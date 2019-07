Az Enthroners nyerte az élvonalbeli amerikaifutball-bajnokság döntőjét

Budapest 14 – 12 arányban győztek a Koronázók a Kijev Capitals ellen.

34 fokos hőségben, mintegy 4300 néző előtt rendezték meg a hazánkban zajló első osztályú amerikaifutball-bajnokság (HFL) budapesti fináléját a Hidegkúti Nándor Stadionban, ahová a Fehérvár Enthroners a Budapest Cowbells, míg a Kijev Capitals a Budapest Wolves legyőzésével jutott be.

A kezdeti ismerkedés után Gombos Bence hajszálpontos passzal a védőjét lerázó Poprádi Márk kezébe varázsolta a disznóbőrt, aki megszerezte a Fehérvár első pontjait, amihez Zách György egy jól kivitelezett extrával járult hozzá, 7-0. A második negyedben ugyan közel állt a szépítéshez a Capitals, de a Fejér megyeiek speciális egysége remekül tette a dolgát, sőt, Ryan Tuiasoa Novakov Dávid közreműködésével elért újabb touchdownjával már 14-0 állt a táblán. Novakov TD-jével akár le is zárhatták volna az összecsapást a Koronázók a nagyszünet előtt, de a játékvezetők hosszas videózás után nem adták meg a találatot. Jól kontrollálták az órát a kék mezesek, akik a mérkőzés előtt remek formát mutató Troy Rice-t és a vendégek támadósorát egyaránt semlegesíteni tudták.

A pihenőt követően Gombos hatalmas hibájából Isaiah Wheeler csent labdát, majd a 15 yardos vonalig meg sem állt. Az ukránok éltek is a lehetőséggel, Ihor Liszenko révén hat pontot tettek fel az eredményjelzőre. Ez szemmel láthatólag felvillanyozta a látogatókat, Rice pedig ritkán látható touchdownnal, Tóth Dáviddal a nyakában hozta fel mínusz kettőre az ukránokat, 14-12. Akár az egyenlítés is összejöhetett volna a Capitals-nek, de Gyarmati Máté parádés védekezéssel megmentette a Fehérvárt. Ruszlan Csebanenko fiai hiába kaptak vérszemet, mert irányítójuk, Makszim Cserepivszkij a legrosszabbkor csúszott el, az Enthroners pedig kiszabadult a szorításból. Tóth Nándort a levegőben vadászták le, de pár perc ápolás után a saját lábán hagyta el a játékteret. Őt hamarosan követték a társak is, miután a Fehérvár védelme csírájában elfojtotta az utolsó kijevi támadásokat, s ezzel megszerezte története első bajnoki címét a HFL-ben.

