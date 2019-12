Az első tízben a bicskeiek

Sokgólos és fordulatos találkozón hátrányból nyerve tartotta otthon a három pontot Dragan Vukmir együttese a labdarúgó NB III. idei utolsó fordulójában.

Bicskei TC–Hévíz SK 3-2 (1-0)

Bicske, 180 néző. Vezette: Kiss Anikó Tünde.

Bicske: Zelizi – Adorján (Erdős, 37.), Nagy, Molnár, Varga (Solt Pál, 90.), Sötét, Madarász, Lapos, Peinlich (Rigó, 58.), Tordai,

Lak. Edző: Dragan Vukmir.

Hévíz: Czirjék – Kopasz – Bódi (Baráth), Giber, Tóth (Török), Horváth, Nedelkó, Pajor, Németh Á., Németh E., Bontó, Vass. Edző: Damina László.

Gól: Varga Z. (43.), Molnár V. (64.), Madarász (65.) ill. Vass (55.), Horváth M. (60.).

A kiegyenlített első félidő legvégén, a 43. percben a Bicske szerzett vezetést Varga Zoltán révén (1-0). A fordulás után magasabb fokozatba kapcsoltak a zalaiak, s ez meg is látszott az eredményjelzőn. Alig negyedóra alatt meg tudta fordítani az állást a Hévíz – előbb Vass György az 54. percben (1-1), majd Horváth Márió hat perccel később (1-2) tudta bevenni Zelizi Patrik kapuját.

Ám az öröm nem tarthatott sokáig, hiszen a hazaiaknak ennél is gyorsabban sikerült reagálniuk: két(!) perc alatt két gólt is szereztek. A 64. percben előbb Molnár Ádám ega­lizált (2-2), majd Madarász Ádám került kihagyhatatlan helyzetbe (3-2). Ugyan volt még – a hosszabbítással együtt – szűk fél órája a fürdővárosi zöld-fehéreknek, ám válaszuk már nem, így 12 ponttal a 15. pozícióban várhatják a tavaszt, míg a Fejér megyeiek előreléptek, s így a 10. helyen kezdik a téli szünetet.

Damina László, a Hévíz SK vezetőedzője:

– Egy-két játékos súlyos taktikai hibája sajnos tönkretette az álmunkat, hogy 15 ponttal kezdhessük a tavaszt. Ettől függetlenül nagyszerűen harcoltunk.

EREDMÉNY

