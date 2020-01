Az első negyedóra játéka legyen a minta

A női K&H kézilabda liga 8. fordulójában a Bajnokok Ligájában vitézkedő FTC-Rail Cargo Hungária csapata alaposan megszenvedett az első félidőben az Alba Fehérvár KC otthonában.

Alba Fehérvár KC– FTC-Rail Cargo Hungária 17-25 (9-11)

Székesfehérvár, 850 néző Vezette: Marton, Szabó E.

Alba FKC: Attingré – Zazai 1, Walfisch 4, Rózsás 1, Sztankovics 3, Mendy 2, Szarka A. 1. Csere: Boldizsár, Utasi 2, Töpfner, Gerhát 2 (1), Dubán, Pelczéder 1. Edző: Deli Rita

FTC: Bíró B. – Lukács V. 6, Klujber 3 (2), Snelder 1, Csiszár-Szekeres, Kovacsics 2 (1), Schatzl Nadine 3. Csere: Szemerey (kapus), Háfra N. 3, Márton G. 1, Szucsánszki, Pásztor N. 3, Hornyák D., Debreczeni-Klivinyi 3, Christensen. Edző: Elek Gábor

Kiállítások: 12, ill. 6 perc Hétméteresek: 3/1, ill. 7/2

Az év első női kézilabda-mérkőzésén örömre az első negyedórában leginkább a vendéglátó drukkereknek volt okuk, hiszen Deli Rita tanítványai szinte állva hagyták nagynevű ellenfelüket, akik ráadásul csak a 9. perc végén tudták először mattolni a meccsen végig remek formában védő Armelle Attingrét. A 3-0-as hazai előnyt szép lassan faragták le a zöld-fehérek, és a 17. percben villant fel az eredményjelzőn az ötös szám, ami azt jelentette, hogy Kovacsics Anikó révén vezetéshez jutottak. Ezt követően aztán ezt már nem adták ki kezükből, bár a fehérváriaknak többször is lehetőségük volt arra, hogy egyenlítsenek. Ettől függetlenül le a kalappal előttük, mert az első félidőben mind védekezésben, mind kapusteljesítményben felülmúlták a Fradit. Kétgólos Alba hátránynál mehettek pihenőre a csapatok, de a negyedórás szünet után kissé tompábbnak tűntek a vendéglátók, ezt, pedig próbálta meglovagolni ellenfelük. Feljött ugyan Szarka Adrienn és Sztankovics Réka találataival egy gólra az AFKC, ám ennél többre nem futotta. Továbbra is szaladtak az eredmény után, az FTC mindig egy lépéssel előttük járt, és ehhez még párosult néhány gyermeteg hiba, labdaeladás is.

Pluszban, pedig a két fiatal játékvezető hölgy, akik érezhetően az egyik oldalon nem fújtak be szabálytalanságokat, míg ezt a másikon túlságosan is szigorú mércével mérték… Mindenesetre az 50. perchez közelítve egyre jobban kinyílott az olló, és ez a fővárosaik malmára hajtotta a vizet. A nagyobb rutin, és a válogatott játékosok sora hozta a papírformát, ám az Alba teljesítménye a vereség dacára biztató, és amennyiben így játszanak a jövő pénteki megyei rangadón a DKKA ellen, akkor lehet keresnivalójuk. – Ha a találkozó előtt valaki azt mondja, hogy ilyen mérkőzést tudunk játszani a Ferencvárossal, azt aláírtam volna. Elégedett vagyok a csapattal, az első tizenöt percben extázisban, és jól játszottunk, mind a védekezésünket ki lehet emelni, mind Armelle Attingré teljesítményét, aki fantasztikusan védett. A 45. percben kezdtem el érzeni, hogy fogyunk ötletekben, és a távoli zónákkal nem tudtunk mit kezdeni, és az átlövések sem sikerültek. Ám huszonöt gólt kapni az FTC-től nagyon jó eredménynek tartom. – értékelte a látottakat Deli Rita.