár SK (9.)–Tóvill Kápolnásnyék (8.)

Horváth László, a Martonvásár SK vezetőedzője: – Ugyan volt egy hét szünetünk a bajnokságban, de érdemleges munkát nem nagyon tudtunk végezni, mert elég sok a beteg, illetve a sérült. Ebből a szempontból azért jól jött ez a néhány nap halasztása a Sárosd kupamérkőzése emiatt. Reméljük azt, hogy a hétvégére mindenki rendbe jön, és teljes kerettel tudunk kiállni. Véleményem szerint az aznapi forma fog dönteni a Kápolnásnyék ellen. A negatív előjelek ellenére is győzelmet várok.