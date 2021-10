Az első pontszerzésért játszik a Titánok

A Titánok jégkorongcsapata hét forduló után jelenleg nulla ponttal áll az Erste Ligában. A megfiatalított gárda másodedzője, Arany Máté számított a nehézkes kezdésre, reméli, a hétvégi két mérkőzésen a Győr és a DAB ellen megszerzik a szezon első pontjait.

Az elmúlt évekből kiindulva számítani lehetett rá, hogy a nyáron az ifj. Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia égisze alá bekerülő együttesre nem vár könnyű idénykezdet. A mindig fiatalokra épülő csapat tovább fiatalodott, hiszen a keret 75 százalékát U21-es, vagy annál fiatalabb játékosnak kell adni. A Titánoknak nem volt könnyű a sorsolása, hiszen egy erdélyi túrával indították a szezont, ahol a Csíkszereda (1-6), a Gyergyó (1-9) és a Brassó (4-7) is simán nyert. A folytatásban sem termett sok babér Anatolij Bogdanov tanítványainak, legközelebb a Győr ellen idegenben (1-2) és a MAC ellen (1-2) hazai pályán jártak a pontszerzéshez.

– A srácokat nagyon sok újdonság érte, a tempó sokkal nagyobb, mint amire talán számítottak – nyilatkozta lapunknak a Titánok másodedzője, Arany Máté. – Nehezebb volt játszani és beugrani az Erste Ligába úgy is, hogy akadt néhány játékos, akik tavaly már bemutatkoztak a bajnokságban. Belefutottunk nagy vereségekbe is, voltak szoros mérkőzéseink is. A teljesítményünk hullámzó, hiszen ilyen terhelést még nem kaptak a játékosok pályafutásuk során, illetve ilyen nehéz ellenfelek ellen sem léptek még jégre. Az irány, amerre elindultunk jó, a lényeg, hogy a srácok tovább fejlődjenek és lépésről lépésre közelebb kerüljünk az ellenfeleinkhez.

Nem egyszerű a fiatalok helyzete, hiszen a vereségek sorozata, pláne ha van közte nagy arányú is, megviseli az embert lelkileg, fizikálisan pedig a felnőtt mérkőzések sorozata jelent kihívást a huszonéves társaságnak.

– Biztos, hogy megviseli őket lelkileg, hiszen minden sportoló nyerni szeretne. Fontos megtanulni, hogy egy mérkőzés aznap estig tart. Ha nagyon sokat rágjuk magunkat a történteken, akkor nem tudunk koncentrálni az előttünk levő feladatra. A lényeg, hogy a következő meccsre fel tudjunk készülni, a múlton és a már elkövetett hibákon nem lehet változtatni, de javítani igen, hogy ez a jövőben ne forduljon elő. Ami a fizikális részét illeti, folyamatosan dolgozunk az erőnléten is, az az elvárás, hogy mindenki próbálja úgy formába hozni magát, hogy képes legyen a meccs elejétől hatékonyan játszani, úgyis, ha két találkozó van egymás után. A kapusokat és a játékosokat is forgatjuk, szoros az együttműködés mind az U21-es, mind az ICEHL csapattal. Mind a három hálóőr már megmutathatta, mit tud, van egy egészséges versenyhelyzet, ahogy a többiek között is, hiszen 12 csatárhelyre 18-20 nevünk van, a 8 hátvéd pozícióra pedig 12-15 játékos vethető be.

Arany Máté számára a két – DEAC (2-7) és a Brassó (0-8) elleni – nagyobb arányú hazai vereség csalódást keltett, hiszen akkor néhányan már a találkozó közben kicsit feladták már a mérkőzést, és ez nem engedhető meg. A pontok gyűjtését akár már a hétvégén elkezdhetik a Titánok, hiszen először pénteken Győrben, majd vasárnap a szintén pont nélküli Dunaújváros vendégeként lépnek jégre a fiatalok.

– Ezen a hétvégén lehet, hogy átlendülünk a holtponton. Jó teljesítményt várunk mindenkitől, azt, hogy a játékstruktúránkat kövessék a srácok. Ha ezen a két mérkőzésen tartjuk magunkat a megbeszéltekhez és ötös egységenként jól működünk, valamint mindenki hatvan percen át koncentrál, akkor megszerezhetjük az első pontjainkat.