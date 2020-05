Az első nemzetközi diadal

Negyedszázada, ezen a hétvégén ünnepelte első, csapatsportágban aratott jelentős sikerét a Dunaferr SE, a női kézilabdázók a KEK fináléjában verték a német Lützellinden gárdáját. Döcögős kezdés után magabiztosan hódították el a serleget.

Laurencz László tanítványai öt akadályon küzdötték át magukat, mire magasba emelhették a trófeát. A finálé első, németországi meccsén 25-23-ra kikaptak, a visszavágón 26-18-ra győztek.

Az átlövő, Deli Rita 1994-ben, az egyetem elvégzése után, a TF csapatától került Dunaújvárosba. Megnyerő volt számára a vezetők agilitása, nem titkolták, komoly csapatot akarnak építeni.

– A KEK-győzelemmel zárult szezon, a pályafutásom első sikere volt, nagyszerű emlék. Virágzó sportélet alakult a városban, ahol élmény volt élni és sportolni. Nagyszerű együttest raktak össze a vezetők, remek képességű játékosokkal, akik a posztjukon klasszisnak számítottak. Ez a válogatottban is megmutatkozott, az a generáció nem csak klubszinten, a nemzeti együttes tekintetében is sok sikert hozott a magyar kézilabdának. Újvárosban profi körülményeket biztosítottak, jól menedzselt csapatunk volt, az elkövetkező években is jöttek az eredmények. A régi társak közül elsősorban Oblisz Anitával, Meggyes Ritával, Gabnai Melindával és Baranyi Erzsébettel tartom a kapcsolatot – mondja Deli Rita.

Siti Bea 1992-ben, Nagykanizsáról került az acélvárosba. A legtehetségesebb hazai irányítóként, 18 évesen, érettségi után szerződött Fejér megyébe.

– Amikor indult a KEK-szezon 1994-ben, nem gondoltam, hogy aranyérmet akasztanak a nyakunkba. A döntő örökre emlékezetes marad, nem csak a győzelem miatt, nekem is jól ment, nagyon kevés hibával játszottam. Idegenben tíz gólt lőttem, itthon ötöt. Remek csapatunk volt, később pedig még jobb lett, kétszer lettünk aranyérmesek a bajnokságban, az élen végeztünk a Magyar Kupában. Megnyertük az EHF-kupát, később a Bajnokcsapatok Európa Kupáját, persze, az már egy másik csapat volt.

Mátyás Auguszta a szintén nagykanizsai születésű Siti Bea előtt fél évvel, 1992 februárjában került a Dunaferrhez. Gólkirálynőként érkezett, a helyi gólfelelős, Varga Márta a fővárosba távozott, Oblisz Anita babát várt, Gabnai Melinda pedig megsérült.

– Középcsapathoz érkeztem, folyamatosan lépkedtünk felfelé. Az 1993-94-es szezont a 4. helyen zártuk, viszont bejutottunk a kupadöntőbe, a Fradi ellen idegenben – emlékeim szerint – tíz góllal kikaptunk, a visszavágón egy góllal nyertünk. Mivel az FTC a bajnokságot is megnyerte, a BEK-ben indult, mi pedig kupadöntősként a második számú európai sorozatban. Ez volt az első szereplésem a nemzetközi porondon, nagyszerű, életre szóló élményekkel gazdagodtam. Az egyik legemlékezetesebb a volgográdi visszavágó volt, az elődöntőben, ott sokan féltettek bennünket a hazai, ötgólos győzelem után. Nagy testű, erős, válogatott játékosok alkották a házigazdákat, nem volt könnyű meccs, két találattal bizonyultak jobbnak, így mi várhattuk a finálét. A németek elleni, hazai találkozó elképesztő hangulatban zajlott, a kezdés előtt két órával már megtelt a csarnok. Döcögősen indult, aztán simán nyertünk. Nekem is jól ment, tizenkét gólt lőttem, közte nyolc büntetőt, egyetlen hetest sem hibáztam. Később bajnoki aranyérmet, Magyar Kupát és EHF-kupát nyertünk, egyre kevesebbet játszottam, 1998 nyarán Fehérvárra, aztán Vácra szerződtem, ötszörös NB I-es gólkirályként vonultam vissza.

Györgyné Oblisz Anita Tolnáról, az NB II-es csapatból került 1987-ben Dunaújvárosba, másfél éves, fehérvári kölcsön kivételével összesen 17 évet húzott le a Dunaferrnél.

– Minden diadalnál jelen voltam, ötszörös bajnok vagyok, ötszörös hazai kupagyőztes, EHF-kupát, KEK-et, BEK-et és Európai Szuperkupát is nyertünk Dániában. A cél 1994 nyarán az volt, hogy minél tovább jussunk, úgy gondolom, az aranyérem meglepetés volt mindenkinek. Sokat edzettünk, megdolgoztunk minden győzelemért. Előzőleg nem indultunk nemzetközi sorozaton, a meglepetés erejével hatottunk, nem ismertek bennünket. A legnagyobb élmény a kupa megnyerése volt, kint is rengetegen voltak, az idegenbeli meccsekre is sokan elkísértek bennünket.